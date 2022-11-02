الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: ستكون إيطاليا ضيف الشرف في الدورة الحادية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مما يوفر فرصة فريدة للمجتمع في دولة الإمارات للتفاعل مع الأدب والثقافة الإيطالية التي تمتاز بالتنوع والعراقة.

وقد وضع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي - التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية -برنامجاً ثقافياً متنوعاً يوفر للزوار المتعة والفائدة. وعلاوة على الأدب، يشمل البرنامج عروضاً لفنون المسرح والحرف والرقص والموسيقى وتجارب الطهي الإيطالية.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لورينزو فانارا: "يسعدني أن أبدأ مهمتي كسفير لإيطاليا لدى دولة الإمارات بتدشين مشاركة إيطاليا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب. فمن المعلوم أن الثقافة تقع في صميم العلاقة المتينة التي تربط بين بلدينا، والمبنية على الاحترام المتبادل والحوار. وتشتهر إيطاليا بأنها أحد منابع الثقافة الكبرى وندرك مدى متانة قوتنا الناعمة وحجم الطلب الكبير على الثقافة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أجل ذلك سيكون الحوار الثقافي على رأس أجندة عملي في الإمارات العربية المتحدة.

ونحن ننظر إلى مشاركتنا كضيف شرف على أنها تأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجمهور الإماراتي للثقافة الإيطالية. ويعكس ثراء البرنامج الثقافي الذي أعدته إيطاليا، كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، متانة هذه الشراكة فيما بيننا، والتي نثق بأننا سنطورها أكثر في المستقبل. وأنا أتطلع إلى لقائكم في الشارقة".

من جانبها قالت إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي: "إن مشاركتنا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب تعدُّ فرصة رائعة لإبراز مختلف جوانب الثقافة الإيطالية. لكنها وقبل كل شيء تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين إيطاليا والشارقة وحبهما المشترك للأدب، والذي لا يقتصر دوره على 'التواصل' فحسب، بل هو يمكّننا من أن نحيا حياة مختلفة ويمنحنا الفرصة لتوسيع تجاربنا الوجودية وتعميقها. كما يوفر لنا أدوات جديدة للتعامل مع تحديات الحياة الواقعية. والأدب بهذا المعنى هو نماء روحي لأنفسنا ووسيلة لا غنى عنها للعيش في هذا العالم".

من جهته قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات: "يوفر مجال النشر فرص تجارية كبيرة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع هيئة التجارة الإيطالية لدعم مشاركة إيطاليا في هذه الدورة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث ستقوم 12 من أهم دور النشر الإيطالية بعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأعمال، بما في ذلك الأعمال الروائية وغير الروائية وأدب الأطفال وكتب التاريخ وغيرها، وذلك في جناحنا المتميز في القاعة 1. نحن نتطلّع للقاء شركائنا من دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون الذي يعود بالفائدة على مختلف الأطراف".

ومن الجدير بالذكر أن إيطاليا، عبر تاريخها الطويل والزاخر بالإنجازات في ميادين الفن والثقافة وفنون الطهي، قدمت للعالم كوكبة من أشهر اللوحات والمنحوتات وأكثرها تأثيراً، كونها مسقط رأس أشهر الفنانين في العالم، من أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو ورفائيل. كما أن جوهرة المتوسط هذه هي أيضاً موطن لمجموعة من

أشهر المعالم في العالم، كمدرج الكولوسيوم وبرج بيزا المائل وقنوات البندقية. لقد حققت إيطاليا رقماً قياسياً بكونها الدولة التي تمتلك أكبر عدد من المواقع التراثية المصنفة لدى منظمة اليونسكو في العالم فضلاً عن شهرتها بتراثها الثقافي غير المادي وفنون الطهي الصحية والمرموقة عالمياً.

يتضمن برنامج فعاليات الجناح الإيطالي في معرض الشارقة الدولي للكتاب الفقرات التالية:

ورش عمل للأطفال: ورش عمل تفاعلية للأطفال تتراوح بين ورش الكتب والموسيقى والمسرح والعروض الحية والرسوم المتحركة وعروض الدُمى وصناعة الأقنعة.

عروض الرقص: مجموعة متنوعة من عروض الرقص، تشمل الباليه الكلاسيكي وفنون الرقص التجريدي المعاصر.

عروض متجولة: عروض تفاعلية تعكس التقاليد الإيطالية للمسرح المتجوّل.

عروض مسرحية: رواية القصص عن الفن والثقافة والتاريخ في إيطاليا.

تجارب الطهي: ستتحدث مجموعة من الطهاة الإيطاليين المهرة عن مسيرتهم في عالم فنون الطهي، كما سيقدمون جلسات تذوق لأشهى المأكولات.

جلسات أدبية تفاعلية: جلسات نقاشية مع مؤلفين إيطاليين حول أحدث الكتب.

عروض موسيقية: مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية، بدايةً من افتتاحيات شوبان إلى حفلات الكمان والبيانو.

فعاليات ثقافية: لقاءات تفاعلية فردية مع أشهر الشخصيات الثقافية والمؤثرين وغيرهم.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الحادية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب ستقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2022. ويهدف المعرض، الذي يقام تحت شعار "كلمة للعالم"، إلى تسليط الضوء على المشروع الثقافي للإمارة وتعريف المجتمع بقوة الكلمة المكتوبة وأهميتها في بناء مستقبل مشرق ومستدام. ويدعو شعار المعرض شعوب العالم إلى الإيمان بقوة الكلمة في بناء جسور التواصل الثقافي على أساس القيم النبيلة والسامية.

لمعرفة المزيد عن مشاركة إيطاليا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يرجى زيارة الرابط أدناه: https://iicabudhabi.esteri.it/iic_abudhabi/en.

للحصول على القائمة الكاملة للبرامج، يرجى زيارة https://www.sibf.com/en/home.

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