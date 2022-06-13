الإمارات : تشارك إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لنيو- ديس.كوم (NEO-DIS.COM) ، الرائدة في إدارة علاقات العملاء والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية وتنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء متعدد السحابة في فرنسا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشارك بكل فخر في معرض فيفاتك 2022 في باريس من 15 إلى 18 يونيو كأحد رعاة جناح " سيدارزتك" Cedars Tech)).

هذا، وسيؤدي حضور مؤتمر فيفاتك 2022 إلى تعزيز الوجود القوي للشركة في السوق الفرنسية، بصفتها رائدة للسيلز فورس في فرنسا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد حصلت مؤخرًا على جائزة شريك المعرفة المتميزة من سيلز فورس خلال فعالية سيلز فورس لايف التي أقيمت في دبي في مارس 2022 وذلك تثبيتا لأعلى درجات الشراكة الاستثنائية " شراكة سوميت" Summit)) مع سيلز فورس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وبفضل معاييرها التنفيذية الأوروبية، ومهارة مستشاريها المعتمدين من السيلز فورس، وسهولة الوصول إلى الإدارة العليا، والقرب من عملائها، والتكاليف التنافسية، تساعد إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نجاح الأسواق الفرنسية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول الرقمي معتمدةً على ركيزتين رقميتين:

1- الموظف الرقمي من خلال تبسيط عمليات البيع وعمليات التشغيل، وزيادة كفاءة / إنتاجية الموظفين، وتفعيل عملية جذب العملاء المحتملين، وزيادة الإيرادات.

2- العميل الرقمي من خلال توفير تجربة عملاء مُحسَّنة، وإشراك العملاء والوصول السهل إلى القنوات المتعددة.

وبالإضافة إلى خبرتها الواسعة، تتبنى إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهجًا يركز على الإنسان بدرجة عالية ويعكس فلسفتها التجارية في وضع القيم الإنسانية في صميم الخدمات الرقمية.

يقدم فريق إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤهل تأهيلا استثنائيا مشاريع كبيرة ومعقدة من خلال وسائل فعالة مثل نهج إدارة الإصدارات المحدد جيدًا والذي يتم نشره في العديد من البلدان، بالإضافة إلى البنية المعقدة واختبار الانحدار لضمان استقرار المشروع وإدخال العمليات لنشر الإصدارات المتعددة.

وفي الآونة الأخيرة، تم ترخيص أكاديمية نيو-باث، التابعة لمجموعة نيو- ديس.كوم ، من قبل سيلز فورس لتصبح شريك التدريب الوحيد المعتمد من سيلز فورس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يضمن نموًا داخليًا عضويًا للموارد بالإضافة إلى توفير التدريب الرسمي لسيلز فورس للسوق الخارجية.

ومن أجل بناء فرق وخبرات سيلز فورس استجابة لندرة موارد السيلز فورس، تتبع أكاديمية نيو-باث منهجية فريدة من نوعها على مستوىً عالمي:

o عملية توظيف صارمة، تصل إلى فرق مكونة من 14 موظفًا جديدًا يتم تعيينهم للتدريب كل 3 أشهر.

o برنامج تدريبي رسمي لمدة 18 شهرًا مع الموظفين الخبراء ومدربي سيلز فورس المعتمدين.

o 3 شهادات سيلز فورس لكل موظف عبر البرنامج.

o تدريب فرق عملائنا (المستخدمين النهائيين وفرق تكنولوجيا المعلومات).

o تدريب عملي على مشاريع عملية.

على هذا النحو، تنمو مجموعة نيو- ديس. كوم لتقديم خدمة عملاء مخصصة وفرص عمل واعدة وبالتالي إدامة أفضل الممارسات وتجسيد المسؤولية الاجتماعية.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين:

إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لشركة نيو- ديس.كوم ، هي الشريك الرائد لسيلز فورس مع حضور في فرنسا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث توفر تنفيذ خدمة إدارة علاقات العملاء وخدمات الاستشارات السحابية مع تقنيات مختلفة ، بوجود مكاتب محلية وقريبة منتشرة عبر مواقع جغرافية مختلفة.

تتمتع إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 12 عامًا من الخبرة في مجال السيلز فورس، مع أكثر من 130 مستشارًا متخصصًا يحملون أكثر من 250 شهادة سيلز فورس وأكثر من 100 مشروع نشط في مختلف الصناعات.

جميع مستشاري إي آي-تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موظفون، ولا يتم الاستعانة بمصادر خارجية لأي منهم، ولا يعملون لحسابهم الخاص، وجميعهم يتحدثون ثلاث لغات.

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