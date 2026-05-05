أبوظبي – حصد فندق "إرث" أبوظبي جائزة التوطين المرموقة من هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، تقديراً لالتزامه المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية. وتمّ تكريم الفندق بهذه الجائزة المرموقة خلال حفل أقيم في متحف زايد الوطني، والذي يهدف إلى الاحتفاء بالفنادق التي تجاوزت أهدافها في مجال التوطين لعام 2025، ودعمت بفعالية مبادرات الدولة في مجال تطوير القوى العاملة الوطنية مع الالتزام بمعايير البرنامج.

يُعدّ هذا التكريم إنجازاً لافتاً يُضاف إلى سجلّ الفندق، حيث يأتي للعام الثاني على التوالي، ليؤكد استمرارية التميّز والنهج المؤسسي الذي يتبنّاه الفندق في تمكين الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتها ضمن بيئة عمل احترافية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في قطاع الضيافة.

وقد نجح الفندق في تجاوز مستهدفات التوطين المحدّدة، من خلال مُبادرات مُبتكرة وبرامج تدريبية نوعية، إلى جانب شراكة فاعلة مع الجهات المعنّية، ما أسهم في خلق فرص حقيقية ومستدامة لأبناء الوطن داخل القطاع السياحي، وتعزيز حضورهم في مُختلف التخصّصات الفندقية.

وفي هذا السياق، صرّحت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي قائلة: "يُمثّل فندق إرث أبوظبي إرثاً حيّاً لثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُجسّد جوهر الضيافة الإماراتية الأصيلة، حيث تقف الكفاءات الإماراتية في صميم مسيرته. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المُستمر بتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز انعكاس جهودنا الرامية إلى خلق مسارات وظيفية هادفة تدعم رؤية التوطين في الدولة والتطوّر المستمر لقطاع السياحة فيها".

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكّد أن التوطين لم يعد مجرد هدف، بل أصبح ثقافة مؤسسية راسخة ونهجاً استراتيجياً يقود مستقبل قطاع الضيافة في دولة الإمارات نحو مزيد من التميّز والاستدامة.

نبذة عن فندق "إرث" أبوظبي

إرث أبوظبي وجهة متكاملة للضيافة والترفيه، تجمع بين أصالة التراث الإماراتي وروح التصميم المعاصر، وتقدم تجربة متوازنة تشمل الإقامة، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية، والمرافق الرياضية، ضمن بيئة تحتفي بالصحة والثقافة والمجتمع.

