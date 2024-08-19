القمة العالمية لمستقبل الضيافة تعقد شراكة مع "أكور وان ليفينج" لاستضافة منتدى مساكن العلامات التجارية في 2 أكتوبر بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل النمو السريع الذي تشهده مساكن العلامات التجارية كإحدى أسرع الفئات تطورًا في قطاع الضيافة، ستأخذ هذه الفئة مكانة خاصة في فعاليات "القمة العالمية لمستقبل الضيافة" المقرر عقدها من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024، حيث ستشهد القمة تنظيم منتدى مخصص بالكامل لهذا القطاع، يستمر على مدار يوم كامل، برعاية شركة "أكور وان ليفينج"، الرائدة في مجال الابتكار في الضيافة. ويعكس هذا المنتدى الاهتمام المتزايد الذي تحظى به مساكن العلامات التجارية والدور الحيوي الذي تلعبه في تطور السوق وتوجهاته المستقبلية.

وسوف يُعقد منتدى "مساكن العلامات التجارية" للمرة الأولى ضمن فعاليات "القمة العالمية لمستقبل الضيافة" في الثاني من أكتوبر، حيث سيتضمن المنتدى ورش عمل وجلسات حوارية معمقة تستعرض النمو السريع لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي. سيركز المنتدى على مناقشة مواضيع رئيسية تشمل تطوير وتشغيل مساكن العلامات التجارية، مع استعراض الفرص المتاحة للمطورين لخلق قيمة مضافة، بالإضافة إلى التنوع المتزايد في الخيارات التي تقدمها العلامات التجارية للمستثمرين والمشغلين. كما سيتناول المنتدى الاتجاه المتصاعد نحو إنشاء مجتمعات مستقلة تحمل علامات تجارية مميزة، إلى جانب انخراط علامات تجارية فاخرة من قطاعات غير تقليدية، مثل صناعة السيارات والأزياء، في هذا المجال. وسيتم أيضًا مناقشة استراتيجيات الاستدامة، والهياكل القانونية، ودراسات الحالة المتعلقة بالتصميم، والمبيعات، والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، سيستعرض المنتدى مفاهيم العمل المشترك، وتطور نماذج المعيشة المشتركة، والنمو السريع للأندية الخاصة التي أصبحت مراكز متميزة للعمل.

وفقًا للتقارير الصادرة عن شركة سافيلز للاستشارات العقارية، شهد قطاع مساكن العلامات التجارية العالمية نموًا كبيراً بنسبة 160% خلال العقد الماضي. ومع نهاية عام 2023، تجاوز عدد المشاريع العالمية في هذا القطاع 1300 مشروع، حيث استحوذت مساكن العلامات التجارية الفندقية على نسبة 82% من هذه المشاريع.

وتشير بيانات شركة سافيلز إلى أن منطقة الشرق الأوسط تبرز بسرعة كمركز عالمي لقطاع مساكن العلامات التجارية، حيث تحتوي المنطقة حاليًا على 45,000 وحدة سكنية موزعة على 200 مشروع عبر 80 علامة تجارية مختلفة. وقد شهدت هذه المساكن زيادة هائلة بنسبة 500% خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عددها من 10 في عام 2014 إلى 50 في عام 2023، مع 50 مشروعًا آخر قيد التنفيذ. وتعتبر دبي السوق الأكثر نشاطًا في العالم في هذا المجال، حيث تتنافس الآن مع مدن كبرى مثل ميامي ونيويورك ولندن لتكون الرائدة عالميًا في تطوير مساكن العلامات التجارية. كما تشهد المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد مشاريع مساكن العلامات التجارية المخطط لها بنسبة 65% بين عامي 2022 و2023.

وأظهر بحث أجرته شركة "جلوبال برانيد ريزيدنسيز" (GBR)، وهي شركة استشارية رائدة في هذا القطاع، أن الولايات المتحدة، التي شهدت انطلاقة مساكن العلامات التجارية لأول مرة، تحتضن 36% من المشاريع القائمة حاليًا. ومع ذلك، فإنها تمثل فقط 18% من المشاريع قيد التطوير حالياً، مما يبرز اتجاه النمو العالمي المتسارع لهذا القطاع خارج الحدود الأمريكية.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً 19% من إجمالي مشاريع مساكن العلامات التجارية العالمية، سواء القائمة حالياً أو قيد التنفيذ، في حين تستحوذ أوروبا على 16% من هذه المشاريع، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ على 22%، بينما تستحوذ الأمريكيتان على النسبة الأكبر بنسبة 43%. وبحسب تقرير شركة "جي بي آر"، تُعد دبي وميامي ونيويورك ولندن من بين أفضل الوجهات العالمية للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب مواقع أخرى بارزة مثل فوكيت وساو باولو ولوس كابوس وإسطنبول وبانكوك والقاهرة.

وبهذه المناسبة، صرّح جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بينش العالمية، الجهة المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: "يسعدنا إضافة هذا المنتدى الجديد والحصري إلى برنامج القمة العالمية لمستقبل الضيافة لعام 2024. يُعد منتدى مساكن العلامات التجارية من أبرز الفعاليات التي ستُقام في هذه الدورة، حيث سيجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين لاستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها هذا القطاع الحيوي. نحن فخورون بالشراكة مع شركة "أكور وان ليفينج" الرائدة عالميًا، لاستكشاف الدور المتنامي لمساكن العلامات التجارية في صناعة الضيافة اليوم، والتي ستمثل بلا شكّ قوة دافعة للنجاح المستقبلي لهذه الصناعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية."

وتم إطلاق شركة "أكور وان ليفينج" في عام 2023، مستفيدةً من خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال مساكن العلامات التجارية. وتُعد الشركة أول منصة متكاملة تركز على تطوير وتصميم وتشغيل المشاريع متعددة الاستخدامات، والمجمعات السكنية الفاخرة تحمل علامات تجارية مميزة. وتنتشر مشاريع الشركة في 34 دولة حول العالم، وتدير حالياً ما يقرب من 50 مجمعًا سكنيًا فاخرًا، يخدم أكثر من 7000 مالك. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير أكثر من 110 مشاريع جديدة.

من جانبه، قال جيف تيسدال، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال والرئيس العالمي لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات لدى شركة "أكور ون ليفينج": "تفخر أكور ون ليفينج بأن تكون في مقدمة مشهد مساكن العلامات التجارية خلال القمة العالمية لمستقبل الضيافة. إن تحقيق النجاح في هذا المجال يتطلب خبرة عميقة ومعرفة متعددة التخصصات. ويُعتبر منتدى مساكن العلامات التجارية الذي تنظمه أكور ون ليفينج حدثًا بارزًا سيجمع تحت سقفه نخبة من أهم وأبرز اللاعبين وصناع القرار في مختلف جوانب صناعة الضيافة، بما في ذلك مطورو المشاريع الناجحة، والمحامون المتخصصون، وشركات العلامات التجارية والاتصالات، بالإضافة إلى نخبة من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي المتميزين. نحن على يقين أن هذا المنتدى سيكون منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى التي ستدفع هذا القطاع نحو آفاق جديدة من الابتكار والنجاح".

وأضاف: "على مدار أكثر من عقدين، كانت علامات تجارية مثل فيرمونت ورافلز في طليعة الابتكار في مجال مساكن العلامات التجارية، حيث ساهمت في وضع الأسس لهذا القطاع. اليوم، تُعد أكور ون ليفينج قوة دافعة وراء نجاحاتنا المستمرة وتوسعنا المتنامي. ومع الطلب المتزايد على حلول سكنية مبتكرة تحمل علامات تجارية عالمية، نؤمن بأننا فقط في بداية استكشاف الإمكانات الهائلة التي ستتيح لنا مساعدة شركائنا في تطوير وتشغيل مشاريع سكنية وفندقية تحمل علامات تجارية متميزة، مما يعزز من جاذبية وتميز المشاريع متعددة الاستخدامات ويضعها في طليعة السوق العالمية".

واختتم قائلاً: "تفخر أكور بإدارتها وتشغيلها لأربع من أصل سبع علامات ضيافة تجارية عالمية يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، وهي: 'أورينت إكسبريس'، 'رافلز'، 'فيرمونت'، و'بولمان'. هذه العلامات التجارية العريقة، التي رسخت مكانتها على مر الزمن واكتسبت سمعة عالمية، تستمر في تقديم فرص استثنائية لنا للتوسع في سوق المساكن الفاخرة حول العالم. من منظور مشتري المنازل، تُضفي هذه العلامات التجارية قيمة إضافية وجاذبية لا مثيل لها، حيث تمنح الشعور بالتميز والرفاهية، وتؤكد على معايير الجودة والثقة. في الوقت نفسه، تتيح لنا علاماتنا التجارية الحديثة ضمن مجموعة 'إينيسمور' الوصول إلى شرائح جديدة من السكان، الذين قد لا يكونوا قد فكروا سابقًا في اقتناء مسكن يحمل علامة تجارية. هذه العلامات المبتكرة تساهم في جذب اهتمام الأجيال الجديدة من مالكي المنازل، الأمر الذي يمكننا من تقديم مجموعة واسعة من الحلول السكنية التي تلبي تطلعات مختلف الفئات. ومع استمرار توسع محفظتنا من مساكن العلامات التجارية، نرى فرصًا واعدة تنتظر علاماتنا التجارية الأخرى مثل 'سوفيتيل'، 'إم جاليري'، و'إمبلمز'، لتقديم تجارب سكنية فريدة تُعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر".

وقال ريكو بيسينوني، رئيس قسم الاستشارات السكنية العالمية في شركة سافيلز: "تُعد القمة العالمية لمستقبل الضيافة المنصة الرائدة التي تجمع نخبة المستثمرين في قطاع الضيافة. ومن البديهي أن نخصص هذا الحدث الحصري للأفراد والشركات الذين يلعبون دورًا محوريًا في تطوير وإدارة واستكشاف فئة مساكن العلامات التجارية. يُمثل منتدى مساكن العلامات التجارية فرصة استثنائية للمستثمرين للتعمق في القضايا والاتجاهات المحورية لهذا القطاع، بدءًا من برامج الإيجار مرورًا بالجوانب القانونية، ووصولًا إلى استراتيجيات المبيعات والتسويق والتصميم".

وقال ريان عيتاني، مؤسس شركة "جلوبال براندد ريزيدنسيز": "يشكل منتدى مساكن العلامات التجارية الذي تنظمه أكور وان ليفينج فرصة ثمينة لصناعة الضيافة للالتقاء ومناقشة هذا القطاع الذي يشهد توسعًا وازدهارًا مستمرين. لقد أصبح الاهتمام بهذا المجال عالميًا بالفعل، حيث يتسارع نشاط التطوير العقاري المستقل، ما يفتح آفاقًا جديدة وفرصًا واعدة. في الوقت ذاته، نشهد ظهور علامات تجارية وشراكات جديدة ومثيرة تعزز من زخم هذا القطاع. يجد المستثمرون اليوم أنفسهم أمام مشهد متغير ومليء بالفرص التي تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا وتعاونًا وثيقًا لاستغلال الإمكانات الكاملة للعقارات ذات العلامات التجارية."

مساكن العلامات التجارية: حقائق وأرقام:

المصدر: شركة سافيلز شهد قطاع مساكن العلامات التجارية نموًا استثنائيًا تجاوز 160% خلال العقد الماضي، حيث توسع من الاعتماد على العلامات التجارية الفندقية فقط ليشمل اليوم مجموعة واسعة من العلامات التجارية غير الفندقية، مثل تلك المتخصصة في الأزياء، والتصميم، وصناعة السيارات. مع نهاية عام 2023، كان هناك ما يقرب من 1300 مشروع سكني يحمل علامات تجارية على مستوى العالم، منها حوالي 1050 مشروعًا (82%) ترتبط بعلامات تجارية للفنادق. كما يوجد أكثر من 200 علامة تجارية مرخصة تعمل بنشاط في مجال المساكن ذات العلامات التجارية. تسيطر ثلاث من الشركات الرائدة في تشغيل الفنادق، وهي أكور، وفور سيزونز، وماريوت، على 43% من إجمالي مساكن العلامات التجارية الفندقية على مستوى العالم. ويبلغ متوسط تكلفة المساكن ذات العلامات التجارية أكثر بنسبة 30% من تكلفة المساكن غير المرتبطة بعلامات تجارية على مستوى العالم. في المدن العالمية الراسخة، يكون هذا الفارق حوالي 24%. بينما في المدن سريعة النمو، تصل الزيادة إلى 52%. أما في المناطق السياحية، فتكون تكلفة المساكن ذات العلامات التجارية أعلى بنحو 32% مقارنةً بالعقارات المماثلة غير العلامات التجارية. على مدى العقد الماضي، برزت دبي كعاصمة عالمية لمساكن العلامات التجارية الفاخرة، محققةً نمواً مذهلاً يتجاوز 1200%، حيث ارتفع عدد المشاريع من 10 مشاريع فقط في عام 2014 إلى أكثر من 130 مشروعاً متوقعاً بحلول عام 2030.

المصدر: شركة جلوبال براندد ريزيدينسيز تمثل الولايات المتحدة، التي شهدت انطلاقة مساكن العلامات التجارية لأول مرة، حوالي 36% من المشاريع القائمة حاليًا، لكنها تسجل 18% فقط من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ، مما يعكس معدل النمو العالمي لهذا القطاع . تشكل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 19% من إجمالي شبكة مساكن العلامات التجارية والمشاريع قيد التنفيذ على مستوى العالم، بينما تسجل أوروبا 16%، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ 22%، والأمريكيتين 43 % . تشمل أفضل المواقع العالمية لمساكن العلامات التجارية مدنًا مثل دبي وميامي ونيويورك ولندن، إلى جانب مواقع متميزة أخرى مثل فوكيت، وساو باولو، ولوس كابوس، وإسطنبول، وبانكوك، والقاهرة . شهدت المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية المستقلة نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تشكل الآن أكثر من 15% من إجمالي المساكن ذات العلامات التجارية على مستوى العالم، وتستحوذ على ما بين 30% إلى 40% من التوقيعات السنوية لأكثر مشغلي الفنادق نشاطًا في هذا القطاع .



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نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عريقاً في تنظيم مؤتمرات الاستثمار الرائدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات في "عقد الصفقات"، والارتقاء بأساليب التواصل والتعاون بين الأعمال. وقد اكتسبت "ذا بينش" سمعة طيبة في تنظيم مؤتمرات ولقاءات مبتكرة وذات تأثير كبير في صناعة السياحة والضيافة العالمية.

وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، جمعت الفعاليات المرموقة التي تنظمها شركة "ذا بينش" نخبة من القادة الحكوميون، والممثلين عن الوزارات السياحية، وجمعيات السفر والسياحة العالمية، وأشهر العلامات الفندقية العالمية، ونخبة من المالكين والمستثمرين، وسلاسل المطاعم الشهيرة، وشركات وهيئات الطيران المختلفة، والشركات المطورة للوجهات السياحية، ومدراء الأصول، والمجموعات المالية، والاستشارية. وتشمل هذه الفعاليات كل من "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، و"المؤتمر الإفريقي للاستثمار الفندقي"، و"مؤتمر مستقبل الضيافة"، و"منتدى أدريا للفنادق"، ومنتدىIDEEA ، ومنتدى AviaDev ، ومنتدىRENEW ، والتي يقوم خلالها نخبة من أبرز اللاعبين في صناعة الضيافة والسياحة العالمية بالتواصل وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بتطوير هذا القطاع واستكشاف ما يزخر به من فرص واعدة للنمو.

لمعرفة المزيد حول الشركة، يمكن زيارة thebench.com.

نبذة عن القمة العالمية لمستقبل الضيافة

التاريخ: 30 سبتمبر – 2 أكتوبر 2024

المكان: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الرعاة:

جميرا كراع مستضيف؛ وإيطاليا للضيافة، وشركة المالديف لإدارة الصناديق، والوكالة المغربية لتنمية السياحة (سميت)، وهيئة تنمية السياحة في سريلانكا كرعاة لجناح الدول؛ وهيلتون، ونيوم، والمربع الجديد، ومجموعة فنادق راديسون، وطيبة للاستثمار كرعاة بلاتينيين؛ وأكور، وكلوب ميد، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وماريوت إنترناشيونال، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم، وفنادق ماينور، والبحر الأحمر العالمية، وروتانا كرعاة زمرديين؛ وفنادق أكشن، وأدين، وألف للضيافة، ومستشارو التصميم الدولي، وآرك بيبول سوليوشنز، ومجموعة باريير، وسي بي آر إي، وكوليرز، وكومباس بروجيكت للاستشارات، ودوست إنترناشيونال، ومجموعة إيلاف، ومجموعة إعمار للضيافة، وإنتربرايز اليونان، وإتش في إس، وحياة، وآي إتش سي إل، وجيه إل إل، وجي تي آند بارتنرز، وكيرني، ونايت فرانك، وفنادق ليفا، وليفيت للاستشارات والتصميم، ومجموعة فنادق اللوفر، وبرولوجيك فيرست، وكو، ومجموعة ريكاس للضيافة، وروف للفنادق، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسوميت للتعليم، وأسكوت ليميتد، وتوي للفنادق والمنتجعات، ويونايتد لإدارة الضيافة، ويونوكس، وويندهام للفنادق والمنتجعات كرعاة ذهبيين؛ والدار، ومجموعة كونران للأعمال، وكو ريكرويتمنت، وإي إتش إل، وإتش وورلد إنترناشيونال، وفنادق شذا، وإس تي آر، وفنادق تايم، وفالور لإدارة الضيافة كرعاة فضيين؛ وسوهو للضيافة كراع ذهبي لمنتدى الاستثمار في المطاعم؛ وفورسايت كريتيف كشريك بيانات لمنتدى الاستثمار في المطاعم؛ ولوكالي كشركة عارضة ناشئة؛ ومطعم لوك ستوك آند باريل كمضيف للحفل المسائي؛ وبي ووتر (BE WTR) كراع لمحطات المياه؛ بالإضافة إلى كل من هاما، والتحالف العالمي للضيافة المستدامة، وتحدي الضيافة المستدامة، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، ونقابة الإمارات للطهاة، ومجموعة مطاعم الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتحالف العالمي للضيافة المستدامة كجهات داعمة للقمة.

-انتهى-

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