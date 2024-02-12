عالية الحمادي:

نسعى لتهيئة المناخ لنمو صناعة المحتوى عبر برامج ومبادرات تنمي قدرات الكوادر المواطنة وتدعمها وتوفر لها الفرص الملائمة لتأهيلها

مريم النعيمي:

المذكرة تتواءم مع استراتيجية مركز عجمان لريادة الأعمال والهادفة إلى تنويع أدواته وبرامجه الداعمة في مجال التدريب والتطوير والابتكار

الإمارات العربية المتحدة: وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، تعزيز التعاون المشترك وتوفير خدمات تعليمية رائدة ومبتكرة عبر مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024.

وتأتي المذكرة التي شهد توقيعها سعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ووقعتها عن أكاديمية الإعلام الجديد سعادة عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وعن غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة الغرفة، دعماً لتوفير منصة تعليمية وتدريبية مبتكرة ومستدامة تساهم في دعم التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

ونصت مذكرة التفاهم على اعتماد مركز عجمان لريادة الأعمال كمنصة لإطلاق خدمات وبرامج أكاديمية الإعلام الجديد، والتعاون في توفير منصة تدريبية وتعليمية مستدامة للمواطنين والمقيمين، كما اتفق الطرفان على تنفيذ فعاليات نوعية متخصصة موجهة لأصحاب الأعمال وتأهيلهم بأدوات الإدارة والتسويق المبتكرة والقائمة على أحدث التقنيات التعليمية الحديثة والذكاء الاصطناعي.

حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وسعادة سالم السويدي المدير العام، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان ومروان حارب العرياني المدير التنفيذي لمركز عجمان لريادة الأعمال بالإنابة.

تنمية القدرات

وأكدت سعادة عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، حرص الأكاديمية على عقد شراكات تعاون استراتيجية مع كافة المؤسسات الوطنية بهدف تمكين شباب الوطن من إبراز مواهبهم والاستثمار في إمكانياتهم وبما يسهم في خلق هوية إعلامية إماراتية متميزة قادرة على التنافس عالمياً.

وأشارت سعادتها إلى أن مذكرة التفاهم مع غرفة وصناعة عجمان تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى تهيئة المناخ لنمو صناعة المحتوى عبر برامج ومبادرات تعمل على تنمية القدرات الذاتية للكوادر المواطنة ودعمها وتوفير الفرص الملائمة لتأهيلها، وبما يدعم هذا القطاع التي يعد مستقبل الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة والابتكار والصناعات الإبداعية.

خدمات نوعية

وأكدت مريم النعيمي، أن غرفة عجمان تسعى إلى توفير خدمات نوعية ذات قيمة مضافة في مجالات التعليم والتدريب والعمل على تأهيل وتثقيف شريحة كبيرة من خلال تنويع الشراكات وتوحيد الجهود لتعزيز كفاءة ومهارات رواد وأصحاب الأعمال وذلك عبر الاستغلال الأمثل للممكنات والمرافق المتكاملة التي يوفرها مركز عجمان لريادة الأعمال، بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المحلي ونمو الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات والشراكات الفعالة الداعمة لتنمية المستدامة.

وأفادت بأن مذكرة التفاهم تتواءم مع الاستراتيجية الجديدة لمركز عجمان لريادة الأعمال والهادفة إلى تنويع أدواته وبرامجه الداعمة في مجال التدريب والتطوير والابتكار وتوفير مجموعة واسعة من حلول الأعمال والأدوات والتطبيقات الذكية الداعمة لإطلاق وتطوير المشاريع الخاصة، كما يسعى المركز لتعزيز دوره كحلقة وصل تساهم في بناء علاقات وشبكات اجتماعية بين رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات التعليمية المبتكرة.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد جاءت مواكبة مع أهداف وتطلعات غرفة عجمان ومركز عجمان لريادة الأعمال لتوفير خدمات استشارية وتعليمية وتدريبية موجهة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة وتشجيعهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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