لندن: كرّمت مجموعة جاكوبس الإعلامية السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، لرؤيته المتميّزة في مجال تطوير وإدارة العديد من المشروعات السياحية العالمية، ونظير منجزاته المتعددة خلال مسيرته الحافلة التي تمتد لنحو نصف قرن في قيادة المشاريع العملاقة والعلامات التجارية الفاخرة في قطاع الضيافة والسياحة، وذلك بمنحه عضويةً في قاعة "مشاهير السياحة في العالم"، حيث أُقيمت مراسم التكريم في العاصمة البريطانية لندن، خلال حفلٍ ضخم استضافته مجموعة فنادق ريد كارنيشن بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة والسفر.

وتأسّست قاعة "مشاهير السياحة في العالم" عام 1995م، تكريمًا للشخصيات التي تترك إرثًا وبصمةً مستدامةً في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة، ونجحت في قيادة مسارات التغيير في صناعة السياحة نحو الأفضل، من خلال التوجيه والإلهام والمساهمة في تشكيل رؤية من حولهم. ومن هذا المنطلق، وتقديرًا لإسهاماته المتميزة، ينضم جيري إنزيريلو إلى صفوف قادة صناعة السياحة والضيافة والترفيه في العالم، إلى جانب مجموعةٍ بارزةٍ من الأسماء العالمية، مثل السيد ريتشارد برانسون والسيد موريس فلاناغين.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال جيري إنزيريلو: "هذا تكريمٌ كبير، يأتي تقديرًا للجهود والإنجازات التي يحقّقها العمل الجماعي في مجال السياحة، والذي يستند على التفوّق والابتكار بشكلٍ مستمر، كما أنه يعكس الالتزام بالتميز وروح الضيافة التي كنت محظوظًا بالعمل دائماً من أجلها، طوال مسيرتي المهنية".

وأضاف: "إنني سعيدٌ جدًا بهذه اللحظة، وأشعر بامتنانٍ كبيرٍ لهذا التكريم، كشهادةٍ على أهمية التعاون وروح الفريق مع جميع الزملاء الذين عملت معهم طوال السنوات الماضية؛ فمعًا، يمكننا القيام بصياغة إرثٍ يُثري السياحة العالمية، ويُعزّز التفاهم الثقافي، من أجل مستقبلٍ أفضل".

من جانبه، قال كلايف جاكوبس، رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة جاكوبس الإعلامية: "على مدى السنوات الـ 25 الماضية، كرّمت قاعة مشاهير السياحة في العالم أولئك الذين كان لهم تأثيرٌ عميقٌ على قطاعات السفر والضيافة والسياحة، فعضوية القاعة لا تُمنح إلا للأفراد الأكثر نجاحاً وتميزًا"، معبّرًا عن سعادته بانضمام الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية إلى قاعة مشاهير السياحة في العالم، تقديرًا لمسيرته المهنية المتميزة التي عزّزت حضوره كأحد أكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيرًا في قطاع الضيافة.

وعلى مدار خمسة عقود في قطاع السياحة والضيافة، نجح جيري إنزيريلو في إعادة صياغة مفاهيم عديدة للفخامة والابتكار وحفظ وصون الثقافة، إذ شهدت العديد من العلامات التجارية العالمية تحت قيادته نموًا غير مسبوقًا، إضافةً إلى أن مسيرته الملهمة التي بدأت متواضعةً قبل خمسين عامًا في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، ليصل في نهاية المطاف إلى طليعة الضيافة العالمية، بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، إضافةً للاحتفاء به كأحد روّاد التحول في القطاع السياحي، إذ يمتلك رؤيةً شاملةً في الضيافة والسياحة على مستوى العالم، لا سيما وأنه قد حصل على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية، منها جائزة "أفضل فندقي في العالم" من مجلة الفنادق، وجائزة "السياحة من أجل السلام" من الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الجوائز والألقاب على مدار مسيرته الحافلة.

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لمحة عن الدرعية :

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2030م.

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