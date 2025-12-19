أبوظبي: أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن حصولها على شهادة "أفضل بيئة عمل™" للعام الثالث على التوالي، عقب تقييمٍ شامل ومستقل أجرته "غريت بليس تو وورك" (®Great Place to Work)، المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم ثقافة بيئات العمل.

وتعكس هذه الشهادة المرموقة التزام "ألف للتعليم" المستمر بتوفير بيئة عمل إيجابية وشاملة وداعمة وقائمة على الثقة، تعزز تمكين الموظفين وترسّخ شعورهم بالتقدير والانتماء. وتُمنح شهادة "أفضل بيئة عمل™" للمؤسسات التي تحقق مستويات استثنائية من رضا الموظفين ومشاركتهم الفاعلة، وتلتزم بتوفير بيئةٍ عمل ترحيبية وداعمة.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "نتشرف بحصولنا على شهادة "أفضل بيئة عمل™" المرموقة من مؤسسة (Great Place to Work) للعام الثالث على التوالي، وهو إنجازٌ يعكس ثقافتنا المؤسسية وقيمنا التي نحرص على تجسيدها في بيئة عملنا. ونؤمن في "ألف للتعليم" بأن تمكين الأفراد يرتكز على ترسيخ الثقة وتوفير الدعم، بما يمكّنهم من إحداث أثرٍ ملموس وتحولٍ نوعي في أعمالهم اليومية. ويُعد فريقنا الركيزة الأساسية لنجاحنا، لذا نعتز بهذه الشهادة التي تؤكد التزامنا الراسخ ببناء بيئة عملٍ شاملة وفرق عمل عالية الكفاءة قادرة على دفع عجلة الابتكار، والمساهمة في تحقيق أثر حقيقي في تطوُّر قطاع التعليم."

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: 024418995

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات