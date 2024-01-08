جدة، المملكة العربية السعودية: كجزءٍ من جهودها المتواصلة لتمكين المرأة السعودية في الصناعات اليدوية الثقافية والإبداعية، اختتمت أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف مبادرة "الأزياء في الإنتاج السينمائي"، والتي جاءت بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ممثلةً بمركز تمكين ريادة الأعمال (ڤايبز العلا). وهدفت المبادرة إلى تمكين المتدربات من إطلاق مشاريعهن التجارية عبر مبادرةٍ تدريبية متكاملة انطلقت في نوفمبر الماضي في محافظة العُلا.

جاء تنظيم هذه المبادرة المبتكرة بالتوازي مع التوسع الذي يشهده قطاع السينما والترفيه في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وللاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع في مختلف مراحل سلاسل التوريد. وركزت المبادرة على مجال تصميم الأزياء والاكسسوارات الاستعراضية التي تلعب دورًا حاسمًا في صناعة السينما والمسرح والتلفزيون، وتتطلب الموهبة والابتكار لوضع تصاميم تبث العمق في دور الشخصيات لتعزيز السرد القصصي وتجسيد رؤية المخرج.

استهدفت المبادرة التي أُقيمت على مدى شهر ونصف السيّدات المهتمات بمجال الخياطة وتصميم الأزياء، حيث تمّ اختيار 15 مرشحة فقط من المتقدمات بعد إتمام مرحلة المقابلات الشخصية. وشَمِل البرنامج التدريبي دوراتٍ تدريبيةٍ في التسويق الاحترافي وريادة الأعمال، مع تخصيص 60 ساعة تدريبية لتعلم أصول تصميم الأزياء السينمائية. وخُتِم البرنامج بتقديم شهاداتٍ معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للمصممات، مع توفير الأدوات والاشتراكات لهن لتأسيس متاجر إلكترونية على منصات محلية للتجارة الإلكترونية، إلى جانب الدعم اللازم لتجهيزها ونشرها.

بهذه المناسبة، قالت الدكتورة مي طيبة، المديرة التنفيذية لأكاديمية نفيسة شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "نحن فخورون بنجاح هذه المبادرة الفريدة والهامة التي تعكس التزام أكاديمية نفيسة شمس وتعاونها مع ڤايبز العلا لتمكين النساء السعوديات. ويأتي اهتمامنا بمجال تصميم الأزياء السينمائية كاستجابة لتطور صناعة السينما والترفيه في المملكة، ونحن نؤمن بقدرة الحرفيات على إحداث تأثيرٍ إيجابي في هذا القطاع المثير والمتنوّع. وقد حرصنا أن نوفّر لهن من خلال هذه المبادرة التدريب والدعم اللازمين لتحويل مواهبهن إلى أعمال فنية تعكس إبداعهن وتلهم الجمهور. ونأمل أن يكون لهذه الجهود تأثير كبير على تطوير المجال والمجتمع وتحقيق رؤيتنا للمستقبل."

صُمِّمَ البرنامج بهدف إكساب السيدات المهارات المطلوبة في الصناعة الإبداعية، وتنمية دور المرأة في القطاع السينمائي الصاعد في المملكة، علاوة على ذلك، تتماشى هذه المبادرة مع تركيز مؤسسة مجتمع جميل السعودية على محور "تعزيز دور المرأة" بما يمكنها من تحقيق الاستقلال المالي، وتأسيس وإطلاق مشاريع ريادية قادرة على المنافسة، من أجل الإسهام في عملية التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات أكثر شموليةً وازدهاراً للجميع، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية المتعلقة بتمكين السعوديين من الانخراط في المجالات المطلوبة بسوق العمل، ومستهدفات برنامج جودة الحياة الساعية لتوطين قطاعات الترفيه والسينما في المملكة.

#بياناتحكومية

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منظومة نفيسة شمس

توفر نفيسة شمس منظومةً متكاملةً لتمكين المرأة ومساعدتها لكي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية للمملكة العربية السعودية، وتشمل تحت مظلتها أكاديميةً وشركةً متخصصتين في التدريب في مجال الفنون والحرف التقليدية وتصنيعها. إذ تركز أكاديمية نفيسة شمس على توفير دورات تدريبية في مجالات الفنون، والحرف، والمهارات الرقمية، والتي تم تصميمها لتزوّد السيدات بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل. بينما تقوم شركة نفيسة شمس بتصنيع عدة خطوط من المنتجات ذات المستوى الرفيع، مثل المنسوجات، والأعمال الحرفية والمنتجات الجلدية، وتبيع الشركة منتجاتها للعملاء التجاريين بالجملة عبر قنواتها أو للأفراد عبر متجرها الإلكتروني.

مجتمع جميل السعودية

في عام 1945، أطلق الشيخ عبداللطيف جميل (رحمه الله)، مجموعة من الأنشطة والبرامج الخيرية ليستهل بها مسيرة العطاء الخيري والمبادرات المجتمعية، والتي استمرت لعدة عقود من الزمن وفي عام 2003 تم تأسيس برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتي أُعِيدَ هيكلتها في عام 2010 وذلك ضمن مؤسسة مجتمع جميل السعودية والتي تشكل اليوم مظلة تجمع العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية.



تهدف مجتمع جميل السعودية إلى تنمية المجتمع من خلال محاور رئيسية متنوعة تشمل تنمية المهارات، تعزيز دور المرأة، تمكين رواد الأعمال، الاهتمام بصحة المجتمع، دعم التقنية والعلوم ومبادرات الحفاظ على البيئة، تشجيع الابتكار، التطوير المستمر للتعليم، والمبادرات الإنسانية.