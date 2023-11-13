مصر – حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، جائزة "أفضل وسيط ذو قيمة عالمية" و جائزة "افضل دعم للعملاء" خلال فعاليات الدورة السادسة من معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر الذي يقام حاليا في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وتسلط هاتان الجائزتان الضوء على الأداء الاستثنائي للوسيط العالمي متعدد الأصول وتفانيه في التميز في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

هذا ويوفر معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر الذي يقام حاليا في مدينتي القاهرة والإسكندرية، منصة لقادة قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال لعرض الحلول المبتكرة وتبادل المعرفة والتواصل ضمن المشهد الديناميكي للاستثمار والخدمات المالية.

وتعليقا على ذلك، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يشرفنا حقًا الحصول على هاتين الجائزتين، ما يعكس التزامنا بتقديم خدمات مميزة ودعم استثنائي لعملائنا.

وأضاف: لقد كان تركيزنا على القيمة ورضا العملاء أمرًا أساسيًا في مهمتنا، ويسعدنا أن يتم الاعتراف بنا في هذه الفئات. وسوف تستمر إكس أس دوت كوم في وضع معايير التميز في قطاع الخدمات المالية.

وتثبت هاتان الجائزتان أيضًا مكانة مجموعة إكس أس العالمية كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث تقدم دعمًا متميزًا للعملاء وقيمة لعملائها. يضاف الى ذلك التزامها بتقديم خدمات رفيعة المستوى وتكنولوجيا متقدمة ودعم متميز للمستثمرين والمتداولين في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد النظامي، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن: لقد تأثرنا حقًا بالتزام إكس أس دوت كوم الثابت بالتميز والخدمات المتميزة التي تقدمها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف: إن تفاني إكس أس دوت كوم في تمكين المستثمرين باستخدام الأدوات والموارد المتطورة يتماشى تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الخدمات المالية.

وتابع: يسعدنا أن نعترف بجهود إكس أس دوت كوم من خلال جائزة "أفضل وسيط ذو قيمة عالمية" وجائزة "أفضل دعم للعملاء"، ونتطلع إلى رؤية نجاحهم المستمر في قطاع الخدمات المالية.

هذا وكان لالتزام إكس أس دوت كوم بالتميز والتفاني تجاه عملائها، دورا أساسيا في جعلها شركة رائدة معترف بها في قطاع الخدمات المالية.

وقد قام الوسيط الحائز على العديد من الجوائز بتسريع تطوير منتجاته وخدماته منذ بداية عام 2023. ومؤخرًا، أطلقت الشركة أنواع حساباتها الجديدة المصممة بعناية والمزودة بمزايا متنوعة لتلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات.

كما تم تكريم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي اعترفت بمهمتها المتمثلة في تزويد المتداولين والمستثمرين المؤسسيين والوسطاء في جميع أنحاء العالم بفرصة الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتطورة. ويقترن ذلك بتجربة مستخدم سلسة وإدارة علاقات متميزة ودعم استثنائي للعملاء.

تقييم إكس أس دوت كوم

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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حول شركة سمارت فيجن

شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.

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