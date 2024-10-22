

● يجتمع أبرز المبتكرين في مجال البيتكوين والمسؤولين الحكوميين لتشكيل مستقبل التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

● تزايد تبني البيتكوين في المنطقة يُعتبر "السباق الجديد نحو الذهب" للشركات والأعمال.

أبوظبي : يعقد مؤتمر البيتكوين، أكبر حدث عالمي للبيتكوين، مؤتمره الافتتاحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي يومي 9 و10 ديسمبر 2024، بمركز أدنيك أبوظبي الرائد والاكبر في المنطقة حيث تعد هذه النسخة الإقليمية امتدادًا لسلسلة المؤتمرات العالمية للبيتكوين.

وسيجمع مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظيمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع BTC Inc، الشركة المالكة لمجلة بيتكوين ، حيث سيجمع مؤتمر بيتكوين 2024 أبرز الأصوات المؤثرة في صناعة البيتكوين لمناقشة موضوعات حيوية حول تسريع وتيرة نمو صناعة البيتكوين في المنطقة.

ويأتي هذا الحدث العالمي بأبوظبي بعد النجاح الهائل لمؤتمر البيتكوين 2024 الذي عُقد في مدينه ناشفيل الأمريكية، بحضور 22,000 مشارك وأكثر من 350 متحدثًا، من بينهم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ج. ترامب والرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور.

وفي ظل استعداد دولة الإمارات لتكون لاعبًا رئيسيًا ومحركًا مهمًا في "السباق الجديد نحو الذهب" في الاقتصاد القائم على البيتكوين، سيسلط المؤتمر الضوء على المزايا الاستراتيجية للدولة، مثل وفرة موارد الطاقة، الاحتياطيات المالية الكبيرة، والبيئة المزدهرة للابتكار.

وقد تم تأكيد حضور العديد من الشخصيات المؤثرة، مثل أنطوني سكاراموتشي، المدير السابق للاتصالات في البيت الأبيض، فيشال ساشيندران، رئيس الأسواق الإقليمية في "بينانس"، صاحب السمو الأمير الوريث فيليب كارادورديفيتش من صربيا، والدكتور مروان أحمد الزرعوني من قمة دبي للبلوك تشين.

وسيوفر مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة للمشاركين للانخراط في مناقشات عميقة، والتواصل مع قادة الصناعة، واستكشاف قاعة عرض ديناميكية تجمع بين التكنولوجيا والفن، كما يمكن للراغبين في الحصول على تجربة أكثر تميزًا الحصول على تذكرة "الحوت"، التي توفر لهم وصولًا لكبار الشخصيات (VIP) لا مثيل لها وفرصًا حصرية في هذا الحدث الرئيسي للبيتكوين في المنطقة.

ويُعد مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أبرز الفعاليات التي يجب حضورها لكل من يسعى لتشكيل مستقبل التمويل، احجز مكانك اليوم لتكون جزءًا من هذا التجمع التاريخي للقادة والمبتكرين ولا تفوت الفرصة لتشاهد وتساهم في الفصل التالي من تطور البيتكوين في الشرق الأوسط.

حول مؤتمر البيتكوين:

يُعد مؤتمر البيتكوين، الذي تنظمه شركة BTC Inc، الشركة الأم لـ "مجلة البيتكوين"، سلسلة فعاليات عالمية تضم متحدثين بارزين من الصناعة، وورش عمل، ومعارض وترفيه وتعد هذه الفعاليات منصات حيوية لقادة الصناعة والمطورين والمستثمرين وهواة البيتكوين للتجمع والتواصل وتبادل الأفكار.

وقد أقيم الحدث الرئيسي هذا العام في ناشفيل بولاية تينيسي، ومن المقرر عقده في لاس فيغاس في مايو 2025. وشملت الفعاليات الدولية للبيتكوين الأخرى: مؤتمر البيتكوين آسيا (هونغ كونغ، مايو 2024)، كما سيقام مؤتمر البيتكوين أمستردام (هولندا، أكتوبر 2024)، ومؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبوظبي، ديسمبر 2024).

حول مجموعة أدنيك:

تتمتع مجموعة أدنيك بتراث عريق وعمليات متنوعة تجعلها قوة رائدة في قطاع الأعمال والسياحة الترفيهية على الصعيد العالمي. وتعد المجموعة رائدة في إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتسهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد أبوظبي.

وتشمل قطاعات الأعمال المتنوعة في المجموعة: المواقع، الفعاليات، الفنادق، خدمات الطعام والشراب، الخدمات، السياحة والإعلام. تدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، أكبر مركز لإقامة الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مركز أدنيك العين والمركز الحائز على جوائز "إكسل لندن" في المملكة المتحدة.

وتعد "كابيتال للفعاليات، الذراع الرئيسي للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، المنظم الرائد لبعض من أكثر الفعاليات شهرة في العالم عبر قطاعات صناعية استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، الحياة البحرية، الإعلام، الطعام والشراب، والتكنولوجيا. وتلعب "كابيتال للفعاليات دورًا حيويًا في دعم أبوظبي لتحقيق أهدافها في النمو كمركز عالمي للأعمال والسياحة الترفيهية.

تدير مجموعة، من خلال " أصول للاستثمار السياحي "، مجموعة متنوعة من سبعة فنادق ومنتجعات في أبوظبي ولندن وريكيافيك، تضم حوالي 2000 غرفة للضيوف. كما قامت المجموعة بتوسيع محفظتها بالاستحواذ على "twofour54"، التي تمثل القوة الدافعة لصناعة الإعلام والترفيه المستدامة في أبوظبي. وأطلقت المجموعة أيضًا " كابيتال بروتوكول "، خدمة البروتوكول VIP المتخصصة التي تديرها وحدة الخدمات التابعة للمجموعة.

ونالت مجموعة أدنيك اعترافًا دوليًا بفضل التزامها بالتميز والابتكار والاستدامة، وقد حصلت على العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كرائدة في هذا القطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات