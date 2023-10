تطبيق البائعين بالعربية يوفر للبائعين المحليين مزيداً من التحكم في إدارة أعمالهم أثناء التنقل

أدوات وخدمات البائعين المخصصة تساعد الشركات السعودية على الوصول إلى ملايين العملاء على Amazon.sa خاصة خلال مواسم التسوق المزدحمة مثل مهرجان تخفيضات الجمعة البيضاء

الرياض، المملكة العربية السعودية: استضافت شركة أمازون السعودية مؤخراً قمة البائعين السنوية في العاصمة الرياض، حيث جرى عرض مجموعة الأدوات والخدمات المتطورة المصممة خصيصاً لتمكين البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت وتسريع وتيرة نمو ونجاح أعمالهم، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم التسوق الأكثر نشاطاً وازدحاماً، بما فيه فعالية الجمعة البيضاء، وهي أكبر مهرجان تخفيضات في السنة على موقع Amazon.sa.

وجمعت قمة أمازون للبائعين المئات من البائعين المحليين في جلسات عملية وورش تدريبية لاستكشاف واختبار حلول أمازون المتنوعة التي تبسط رحلة البائعين التي تشمل إدراج المنتجات، والإعلانات، وبناء العلامة التجارية، وعملية الشحن، والخدمات اللوجستية. ولتعزيز نمو البائعين المحليين، استعرضت أمازون تطبيق البائعين باللغة العربية المُحسَّن، والذي أصبح أكثر سهولة وملاءمة للبائعين من حيث إدارة متاجرهم وأعمالهم عبر الإنترنت من أي مكان وباللغة التي تناسبهم.

وأتاحت قمة البائعين في السعودية للمشاركين فرصة الاستماع مباشرة إلى التجارب والمعلومات القيّمة لكبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في أمازون حول كيفية الاستفادة من أحدث إمكانيات الشركة للوصول إلى المزيد من العملاء وتحقيق أهداف النمو الخاصة بهم وإنجاح أعمالهم.

وتعليقاً على هذه الفعالية، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل شركاء البيع لدينا جزءاً أساسياً من أعمالنا وثقافتنا المتمحورة حول العملاء، إذ يساعدوننا على تقديم ما يحتاجه العملاء وتوفير خيارات واسعة من ملايين المنتجات المتاحة عبر أكثر من 30 فئة وبأسعار مناسبة. نحن ندرك تماماً الدور المحوري التي تؤدّيه الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دعم النمو والتنويع الاقتصادي للمملكة وخلق فرص العمل؛ ولذلك، نُقدِّم من خلال قمة البائعين السنوية في السعودية، حلولاً مخصصة تلبي احتياجات البائعين في المملكة الذين يحرصون على أن يكونوا جزءاً من إنجازات رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفاتها المتعلقة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي".

وشهدت قمة البائعين في السعودية هذا العام تكريم وتقديم جوائز تقديرية لستة عشر من شركاء البيع المستقلين الذين تميزوا خلال العام الماضي وأظهروا أداءً استثنائياً عن فئات رضا العملاء، وسرعة التوصيل، واستخدام أدوات البائعين من أمازون، وغيرها من الفئات الأخرى.

من جانبه، قال كريم غندور، رئيس قطاع شركاء البيع بشركة أمازون السعودية: "نواصل في أمازون العمل عن كثب مع شركاء البيع المحليين لتمكينهم من تحقيق النجاح من خلال توفير التوصيات التشغيلية والاستراتيجية والاستفادة من خبراتنا في السوق المحلية. تُنظّم أمازون قمة البائعين سنوياً قبل موسم تخفيضات الجمعة البيضاء بهدف ضمان جهوزية البائعين لتحقيق أعلى مستويات النجاح مثل زيادة نسبة المبيعات واكتساب عملاء جدد خلال موسم التخفيضات الأكثر ازدحامًا في المملكة العربية السعودية. تسهم حلول الإعلانات الشاملة، وبناء العلامة التجارية، وإدارة الحسابات لدينا، فضلاً عن قدرات أمازون في الشحن والتوصيل، في تمكين شركائنا من البائعين من الوصول إلى ملايين العملاء على موقع Amazon.sa."

وبالإضافة إلى الاستماع إلى خبراء أمازون خلال قمة البائعين في السعودية، استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة أيضاً من فرصة التواصل مع العديد من البائعين الآخرين وتبادل المعرفة والمعلومات معهم ومشاركة قصص نجاحهم.

وفي هذا السياق، تحدث نابغ الزعيتر، شريك بيع مستقل على Amazon.sa، عن مشاركته في القمة، قائلاً: "أتطلع إلى المشاركة في قمة أمازون السنوية للبائعين في السعودية لمعرفة أحدث ما توصلت إليه أمازون من حلول وأدوات، وأيضاً للتواصل مع مجتمع البائعين على الإنترنت في المملكة والاحتفاء سوياً بنجاحاتنا. إن الحلول التي تُستَعرض كل عام هي دليل واضح على مدى اهتمام شركة أمازون باحتياجات شركاء البيع لديها ومدى التزامها بإيجاد حلول فعالة للتحديات التي نواجهها".

ومنذ إطلاق أمازون السعودية في عام 2020، واصلت الشركة الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة، إذ وضعت الدعم اللوجستي والأدوات والخدمات والبرامج وفرق العمل تحت تصرف البائعين لمساعدتهم على تأسيس أعمالهم، وبناء علاماتهم التجارية، والاستفادة من إمكانيات أمازون للوصول إلى المزيد من العملاء. وكانت الشركة قد أطلقت خلال العام الجاري خدمة التسجيل العالمي، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام البائعين في السعودية، وتربطهم بمئات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال عملية تسجيل واحدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم وتعزيز إيراداتهم. أما على الصعيد العالمي، فتواصل أمازون العمل مع ملايين البائعين، إذ يُعَدّوا جزءاً لا يتجزأ من العروض والخدمات المُقدَّمة للعملاء.

