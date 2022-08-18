الشارقة: افتتحت الجامعة الأميركية في الشارقة ضمن جهودها المستمرة لتحسين خدماتها لطلبتها وخلق تجربة جامعية متميزة مركزًا للاستجابة لاحتياجات الطلبة وتقديم الحلول يقدم المساعدة للطلبة وعائلاتهم في النواحي الجامعية كافة بدأً من التقديم للمنح الدراسية إلى تأمين الإقامة داخل الحرم الجامعي.

ويقع "مركز الخدمات الموحدة" الجديد في الطابق الأوسط من المبنى الرئيسي للجامعة، وهو موقع مركزي يمكن الطلاب من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإدارية ومقابلة ممثلين من مكاتب الجامعة المختلفة التي تدير خدمات النقل وحسابات الطلاب والسكن الطلابي والمنح المالية والدراسية، فضلاً عن توفر موظفين للإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات. كما يقدم المركز أيضًا أجهزة "آي باد" للطلاب لملء استمارات الجامعة، ويوفر منطقة جلوس مريحة للطلاب للجلوس مع موظفي المركز لمناقشة استفساراتهم.

وقد قادت الدكتورة ليزا بارديل موسكاريتولو، المديرة التنفيذية للتجربة الطلابية في مكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأميركية في الشارقة، عملية إنشاء هذا المركز الشامل لاحتياجات الطلبة. قالت: "عادة ما تكون الجامعات مكانًا كبيرًا ومعقدًا وتحتوي على عدد هائل من الخدمات المختلفة المقدمة للطلبة. يجعل مركز الخدمات الموحدة عملية الوصول إلى جميع هذه الخدمات أكثر سرعة وسهولة بالنسبة للطلبة، كما يضمن حصولهم على أفضل نصيحة ممكنة. إن الهدف الأساسي للمركز هو تسهيل حياة الطلبة ومنحهم المزيد من الوقت للتركيز على دراساتهم وأنشطتهم اللامنهجية بدلاً من التعامل مع الأمور الإدارية".

وأضافت: "هناك العديد من الخدمات التي يحتاج الطلبة الجدد الوصول إليها ومهام إدارية لابد لهم من إكمالها قبل أن يتمكنوا من بدء دراستهم. من خلال وضع جميع الخدمات في مركز واحد، سيكون إكمال هذه المهام أسهل بكثير للطلبة الجدد. كما أنه يوفر لهم بيئة ترحيبية غير رسمية تشجعهم على طرح أي أسئلة قد تكون لديهم حول الحياة الجامعية، وبناء عليه سيتم توجيههم إلى الشخص الذي يمكنه تلبية احتياجاتهم الخاصة على أفضل وجه".

وفي حديثها عن أهمية مركز الخدمات الموحدة في الجامعة، قالت ليان الصوراني، رئيسة المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة: "أنا أتطلع إلى هذه الخدمة لأنني أعلم أنها ستسهل عملية الانضمام إلى الجامعة الأميركية في الشارقة بالنسبة للطلبة الجدد، كما ستزيد من قدرة الطلبة الحاليين في الوصول إلى أي موارد يحتاجونها وهو ما سيعزز التجربة الطلابية في الجامعة الأميركية في الشارقة".

للمزيد من المعلومات حول مركز الخدمات الموحدة في الجامعة الأميركية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.aus.edu/onestop.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: نورهان عبد العزيز ، مدير تحرير المحتوى، الاتصال الاستراتيجي والتسويق، الجامعة الأميركية في الشارقة، بريد الكتروني nabdulaziz@aus.edu، هاتف: 065152210

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.