التقى أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية والتي تدفع الى إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن العوائد والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.

وفي عامة الرابع الآن، ركزت المناقشات خلال الحدث الذي يمتد على فترة أربعة أيام على المرونة الإقتصادية والمالية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل الاسواق الخليجية تسجيل رقم قياسي من عمليات الاكتتاب العامة الأولية وتطور أسواق السندات السيادية وسندات المؤسسات والشركات وتوسع المنصات الائتمانية الخاصة. كما سلط المؤتمر الضوء أيضاً على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال وتجلى ذلك من خلال تفاعل المستثمرين مع ممثلي البورصات والمؤسسات والشركات في الإمارات خلال المؤتمر. ولقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق قيمة سوقية لأسواقها المالية بلغت واحد تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024، ويتوقع أن يستمر زخم الأسواق الإمارايتة وجذبها للاستثمارات الدولية.

ويتزامن استمرار تحرير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وقيام حكوماتها بطرح برامج الخصخصة في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التقلبات الاقتصادية العالمية. ولقد حافظت أسواق رأس المال الخليجية على مرونتها خلال الربع الأول من العام حيث ارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العامة الأولية بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 على الرغم من تباطؤ عمليات إصدارات الأسهم والسندات عالمياً. وبالمثل، شهدت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ أعلى مستوياتها الربع سنوية في ثلاث سنوات مدعومةً بالنشاطٍ الاقتصادي القوي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال نبيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، قائلاً: " في ضوء ما نشهده من توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال. كما تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر قصص النمو أهمية حيث زادت حصة صناديق الأسواق الناشئة العالمية وانفتاحها على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من 35% إلى 65% منذ منتصف عام 2021. كما أن تنوع القطاعات في السوق - مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة - لا يعكس مدى تنامي ثقة المستثمرين فحسب، بل يمنح المؤسسات العالمية أيضًا التنوع الذي تسعى إليه ضمن إطار إعادة موازنة محافظها الاستثمارية."

من جانبه، صرح السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لبنك HSBC في لندن الدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى المنطقة. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 فقط، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق ما يقارب 11 مليار درهم (3 مليار دولار أمريكي) مسجلاً زيادة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفاع تداولات الأجانب بنسبة تزيد عن 347% خلال السنوات الخمس الماضية، يواصل السوق جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب الباحثين عن الاستثمار في شركات قوية وعالية التوزيعات في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا."

وأضاف النعيمي :"تُعد شركاتنا المدرجة من الشركات الرائدة في المنطقة، وتتمتع بأسس مالية قوية، وأحجام مؤسسية كبيرة، وشفافية عالية، مدعومة بآفاق اقتصادية متينة لإمارة أبوظبي. وبذلك فإن سوق أبوظبي يقدم فرصاً استثمارية متنوعة وفريدة للمستثمرين العالميين الباحثين عن النمو والاستقرار في المنطقة وذلك ضمن إطار استراتيجيتنا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المستدامة التي سوف تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة على المدى الطويل."

ومن جانبه، صرح السيد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، قائلاً: “تواصل أسواق رأس المال في دبي جذب الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في متانة اقتصاد الإمارة ورؤيتها للنمو على المدى الطويل. ومن خلال مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه بنك HSBC هذا العام، نسلّط الضوء على قوة وتنوع منظومتنا من الشركات المدرجة، وهو ما تؤكده القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي البالغة 951 مليار درهم إماراتي، مما يؤكد على اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالفرص الديناميكية والموجهة نحو النمو التي يوفرها سوق دبي المالي كبوابة موثوقة على مستوى المنطقة."

كما كان من ضمن المتحدثين الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة خالد القاسمي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن وهشام هيكل، الرئيس المالي لمجموعة إعمار العقارية وفيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة لمجموعة الدار العقارية وأريب باشا، الرئيس المالي لمجموعة دوبيزل.

ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024.

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