يتضمن مهرجان إلكتروفيست 2022 عدداً من العروض الحية للموسيقى الإلكترونية وأعمال الفيديو والرقص في نسخته الثالثة بجامعة نيويورك أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن برنامج الموسيقى التابع لقسم الفنون والعلوم الإنسانية في جامعة نيويورك أبوظبي عن عودة مهرجان الموسيقى الإلكترونية "إلكتروفيست 2022" الذي سيقام حضورياً في الرابعة ظهراُ يوم 27 مارس في مركز الفنون بالجامعة.

تتضمن فعاليات المهرجان عدداً من العروض الحية للموسيقى الإلكترونية والفيديو والأعمال الصوتية ومهارات الأداء، يقدمها تشكيلة من الفنانين المحليين كالمؤلف الموسيقي جو نجم وفنان الفيديو جيمس كيلي، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي ومنهم المغنية ورئيسة برنامج المهرجان كلير ليسر وعازف البيانو ديفيد ليسر والأستاذ المشارك في الموسيقى والفنون كارلوس غويديس وهو مؤلف ومختص في للموسيقى الإلكترونية.

وتحت شعار المهرجان لهذا العام "‘إشارات"، يتناول الفنانون في أعمالهم تأثير الأصوات ضمن مجموعة من الإشارات المختلفة والموسيقى والفيديو والحركة، إضافة إلى تفاعل الجمهور مع التجربة ومساهماتهم فيها. ويتضمن المهرجان سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجمع الفنانين والخبراء من مختلف الدول لمناقشة هذه المواضيع.

وكما صرحت كلير ليسر: "نتطلع بشوق إلى عودة المهرجان إلى حرم الجامعة والاحتفال مع المجتمع، بعد عامين من إحياء الفعاليات عن بعد. إن شعار المهرجان هذا العام الذي نعود به إلى الفعاليات الحضورية يعكس تجربة الجمهور وتجاوبهم مع استكشاف الفنانين لدور الأصوات في مختلف الفنون".

فعاليات المهرجان مفتوحة للجميع مع ضرورة الحجز مسبقاً ومراعاة التباعد الجسدي وتحديد عدد الحضور وفقاً لمتطلبات الصحة العامة. يرجى زيارة الموقع للمزيد من المعلومات.

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