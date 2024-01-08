الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "إم بي سي" ("إم بي سي" أو "الشركة" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") بنجاح. ويتم تداول أسهم الشركة الآن برمز التداول مجموعة إم بي سي.

شملت عملية الطرح العام الأولي للشركة طرح 33,250,000 سهم عادي جديد (أسهم الطرح)، تمثل ما نسبته 10٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). تم تخصيص 90% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات ، بينما تم تخصيص النسبة المتبقية البالغة 10% للمستثمرين الأفراد. وقد شهدت عملية الطرح العام الأولي للمجموعة إقبالاً قوياً من جانب مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المحليين والإقليمين والدوليين، وحققت عملية بناء سجل الأوامر للفئة المشاركة من المؤسسات 54.5 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة بنحو 66 مرة. وبلغ سعر الطرح النهائي لسهم المجموعة 25 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك عند الحد الأعلى للنطاق السعري الأول، وقد نجحت المجموعة خلال الطرح العام الأولي في جمع 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي) وبذلك بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي).

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ / وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي": "تحتفل مجموعة ’إم بي سي’ اليوم بإنجاز مفصلي في تاريخها بعدما أصبحت شركة عامة مُدرجة في تداول السعودية، والتي تعتبر واحدة من أفضل 10 أسواق مالية على مستوى العالم. وقد شهد الطرح العام الأولي للمجموعة اهتماماً كبيراً حيث استقطب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، ويمثل هذا الإقبال شاهداً قوياً على ثقة مجتمع المستثمرين في المجموعة، ويعكس جاذبيتنا الاستثمارية ومقومات أعمالنا الفريدة، ويؤكد كذلك إمكانات النمو القوية للمجموعة.

وتتمتع مجموعة ’إم بي سي’ بمكانة رائدة في المملكة والوطن العربي، ونحن نثمّن الثقة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة بين الجمهور العام والشركاء الآخرين على مدار السنوات الماضية. وكانت هذه الثقة داعماً أساسياً ومساهماً بارزاً في رفد مسيرة نموّنا الواعدة، وصولاً إلى ما حققناه اليوم. وكوننا شركة رائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في المملكة العربية السعودية، فنحن ندرك الدور المهم الذي تضطلع به المجموعة، وسوف نواصل مساهمتنا القيّمة في تطوير ونمو القطاعات الإعلامية والترفيهية في المملكة. كما أننا ملتزمون بتقديم أفضل البرامج الإعلامية والمحتويات الترفيهية والاستمرار في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبالأصالة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة المجموعة، أتوجه بالشكر والامتنان إلى عائلة مجموعة ’إم بي سي’ الذين كانوا السبب الرئيسي وراء نجاح الطرح العام الأولي للمجموعة، والشكر موصول إلى كافة الأطراف المعنية والمساهمين الذين قدموا الدعم لنا طوال السنوات الماضية وصولاً إلى هذه اللحظة التاريخية. كما نرحب بالمساهمين الجدد، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة نمو ’إم بي سي’ معاً نحو آفاق أوسع من التطوّر والازدهار".

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة "إم بي سي": "إن بدء تداول أسهم مجموعة ’إم بي سي’ في سوق تداول السعودية يُعد إنجازاً تاريخياً ولحظة فارقة تملأنا بالفخر في رحلتنا المستمرة نحو التطور والنمو. نرحب بالمساهمين الجدد الذين انضموا إلى المجموعة، ونشعر بسعادة كبيرة لنجاحنا في جمع رأس المال اللازم للمضي قدماً نحو المرحلة التالية من رحلتنا، والتي تتسم بالنمو والابتكار والتوسّع.

ونحن نتبنّى خارطة طريق واضحة المعالم ترسم مسارنا نحو المرحلة القادمة من النمو والازدهار، حيث نطمح إلى زيادة عدد المشتركين والمشاهدين عبر منصّتنا الرئيسية ’شاهد’، ونمو مبيعات الدعاية والإعلانات عبر كافة منصّاتنا الأخرى، كما نسعى إلى توسيع نطاق أعمالنا ليشمل قطاعات أخرى واعدة مثل الرياضة والموسيقى والألعاب والفعاليات.

وختاماً، أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى فريق عمل ’إم بي سي’ تثميناً لعملهم الجاد والتزامهم الراسخ حتى هذه اللحظة التاريخية في مسيرة نمو المجموعة. وسوف نواصل التزامنا باستكشاف أفضل الفرص مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح المساهمين والمشتركين وعموم الجمهور والشركاء الرئيسيين الآخرين. ويأتي هذا الطرح العام الأولي تتويجاً لـ 30 عاماً من النمو والنجاح، ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال الثلاثين عاماً القادمة".

#بياناتشركات

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