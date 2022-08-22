مسقط: كجزء من استراتيجيته لإدارة المواهب وتدريب الموظفين، قام بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- بترشيخ خمسة أعضاء من الفريق التنفيذي لإكمال برنامج قادة الصيرفة الإسلامية بكلية كلير بكامبريدج -المملكة التحدة. ويأتي هذا البرنامج بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي ليصبحوا قادة في هذا القطاع.

وقد ضمت القائمة خمسة موظفين يشغلون مناصب عليا في البنك وهم: الفاضل مجاهد الزدجالي، مدير عام تقنية المعلومات والعمليات ، والفاضل عارف الزعابي، مساعد مدير عام المعاملات المصرفية للأفراد، والفاضل خالد البرواني، نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والفاضل سيف الرواحي، مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية والتمويل التجاري ، صاحبة السمو السيدة وسام بنت جيفر آل سعيد، رئيسة دائرة التسويق والاتصالات المؤسسية.

وحول ذلك، قال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: " تركز خطة البنك الاستراتيجية الخمسية، التي تم إطلاقها عام 2020، على عدة محاور للتطوير من بينها الفريق والثقافة والنمو المؤسسي، حيث يشكل موظفونا القوة الدافعة لمواصلة بنك نزوى مسيرة النجاح. ولهذا، نسعى على الدوام إلى توجيه تركيزنا نحو تطوير قدرات الموظفين وإمكاناتهم ليصبحوا قادة الغد في مجال الصيرفة الإسلامية. كما نحرص أيضاً على تأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة في مختلف المجالات المصرفية والإدارية، فضلاً عن تعزيز معارفهم وخبراتهم، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الكفاءة والأداء العام للموظفين والبنك بشكل عام."

وأردف قائلاً: "إن مشاركة خمسة من كبار التنفيذيين في هذا البرنامج المرموق ستمكنهم بلاشك من القيادة بفعالية ولاسيما في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تمكينهم ليصبحوا قادة مؤثرين في مجالاتهم، وأيضاً في قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمية".

ويهدف برنامج كامبريدج لقادة الصيرفة الإسلامية إلى صقل المهارات الشخصية للمشاركين حتى يصبحوا قادة فعالين ومؤثرين في مؤسساتهم وفي مجال الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، حيث يكتسب المشاركون مهارات جديدة ويتمكنوا من تبني منظوراً معاصراً لمفهوم القيادة. ويعد هذا البرنامج بمثابة فرصة مثالية لاكتشاف الذات ليقوم كل فرد بصقل مهاراته وتعزيز قدراته القيادية لإحداث تأثير إيجابي على المستوى العالمي.

جديرٌ بالذكر أن برنامج قادة الصيرفة الإسلامية من جامعة كامبريدج يعد البرنامج الوحيد من نوعه في العالم الذي يركز بشكلٍ حصريٍ على الصيرفة الإسلامية، ويتميز باعتماده على مفاهيم الابتكار والإبداع. يتم تشجيع المشاركين من خلال هذا البرنامج على تبني ثقافة التفكير والقيادة المتطورة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي الإسلامي وذلك من خلال تغيير التصورات

الحالية وإرساء مفاهيم جديدة في القطاع. ويحظى المشاركون بفرصة اكتساب معارف قيمة حول القيادة بفضل التوجيه العملي من قِبل قادة الشركات الكُبرى في صناعة الصيرفة الإسلامية الذين يمتلكون المهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي يجب على كل قائد أن يتمتع بها.

بدوره، يسعى بنك نزوى إلى اتباع نهج إدارة الأداء بهدف غرس ثقافة ربط الأجر بالأداء، وبالتالي إعداد برامج مناسبة لتخطيط التعاقب الوظيفي من خلال تزويد مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءات العالية بالمهارات الوظيفية والفنية المطلوبة، حيث يعتبر ذلك جزءًا مهمًا من النهج المتكامل التي يتبناه البنك لإدارة وتطوير موظفيه، بما يتماشة مع أهداف الاستراتيجية الخمسية للبنك.

#بياناتشركات

- انتهى -