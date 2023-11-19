الرفاع، مملكة البحرين: تابعت شركة "أسواق التميمي" خططها التوسعية في مملكة البحرين، مع افتتاح أحدث فروعها "أسواق التميمي إكسبرس" في الوادي سكوير بمدينة الرفاع، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي، والسيد بوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لـ"أسواق التميمي"، وعدد من مسؤولي الإدارة.

ويعتبر هذا الفرع هو الرابع للشركة في مملكة البحرين، بعد افتتاح ثلاثة فروع سابقًا في: (مجمع دلمونيا، ومجمع ذا فيو، ومجمع النخيل). وهو يأتي ضمن خطط الشركة التوسعية في المملكة، الرامية لافتتاح العديد من المتاجر التي تتنوع بين السوبر الماركت الكبير، ومحلات الإكسبرس الصغيرة الواقعة في المناطق السكنية.

وتشجيعًا منها لكافة مواطني ومقيمي مملكة البحرين للاستمرار في خوض تجربة تسوق استثنائية ستقوم "أسواق التميمي" بتعبئة حسابات أول 1000 مشتري مسجل على برنامج "ثماري" بقيمة 10 دينار بحريني بعد تسوقهم بنفس القيمة؛ للاستفادة منها في زيارتهم المقبلة.

كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عرض شحن حسابات العروض الحصرية التي ترافق افتتاح المتجر الجديد، إضافة لمزايا برنامج المكافآت "ثماري" الذي يمنح المتسوقين نقاطًا حصرية عند كل عملية شراء يمكن استبدالها لاحقًا، ومجموعة من المزايا الأخرى.

من جانبه أبدى "بوبي راجندران" الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، سعادته لافتتاح هذا المتجر الذي يؤكد حرص شركة "أسواق التميمي" على التواجد في كافة مناطق ومدن مملكة البحرين، واختيار أفضل المواقع لمتاجرها، لتكون قريبة من عملائها أينما كانوا، وتقدم لهم تجربة تسوق سهلة ومتميزة.

ويقدم متجر "أسواق التميمي إكسبرس" في الوادي سكوير بالرفاع؛ تشكيلة رائعة من أجود السلع الغذائية من الأطعمة والفاكهة والخضروات الطازجة، والبضائع المحلية والمستوردة التي تلبي مختلف المتطلبات المنزلية وبأسعار تنافسية. ويتوافر في المتجر مجموعة وافية من الأغذية الصحية والعضوية الطبيعية وبعض المأكولات الخالية من الألبان والغلوتين والسّكر. كما يضم المتجر أيضًا أقسامًا مخصصة للأجبان واللحوم والمخبوزات الطازجة، ويقدم منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature select، و O organic، و Lucerne Dairy، و Costco USA’s signature، ومنتجات Sainsbury’s UK”. ويوفر المتجر أيضًا خدمة ’’Click & collect’’ التي تضمن للعملاء التسوُّق من الفرع إلكترونيًّا.

ودعا راجيندران العملاء لمتابعة أخبار "أسواق التميمي" التي يتم تحديثها بشكل متجدد في موقع الشركة الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من العروض والمزايا النوعية، أبرزها العروض الحصرية التي تم تطبيقها بمناسبة الافتتاحات الجديدة.

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