المملكة العربية السعودية، الرياض: استضافت أسوس، بالتعاون مع شريكها شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، فعالية Powering the Future يوم 15 سبتمبر في فندق نارسيس بالرياض. وجمعت الفعالية عدداً من المستخدمين النهائيين من قطاعات الحكومة والتعليم والصحة والتقنية، لتكون منصة مميزة للاطّلاع على مجموعة الخدمات التجارية التي تقدمها الشركة وأحدث حلولها المبتكرة.

وفي هذا الصدد قال تولغا أوزديل، المدير الإقليمي التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى أسوس: "تلامس مبادرات الابتكار الرقمي جميع المؤسسات في المملكة العربية السعودية فيما تدخل المملكة حقبة تحوّل كبرى، حيث تقوم التقنية بدور محوري. وتتمثل مهمتنا في أسوس في تقديم الحلول المبتكرة الموثوقة والمستدامة التي تعمل على تمكين المستخدمين في مجالات التعليم والأعمال والحكومة. كما تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسياً في استراتيجيتنا الإقليمية والعالمية، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المحليين لبناء شراكات طويلة الأمد تدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد رقمي متقدّم."

من جانبه قدّم محمد الحسيني، مدير المبيعات التجارية في أسوس، عرضاً لمحفظة أجهزة أسوس المصممة لرفع الإنتاجية، بينما أتيحت للحضور فرصة التعرف على أحدث أجهزة أسوس المخصصة للأعمال والتعليم، والقادرة على تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز. وشمل ذلك أجهزة ASUS ExpertBook P5405 و B5405CCA Copilot المصممة خصيصاً للاستفادة من أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهاز ExpertBook B9 OLED (B9406)، أخف حاسوب محمول بتقنية OLED للأعمال في العالم بحجم 14 بوصة. كما ضمّت التشكيلة أجهزة ASUS Chromebook المصممة للطلاب، وأجهزة All-in-One الشاملة التي تتميز بمكوّناتها عالية الجودة وخيارات الأمان المتقدمة. وبفضل الخصائص الإضافية مثل عمر البطارية الممتد والاتصال السريع والأداء السلس، صُمّمت هذه الأجهزة خصيصاً لتلبية متطلبات الفصول الدراسية الرقمية الحديثة وبيئات العمل العصرية والمؤسسات الحكومية.

وانطلاقاً من كون الاستدامة عنصرًا أساسيًا من استراتيجية أسوس، كرّست الشركة جهودها لتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050. وسيكون ذلك ممكناً عبر طرح منتجات صديقة للبيئة تتماشى مع أهداف المملكة في مجال الاستدامة والمستندة إلى رؤية السعودية 2030. وفي أعقاب النجاح الذي حققته الفعالية في مواقع أخرى حول العالم، تؤكد أسوس مجدداً التزامها كإحدى الشركات التقنية الرائدة التي تقدّم حلولاً مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

