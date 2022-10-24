أبو ظبي- تُعقد الجمعية العامة الخامسة والخمسين للإتحاد العربي للنقل الجوي من 24 إلى 26 أكتوبر 2022 في "كونراد أبراج الاتحاد" في مدينة أبوظبي تحت رعاية معالي السيد محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبدعوة كريمة من الإتحاد للطيران، وبمشاركة أكثر من مئتي شخص من رؤساء تنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وشركات الطيران الشريكة وشركاء الإتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرهم من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي والدولي. كما تشهد الجمعية العامة حضور المدير العام للمواصلات والحركة في المفوّضية الأوروبية والمدير العام ليوروكونترول ونائب المدير العام للإتحاد الدولي للنقل الجوي.

وسيعقد حفل الافتتاح العام للجمعية العامة مساء اليوم في "اللوفر أبو ظبي" حيث يلقي الكلمة الافتتاحية راعي الجمعية العامة تليها كلمة للسيد طوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة – الإتحاد للطيران ومن ثم كلمة للأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي، السيد عبد الوهاب تفاحة.

وستعقد جلسات عمل الجمعية العامة يوم غدٍ بتاريخ 25 أكتوبر في " طابق P4 – قاعة الاحتفالات الكبرى" في "كونراد أبراج الاتحاد". سيتخلل جلسات العمل تقريراً من الأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي عن حال صناعة الطيران، وكلمة للأياتا عن شؤون الصناعة.

تلي الكلمات حلقتي نقاش تجمع رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين. يدير الحلقة الأولى حول التحوّل الرقمي السيد محمد البكري – نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية للأياتا. وتتضمن هذه الحلقة المتحدثون التاليين:

· السيدة إيررا أرييلا كهي - الرئيس التنفيذي لشركة زامنا

· السيد خوان بابلو لفوسي - الرئيس التنفيذي لشركة ترافيل اكس

يدير الحلقة الثانية حول الأمور الإستراتيجية لصناعة الطيران السيد آيمُن برِنَن - المدير العام ليوروكونترول. وستشارك مجموعة بارزة من المتحدثين المدرجة أسماءهم أدناه في هذا الحوار:

· السيد هنريك هولولي / المدير العام للمواصلات والحركة / المفوّضية الأوروبية

· السيد غيث الغيث / الرئيس التنفيذي / فلاي دبي

· السيد معن محمود رزوقي / الرئيس التنفيذي / الخطوط الجوية الكويتية

· الآنسة غوليز اوزتُرك / الرئيس التنفيذي / خطوط بيغاسوس الجوية

بعد حلقتي النقاش، يجتمع أعضاء الإتحاد في جلسة عمل مغلقة لبحث واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الإدارية والمالية والاستراتيجية الخاصة بالإتحاد.

وستختتم الجمعية العامة أعمالها في ذات اليوم، حيث سيعقد مؤتمر صحفي في " طابق P4 – صالة رقم 1&2" في "كونراد أبراج الاتحاد" الساعة الخامسة بعد الظهر.

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