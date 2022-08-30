· ستمنح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) العملاء مزيداً من الخيارات ومستويات أعلى من المرونة للاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة وتخزين البيانات بشكل امن في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تقديم الخدمات للمستخدمين والعملاء بزمن استجابة منخفض.

· تقدّر أمازون ويب سيرفيسز أن تساهم المنطقة الجديدة لمراكز البيانات في الشرق الأوسط (الإمارات) بدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً نتيجة استثمارات الشركة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5 مليارات دولار (20 مليار درهم) حتى عام 2036.

· يعتمد عشرات الآلاف من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الخدمات والتقنيات المتقدمة التي توفرها سحابة AWS لتعزيز الابتكار في عملياتهم وتسريع وتيرة تحولهم الرقمي، بما في ذلك مجموعة الغرير للاستثمار وشركة ألف للتعليم وبنك دبي الإسلامي ومؤسسة جيمس للتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وشركة التكنولوجيا المالية YAP.

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة : أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة (ناسداك NASDAQ) تحت الرمز AMZN، اليوم، عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط؛ "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات) AWS Middle East (UAE) Region. واعتباراً من اليوم، سيكون لدى المطورين والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية خيارات أوسع وأكثر مرونة وكفاءة لتشغيل تطبيقاتهم وتعزيز كفاءة عملياتهم وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين والعملاء بالاعتماد على مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستتيح لهم الاستفادة من محفظة واسعة من خدمات وتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها سحابة AWS، بما يساعد في تعزيز الابتكار والارتقاء بكفاءة العمليات. وتقدّر AWS أيضاً أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليار دولار (20 مليار درهم إماراتي) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار (41 مليار درهم إماراتي) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال زيارة: infrastructure-(AWS)/global-https://(AWS).amazon.com/about/.

وقال براساد كاليانارامان، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في أمازون ويب سيرفيسز: "تواصل أمازون ويب سيرفيسز التزامها بمساعدة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على التحول بكل ثقة نحو اعتماد التقنيات السحابية الأكثر تقدماً وضمان أعلى مستويات الأمان والتوافر والمرونة لعملياتهم وخدماتهم. ويتيح إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) امكانية تسخيرالقدرات التي تتمتع بها السحابة لعدد اكبر من العملاء لدفع وتسريع عجلة الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوجهات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج التدريب على المهارات التقنية المطلوبة مستقبلاً".

من جانبه قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرص قيّمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز رؤية إمارة أبوظبي وسعيها لترسيخ مكانتها كمركز رائد للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال. ونتوقع أن تساهم الإمكانات والقدرات المحسّنة التي توفرها سحابة AWS في توفير فوائد وإيجابيات متعددة الجوانب والمستويات إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات عبر القطاعين العام والخاص، ما سيسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال وتوليد فرص اقتصادية قيّمة على مستوى الدولة".

ومع إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات)، تمتلك أمازون ويب سيرفيسز حالياً 87 منطقة لتوافر الخدمات في 27 منطقة جغرافية حول العالم، وتخطط لإطلاق 21 منطقة توافر جديدة و7 مواقع أخرى في كل من أستراليا وكندا والهند وإسرائيل ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا. وتتألف منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) من ثلاثة "مواقع لتوافر الخدمات" (Availability Zones)، وستنضم إلى منطقة أمازون ويب سيرفيسز الحالية في الشرق الأوسط في مملكة البحرين، والتي تم إطلاقها في عام 2019. وتتميز هذه المواقع ببعدها عن بعضها البعض إلى درجة كافية لدعم استمرارية الأعمال، ولكنها قريبة من بعضها البعض بما يكفي لتوفير زمن استجابة منخفض للتطبيقات التي تحتاج إلى مستوى عالٍ من التوافر وتستخدم مناطق متعددة لتوافر الخدمات. وتتمتع كل منطقة لتوافر الخدمات باستقلاليتها على مستوى عمليات الطاقة والتبريد والحماية المطلوبة للمعدات والأجهزة، كما أنها متصلة مع بعضها البعض عبر شبكات بديلة بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يحتاجون في عملياتهم إلى مستوى عالٍ من التوافر تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مناطق متعددة لتوافر الخدمات بما يضمن لهم تجنب أكبر قدر ممكن من الأخطاء.وستعمل منطقة مراكز البيانات الجديدة على تمكين الشركات والعملاء المحليين الذين لديهم متطلبات متعلقة باستضافة وتوطين البيانات من تخزين بياناتهم في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تزويد عملائهم بزمن استجابة منخفض في جميع أنحاء الدولة.

تقدر استثمارات أمازون ويب سيرفيسز من خلال منطقتها الجديدة لمراكز البيانات في الشرق الأوسط (الإمارات) بنحو 5 مليار دولار (20 مليار درهم إماراتي) في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة. ويشمل هذا الاستثمار النفقات الرأسمالية على إنشاء مراكز البيانات، والنفقات التشغيلية المتعلقة بخدمات المرافق وتكاليفها المستمرة، إضافة إلى التكاليف المتعلقة بمشتريات السلع والخدمات من الشركات الإقليمية. وتقدر AWS أن تساهم هذه الاستثمارات أيضاً في دعم نحو 6000 وظيفة في المتوسط سنوياً حتى عام 2036. وستكون هذه الوظائف جزءاً من سلسلة الإمداد الخاصة بعمليات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عمليات البناء وصيانة المرافق والهندسة والاتصالات وخلق فرص العمل على مستوى الاقتصاد المحلي للدولة. وتقدّر الشركة أيضاً أن يساهم إنشاء وتشغيل البنية التحتية لسحابة AWS في دولة الإمارات العربية المتحدة بإضافة أكثر من 11 مليار دولار (41 مليار درهم إماراتي) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

وبدوره قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطىً واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد. وتساهم البنية التحتية الرقمية الذكية في تعزيز ازدهار القطاعين الخاص والعام من خلال توفير إمكانات اقتصادية جديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة وخلق فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون عبر منظومتنا الواسعة للابتكار. ونعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم هذه الجهود من خلال العديد من الشراكات القيّمة التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي لتبقى في طليعة الثورة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم. وتشكّل منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات) إضافة قيّمة ومرحب بها ستعزز بلا شك منظومة الابتكار في الدولة وتوفر إمكانات حيوية للجميع".

ينضم العملاء في دولة الإمارات إلى ملايين العملاء النشطين الذين يستخدمون خدمات AWS شهرياً، في أكثر من 190 دولة حول العالم بما في ذلك عشرات الآلاف من العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بهدف تسريع الابتكار وزيادة مستوى مرونة عملياتهم وتحقيق وفورات في التكاليف. ويختار عدد كبير من المؤسسات الرائدة في المنطقة سحابة AWS في إطار جهودها لتعزيز مرونة عملياتها والتمتع بقدرات أكبر على الابتكار بما في ذلك "الغرير للاستثمار" و"مجموعة الطاير"، و"أرامكس"، و"أكسيوم تليكوم"، و"فلاي دبي"، و" GIG جلف" (أكسا الخليج سابقاً)، و"جلف نيوز"، و"شاهد"، و"شبكة أوربت شوتايم OSN"، و"مجموعة سيرا"، و"فيرجن الشرق الأوسط" وغيرها الكثير. كما تعتمد العديد من مؤسسات القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سحابة AWS لخفض التكاليف ودفع عجلة الابتكار وتحسين مستوى الخدمات

المقدمة للسكان، بما في ذلك معرض دبي إكسبو 2020، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارات حكومة البحرين، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة البحرين. وتعمل حالياً العديد من الشركات الناشئة مثل "منصة ألف للتعليم"، و"أنغامي"، و"كريم"، و"دوبيزل"، و"ekar"، و"فتشر"، و"حراج"، و"مايسترو بيتزا"، و"موضوع.كوم"، و"بروبرتي فايندر"، و"سروة"، و"سوق المال"، و"ستارزبلاي"، و"Yallacompare"، على بناء أعمالها استناداً إلى سحابة AWS، ما يمكّنها من التوسع بسرعة في مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر بنك دبي الإسلامي (DIB) أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وبهذه المناسبة قال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي: "لطالما ركزنا في بنك دبي الإسلامي جهودنا على مدار سنوات عديدة على تسخير التقنيات الحديثة وتوظيفها كوسيلة لتمكين المتعاملين وتوفير تجربة مصرفية شاملة تتسم بالسهولة والراحة. ونفخر اليوم بالمكانة المتميزة التي وصلنا إليها كمؤسسة مالية ذكية نجحت في مواكبة المتطلبات الرقمية وتعتبر اليوم في طليعة الابتكار والتحول، وقد مكّنتنا هذه الجهود من المساهمة بشكل فعّال في دعم توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف رؤيتها للاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كمركز مزدهر للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم. وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تحديد وصياغة استراتيجيتنا للتحول الرقمي مع تركيز واضح على تحليل كل خطوة في رحلة المتعامل والعمل على إزالة أي صعوبات أو عقبات تواجه العميل في تعاملاته المصرفية معنا. وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع نهج يتمحور حول متطلبات المتعاملين لتزويدهم بخدمات مصرفية تتسم بالراحة والسرعة والسلاسة وذلك في غضون دقائق معدودة بدلاً من الانتظار لأيام. وتماشياً مع ذلك، نرحب بإطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)، والتي نتوقع أن تساهم في تعزيز مستوى مرونتنا وقدراتنا على تسريع الابتكار وتجربة خدمات وحلول مصرفية جديدة من خلال تسخير أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة".

وتُعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الرعاية الصحية في جميع المجالات إلى جانب التنسيق مع الوزارات الأخرى في الدولة، والتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية في القطاع الخاص محلياً ودولياً. وفي وقت سابق من هذا العام، أبرمت أمازون ويب سيرفيسز مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقال علي جمعة العجمي، مدير إدارة الصحة الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة: "نرحب بإطلاق منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى تنفيذ اتفاقيتنا مع AWS لمساعدة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جهودها الرامية للارتقاء بتجارب المرضى. وسيسمح لنا افتتاح مراكز بيانات AWS الجديدة في الإمارات بتسريع أجندة التحول الرقمي وبناء المهارات والقدرات، فضلاً عن دفع الابتكار في مجال الخدمات السريرية والتكنولوجية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية. وسيمكّننا تعاوننا مع AWS من ربط مقدمي الرعاية الصحية عبر القطاعين العام والخاص بنسبة 100% وذلك بما يتماشى مع استراتيجية البيانات الخاصة بنا والتي نسعى من خلالها إلى دعم برامج الصحة التنبؤية والارتقاء بجودة حياة السكان. ونعمل على تحديد مجموعات ومصادر البيانات وتحليل مساراتها للوصول إلى النتائج المستهدفة وذلك بالاعتماد على منهجية تستند إلى البيانات وتساعدنا على اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية في الدولة".

وتُعد "الغرير للاستثمار" واحدة من أكبر مجموعات الأعمال العائلية ذات الأنشطة المتنوعة في الشرق الأوسط، وتضم ستة وحدات أعمال رئيسية بما في ذلك المواد الغذائية والموارد، والعقارات، والإنشاءات والخدمات، والطاقة، والتنقل والمشاريع. وفي عام 2020، شرعت "الغرير للاستثمار" استناداً إلى إرثها الذي يمتد لأكثر من 60 عاماً، في رحلة تحول شاملة على مستوى المجموعة لإعادة تشكيل مستقبل عملياتها. وشكل تعزيز قدرة المجموعة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي من خلال تسخير إمكانات سحابة AWS لإحداث تحول إيجابي على مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحديث البنية التحتية، جزءاً أساسياً من هذا التحول المدفوع بنمو الأعمال. وقالت ماريندا شيهان نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات في شركة الغرير للاستثمار: "تُعد أمازون ويب سيرفيسز شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا في رحلة تحول منظومة تكنولوجيا المعلومات في مجموعتنا، حيث تعتبر AWS مزود الخدمات السحابية المفضل لدينا لتزويدنا بجميع الحلول والأنظمة التي تحتاجها بنيتنا التحتية التقنية والرقمية. وقد وقع اختيارنا على AWS نظراً لما تقدمه خدماتها من رؤى تستند إلى بيانات غنية وقدرات تحليلية متطورة، ونمضي حالياً وفق خططنا المرسومة للتحول إلى مؤسسة تستند في رؤيتها وأعمالها إلى البيانات. وسيؤدي

ذلك إلى مساعدتنا في تحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى 25٪ على مدى ثلاث سنوات. وستسهم منطقة مراكز بيانات AWS الجديدة في الإمارات العربية المتحدة في دعمنا لتسريع تحقيق أهدافنا والتحول إلى مؤسسة مرنة ذات منظومة تقنية مبتكرة وأكثر فعالية، بما يتماشى مع هدف مجموعتنا المتمثل في "تعزيز الحياة في المجتمعات".

وتعتبر مجموعة جيمس للتعليم (GEMS Education) واحدة من أضخم وأعرق المؤسسات التعليمية الخاصة على مستوى العالم والتي تقدم خدمات التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، مع خبرة أكثر من 60 عاماً. وتمتلك المجموعة كما تدير أكثر من 60 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتقدم الخدمات التعليمية لأكثر من 130,000 طالب وطالبة. وقال كريشنان جوبي، كبير مسؤولي التحول التقني في مجموعة جيمس للتعليم: "لقد نجحنا في تطوير منصة تقنية متكاملة تسمى LearnOS (نظام تشغيل التعلم) استناداً إلى سحابة AWS بهدف تحسين مخرجات التعليم والتعلّم. كما نعمل أيضاً على بناء واعتماد محرك عصبي متقدم يحمل اسم (ANET) ويستند إلى تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير العملية التعليمية. وتستخدم المنصة مجموعة من التقنيات السحابية المتقدمة من أمازون ويب سيرفيسز مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم الدعم للمعلمين وخلق تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب بحسب احتياجاته. وتمكّنا أيضاً من تطوير نظام آلي لتسجيل حضور الطلبة بالاعتماد على خدمة Rekognition Amazon، ما ساهم في ترشيد الوقت المطلوب للتسجيل بنسبة 93٪. كما طورنا منصة مبتكرة للقيام بالاختبارات والتقييمات تلقائياً بالاعتماد على خدمات التحليلات المتقدمة وتعلم الآلة من AWS مثل خدمتي Amazon EC2 وAmazon Sagemaker، حيث تتوقع الخوارزميات أداء الطلاب في نهاية العام بدقة تصل إلى 95٪ وتقدم توصيات حول مواد للقراءة بحسب احتياجاتهم. وبلا شك سيمكننا افتتاح مراكز بيانات AWS في دولة الإمارات من تسريع ابتكاراتنا التعليمية وتلبية متطلبات استضافة البيانات محلياً".

وتعتمد شركة "ألف للتعليم" في عملياتها على سحابة AWS لخدمة عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا، حيث تخدم المنصة أكثر من 4000 مدرسة، و690 ألف طالب، و40 ألف معلم. وطورت الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم منصة "ألف" بالاعتماد على سحابة AWS، والتي توفر مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية لدعم الطلاب في مساراتهم التعليمية. وتستخدم المنصة خدمات الذكاء الاصطناعي من AWS لتخصيص خطط الدروس وتزويد معلمي جميع المراحل من الروضة وحتى الصف الثاني عشر بملاحظات فورية في الوقت الفعلي حول التقدم الذي يحققه الطلبة. وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، "لقد أتاح لنا الانتقال إلى سحابة AWS والاستفادة من خدماتها المبتكرة تحقيق العديد من الفوائد الملموسة بما في ذلك المساعدة في تحديد وإيجاد حلول لمجموعة من المسائل الأكثر تحدياً في قطاع التعليم، بالإضافة إلى إعداد الأجيال القادمة للنجاح في عالم تقوده التكنولوجيا. وقد مكنتنا تقنيات ووظائف الحوسبة السحابية المتقدمة من AWS من تسريع وتيرة الابتكار في خدماتنا مع تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30٪، ونفقات المستودعات والمخازن بنسبة 50٪، وحجم بث الفيديوهات بنسبة 300٪. إضافة إلى ذلك، ستساعدنا مراكز بيانات AWS الجديدة في الإمارات في دعم عملائنا المحليين بشكل أفضل، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، من خلال تلبية متطلبات توطين استضافة البيانات".

وتركز شركة التكنولوجيا المالية سريعة النمو YAP على تحسين التجربة المصرفية الرقمية للعملاء. وتعمل الشركة كتطبيق مستقل من دون فروع على الأرض، ما يجعلها الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال مروان هاشم، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة YAP: "ساعدتنا سحابة AWS في تعزيز نمو عملياتنا والتوسع لنصبح شركة إقليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية. وتمنحنا التقنيات والخدمات السحابية التي توفرها سحابة AWS مستوى عالٍ من المرونة للتحكم في التكاليف في الوقت الذي سجلت فيه قاعدة مستخدمي تطبيقنا نمواً إلى أكثر من 130,000 مستخدم. كما تسمح لنا هذه الخدمات بالتوسع بسرعة بينما نطلق عملياتنا في أسواق جديدة، ما يخفض الوقت المطلوب لبناء وتجهيز أنظمة البنية التحتية بشكل كامل من شهور إلى أسابيع. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في خلق بيئة ملائمة لنمو الشركات المبتكرة مثل YAP، فإن منطقة مراكز بيانات AWS الجديدة ستعود بفوائد كبيرة على قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط".

ورحبت شبكة شركاء S)AW) (AWS) Partner Network (APN) في الشرق الأوسط بافتتاح منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات). وتضم شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز(AWS) عشرات الآلاف من موردي البرمجيات المستقلين، ومتخصصي تكامل النُظم حول العالم. ويقوم الشركاء ببناء حلول وخدمات مبتكرة للحوسبة السحابية

على سحابة (AWS) وتوفير الدعم للأعمال التجارية والتقنية والتسويقية، ودعم العملاء في الوصول السريع للسوق. وتعمل شبكة شركاء (AWS) على مساعدة العملاء من المؤسسات والقطاع العام في تنفيذ خطط التحول إلى سحابة AWS، ونشر التطبيقات ذات المهام الحرجة، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات المراقبة والأتمتة والإدارة لبيئات AWS لدى العملاء. وتشمل شبكة شركاء AWS في الشرق الأوسط كل من شركة " أكسنتشر - Accenture" و"بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا - Bespin global MEA"، وشركة "سيتروس كونسلتيج - Citrus consulting" وشركة "كلاود فور سي - "Cloud4c و شركة "كرايون -Crayon" وشركة "ديلويت - Deloitte" وشركة دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة و"مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة "F5" وشركة "إنتيغرا تيكنولوجيز - Integra Technologies" وشركة "كيبلرووركس - Keplerworx" وشركة "بالو آلتو نيتووركس - Palo Alto Networks" وشركة "راكسبيس" وشركة "ريدينغتون -Redington"، وشركة "ساب - SAP" وشركة "سبلنك - Splunk"، وشركة "تي سي إس - TCS" وشركة "تريند مايكرو - Trend Micro" وشركة "في إم وير- VMWare" وشركة "ويبرو – Wipro" وشركة "زيرو آند أون - Zero&One". للاطلاع على القائمة الكاملة لشركاء AWS، يرجى زيارة aws.amazon.com/partners.

وتعتبر "بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا - Bespin Global MEA"، شريك أمازون ويب سيرفيسز في مجال الخدمات والتقنيات السحابية الأكثر أهمية للمؤسسات، شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة التقنيات السحابية والتي تساعد الشركات على تسريع اعتماد الخدمات والتقنيات التي توفرها سحابة AWS وذلك من خلال تزويدها بحلول متطورة وخبرات استشارية قيّمة، إضافة إلى تقديم نتائج تستند إلى مستوى الخدمة. قال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيسبن جلوبال- الشرق الأوسط وأفريقيا»: "نرحب بإطلاق مراكز بيانات AWS في الإمارات العربية المتحدة ونعتبرها محطة رئيسة لتسريع خطط التحول الرقمي لعملائنا، ولا سيّما عملاءنا من الجهات الحكومية، ومؤسسات الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية وغيرها. وتتيح لنا شراكتنا الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار العمل عن كثب مع الهيئات الحكومية لمساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الإمارات لمواكبة متطلبات التحول الرقمي بما في ذلك الامتثال لمتطلبات موقع البيانات. ونتطلع إلى العمل مع عملائنا في جميع القطاعات لتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها مراكز بيانات AWS الجديدة من خلال فريقنا من الخبراء ذوي المهارات العالية في مجال التقنيات السحابية في أبوظبي".

وتُعد Zero&One شركة رائدة في مجال السحابة الأصلية وشريكاً متميزاً لأمازون ويب سيرفيسز، حيث تساعد المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير المشاريع التقنية المتقدمة، وهي متخصصة في عمليات الترحيل السحابي والتحديث. وقال علي القنطار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zero&One: "تشهد عمليات Zero&One في الشرق الأوسط نمواً متزايداً نتيجة الاستثمارات المستمرة لشركة أمازون ويب سيرفيسز في المنطقة. ويشكل إطلاق منطقة مراكز بيانات AWS الجديدة في الإمارات علامة فارقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد نجحنا على مدار السنوات الماضية في تطوير مواردنا ومجموعات المهارات الخاصة بنا استجابةً للطلب المتزايد على خدمات AWS في المنطقة، وأصبحنا مؤخراً شريكاً متميزاً لـ "أمازون ويب سيرفيسز" في مجال الخدمات والحلول الأكثر أهمية للمؤسسات. كما أبرمنا أيضاً شراكة استراتيجية مع شركة "برايس ووترهاوس الشرق الأوسط - PwC Middle East"، سيتم من خلالها الجمع بين خبرات "PwC" في مجال الاستشارات الرقمية والخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها شركة Zero&One في مجال التقنيات والخدمات السحابية بما يساهم في تمكين عملائنا بشكل أكبر وتزويدهم بحلول شاملة لتحويل وإدارة وتنفيذ الاستراتيجيات السحابية واعتمادها".

استثمارات AWS في الإمارات العربية المتحدة

تشكل منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) الإضافة الأحدث لاستثمارات AWS المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي عام 2018، أطلقت أمازون ويب سيرفيسز أولى مواقعها الخاصة بخدمة Amazon CloudFront في الامارات ، ما يوفر للعملاء في الإمارات العربية المتحدة إمكانية الوصول إلى خدمات Amazon CloudFront وAmazon Route 53. وتوفر خدمة Amazon CloudFront شبكة لتسريع عملية توصيل المحتوى، والتي تقوم بإيصال البيانات وملفات الفيديو والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات للعملاء من المؤسسات في مختلف أنحاء

العالم بصورة آمنة مع زمن إستجابة أقل وسرعات نقل عالية. وفي العام ذاته، أطلقت أمازون ويب سيرفيسز أيضاً موقعي AWS Direct Connect في الامارات ، والتي تمكّن العملاء من الشركات من إنشاء اتصال عبر شبكات خاصة بشكل مباشر بين AWS ومراكز بياناتهم أو مكاتبهم أو بيئات العمل الأخرى التابعة لهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الشبكة وزيادة معدل نقل البيانات وتوفير تجربة استخدام أكثر اتساقاً للشبكة. ويعمل فنيو ومهندسو عمليات AWS استمرارية عمليات البنية التحتية لـ AWS.

وفي عام 2020، أطلقت أمازون ويب سيرفيسز خدمة AWS Outposts، والتي توفر للعملاء والشركاء في الإمارات إمكانية الوصول إلى البنية التحتية ذاتها الخاصة بـ AWS إضافة إلى خدمات AWS وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأدوات الأخرى الموجودة في أي مركز بيانات تقريباً أو أي مساحة مشتركة أو منشأة داخلية في الشركات لتوفر تجربة حوسبة سحابية هجينة متناسقة. وتتيح خدمة AWS Outposts للعملاء والشركاء، اليوم، تشغيل خدمات AWS الرئيسة في مراكز البيانات الخاصة بهم، إلى جانب الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات في البنية التحتية العالمية لـ AWS.

التزام AWS بالاستدامة

تلتزم أمازون بإدارة أعمالها على نحو مسؤول وصديق للبيئة وقد تعهدت الشركة بالوصول إلى الصفر من الانبعاثات الكربونية في جميع مجالات أعمالها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من الموعد الذي حددته أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كجزء من تعهداتها لمكافحة ظاهرة التغير المناخي. ويتمثل أحد الأوجه الرئيسة لهذا الالتزام في تزويد البنية التحتية العالمية التابعة لشركة أمازون بمصادر الطاقة المتجددة للاعتماد عليها بنسبة 100٪، والشركة الآن في طريقها لتحقيق هذا الإنجاز بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأولي الذي حددته الشركة لتحقيقه بحلول العام 2030. وأصبحت أمازون أيضاً في عام 2020 أكبر مشترٍ لمصادر الطاقة المتجددة على مستوى الشركات عالمياً، حيث وصلت نسبة مصادر الطاقة المتجددة عبر أعمالها إلى 65٪. ويمكن للمؤسسات التي تنقل أنظمتها الحوسبية إلى سحابة AWS الاستفادة من التأثير الصافي لجهود الاستدامة التي تبذلها أمازون لتقليل بصمتها الكربونية.

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