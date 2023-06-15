لندن: شهدت أعمال الدورة الثانية من مؤتمر "إتش إس بي سي الخليج"، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن مشاركة عدد من أهم المتحدثين والأسواق المالية الخليجية، سلسلة من الحوارات والنقاشات المثمرة التي سلطت الضوء على النمو الاستثنائي الذي حققته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة وتأثيره الملموس كعامل تحفيز قوي يسهم في تعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدم المؤتمر منصة مثالية لقادة القطاع المالي في المنطقة لمناقشة أهم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع الأسواق المالية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنجازات المملكة وطموحاتها الحالية ومدى التقدم المحرز والأولويات والتحديات في مجال السياسات بينما تواصل رحلتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويعد هذا المؤتمر السنوي بمثابة حلقة وصل بين الأسواق المالية الخليجية والمستثمرين الدوليين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.

وشهد المؤتمر حضور عدد من أبرز الشخصيات المرموقة بما في ذلك كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة؛ ومعالي الأستاذ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية؛ والمهندس خالد الحصان، رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية؛ والأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية؛ إلى جانب عدد من أهم الشخصيات الخليجية رفيعة المستوى.

وبالإضافة إلى ذلك، شملت قائمة الأسواق المالية المشاركة في المؤتمر كلاً من تداول السعودية، وسوق دبي المالي، سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وبورصة مسقط، وبورصة قطر.

وفي حديثه خلال المؤتمر، قال المهندس خالد الحصان، رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية: "يعد مؤتمر ’إتش إس بي سي الخليج‘ في لندن بمثابة منصة مهمة تلعب دوراً أساسياً في تعزيز فهم المستثمرين الدوليين لمختلف الجوانب المتعلقة بالسوق المالية السعودية. ويتمثل الهدف الأساسي لمشاركتنا في هذا المؤتمر بتعزيز الوعي والتعريف بفرص الاستثمار المجزية التي توفرها المنطقة الخليجية. إن النمو القياسي الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في نمو – السوق الموازية، يمثل دليلاً واضحاً على ما تتميز به من بنية تحتية متقدمة وإمكانات استثنائية ونشاط كبير على صعيد عمليات الطرح العام الأولي".

ومن جانبه، قال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية": "تواصل المملكة العربية السعودية إثبات مرونة اقتصادها وأدائه المتفوق على المستوى العالمي، وتعد مستويات النشاط المتنامية والتطورات المستمرة التي تشهدها السوق المالية السعودية انعكاساً لهذه الصورة. ويسعدنا أن نمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى الفرص الفريدة التي توفرها المملكة، ويسرنا للغاية تنظيم هذه الفعالية الرائدة بالتعاون مع شركائنا في شركة تداول السعودية".

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