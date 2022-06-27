أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في حكومة أبوظبي، حفل تخرّيج منتسبي برنامجها الرائد "أبوظبي لاكتساب الخبرات".

وحضر الحفل كلّ من معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة سمية عبد العزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، حيث جرى خلاله تكريم 25 خريجاً وخرّيجة من 17 جهة حكومية مختلفة، في اختصاصات متنوعة أبرزها الاستشارات الاستراتيجية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: "نحتفي اليوم بخريجي برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات بعد اجتيازهم مرحلة نوعية من التدريب ضمن هذا البرنامج الاستراتيجي تعرفوا خلالها على بيئات عمل متعددة الثقافات عبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مكنتهم من اكتساب مهارات وخبرات جديدة لتفتح المجال أمامهم لقيادة مشاريع حكومية ريادية، مستمدين قوة العزم وعلو الهمة من القدوة الرفيعة والمثل الأعلى الذي تجسده اليوم وكل يوم قيادتنا الرشيدة في استمرار النهضة التنموية الشاملة وتطوير منظومة العمل الحكومي للوصول إلى المراكز الأولى في مختلف المجالات".

ومن جهتها، قالت سعادة سمية عبد العزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: "يسرنا الاحتفال اليوم بنجاح هذه الدفعة من الخريجين المتميزين، إذ يأتي هذا البرنامج في إطار مساعينا المتواصلة للارتقاء بمهارات وخبرات الكفاءات الوطنية في حكومة أبوظبي وتمكينهم من المساهمة في دعم مسيرة التميز الحكومي في الإمارة".

وشهد حفل التخرج انعقاد جلسة حوارية بين قادة اليوم متمثلين بمدراء العموم في جهات عمل الخريجين، وقادة المستقبل متمثلين بخريجي البرنامج، وذلك لتسليط الضوء على الخبرة التي اكتسبها المشاركون من البرنامج وأثره الإيجابي على الارتقاء بإمكاناتهم وكفاءاتهم، إلى جانب التركيز على الخبرات والمهارات المكتسبة وسبل توظيفها في جهات عملهم فور انقضاء فترة تدريبهم.

كما تضمن الحفل استعراض الخريجين للمشاريع الاستراتيجية التي عملوا عليها أثناء فترة تدريبهم في البرنامج، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع التي تركز على التحول الرقمي في مكان العمل، وتصميم إطار وخطط العمل الخاصة بخدمات دعم التطوير المهني، تحديد موارد الصحة النفسية وجودة حياة الموظفين في حكومة أبوظبي، وغيرها الكثير.

ويوفر برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات للكفاءات الوطنية المتميزة في حكومة أبوظبي مجموعة من البيئات متعددة الثقافات في مختلف قطاعات الاقتصاد بأبوظبي منها الاستشارات الاستراتيجية والتقنية والخدمات المالية والتعليم وريادة الأعمال والشؤون الدولية، لتعزيز مستويات تبادل المعرفة ونقل المهارات والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتم اختيار المشاركين بناءً على أدائهم المتميز ومستوى مهاراتهم وقدراتهم، حيث تم تقييم المشاركين قبل قبولهم في البرنامج، وذلك بهدف تمكينهم من التطور والنمو في المستقبل.

وكجزء من خطتها لدعم البرنامج، عقدت أكاديمية أبوظبي الحكومية شراكة مع مجموعة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص الرائدة بما في ذلك كاباديف وبرايس ووترهاوس كوبرز وأوليفر وايمان واستراتيجي أند. كما تسعى الأكاديمية إلى توفير فرص مستقبلية بالتنسيق مع مجموعة من أبرز الجهات التعليمية الرائدة والمؤسسات العالمية لضمان تقديم تجارب تعليمية مميزة للمشاركين في البرنامج.

ويرتكز برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات على أربعة محاور تعليمية رئيسية وهي: الانتداب، العمل على مشاريع استراتيجية، والتدريب والاستشارات بالإضافة الى التوجيه والإرشاد المستمر خلال الرحلة التعليمية. ويتميز البرنامج باعتماد أعلى معايير التدريب، مما يتيح تجربة تعليمية مجزية.

وتلتزم الأكاديمية بمواصلة الاستثمار في التطوير المهني للمشاركين وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تتيح لهم قيادة المشاريع المستقبلية وإدارتها بفاعلية في مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

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