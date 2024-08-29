أبوظبي: نظَّمت أكاديمية ربدان النسخة الثالثة من حلقات الجاهزية تحت شعار «يوم المرأة الإماراتية: جاهزية وعطاء»، بمشاركة نخبة من المتحدثات اللاتي يمتلكن خبرات عميقة ومعارف واسعة، ويُسهمن بأدوار فاعلة في المجتمع.

شارك في الحلقة النقاشية التي أدارتها منى الحمادي، مدير إدارة البحوث المؤسَّسية والسياسات والامتثال في أكاديمية ربدان، كلٌّ من سعادة الأستاذة الدكتورة نجوى الحوسني، نائب مدير جامعة كلباء وعضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان، والسيدة روضة المريخي، مدير إدارة التواصل والشراكات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والسيدة ظبية القبيسي، فنانة، دبلوماسية ورائدة أعمال.

وتناولت الفعالية مفهوم الجاهزية من منظور المرأة الإماراتية، مع تسليط الضوء على قصص الجاهزية والقدرة على التكيُّف، والتعامل مع المُتغيرات والتحديات، فضلاً عن تحقيق التوازن بين المسؤوليات الشخصية والمهنية، وتناولت أيضاً الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة، وضمان دورها الفاعل في التنمية.

وأشادت الحلقة النقاشية بدعم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودورها في تمكين المرأة الإماراتية من خلال مبادرات وطنية رائدة تُسهم في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وتبوُّئها مناصب مرموقة داخل الدولة وخارجها.

واستعرضت المتحدثات نماذج ملهمة من واقع خبراتهن من خلال سرد قصص عن التحديات التي واجهتهن خلال مسيرتهن، وسُبُل تغلُّبهن على تلك التحديات بالإرادة والعزم والإصرار.

وتضمَّن الاحتفال عرض فيديو أجابت فيه عدد من موظفات أكاديمية ربدان عن سؤال «ما الذي يعنيه لكِ الإنجاز؟». وعرض الفيديو الإنجازات الصغيرة والكبيرة على المستويين الشخصي والمهني، فضلاً عن إظهار الإنجاز من وجهة نظر المرأة الإماراتية في مختلف أدوارها في المجتمع، كموظفة ومُربية وأم وأخت وزوجة وابنه.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد».

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