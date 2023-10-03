يستضيف حي دبي للتصميم المهرجان الأكبر للتصميم في المنطقة في الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 500 مصمّماً من 40 دولة

سيحتفل "داون تاون ديزاين"، معرض التصميم الرائد في الشرق الأوسط والحدث الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم، بالذكرى العاشرة لانطلاقته

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتو م، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، يعود أسبوع دبي للتصميم 2023 إلى مقره الرئيسي في حي دبي للتصميم (d3)، حيث سيقام خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر المقبل، مع مجموعة غنية من الفعاليات والمعارض والأنشطة ويتوقع استقطاب عدد كبير من الزوار أكثر من أي وقت مضى.

سيستضيف هذا الحدث المتاح للحضور مجاناً، برنامجاً أكثر شمولية وتنوعاً في الفعاليات والمعارض والتكليفات الجديدة والمنافذ والمتاجر المؤقتة والجلسات الحوارية وورش العمل، بالإضافة إلى مشاريع وتجارب تصميم أخرى مبتكرة.

يتميز برنامج هذا العام باستعراض تركيبات فنية ضخمة في المساحات العامة، مع التركيز على كيفية تلاقي عناصر الابتكار والإبداع في التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، بالإضافة إلى إعادة تصور أشكال وتصاميم جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة. وتشمل تركيبات فنية غامرة في المساحات العامة مصنوعة من مواد مختلفة، مثل: سعف النخيل ونبات الليف والسكر ولب الورق، مع عرض استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة المعمارية.

وتهدف النسخة التاسعة من "أسبوع دبي للتصميم" إلى جذب أكثر من 150 ألف زائر، بما في ذلك المهندسين المعماريين والمصممين وقادة الفكر والمؤثرين وجميع الزوار من المنطقة ومن حول العالم، مما يرسخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع في منطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة.

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: "الصناعات الإبداعية ليست محركات للنمو الاقتصادي فحسب، وإنما تساهم في تشكّيل المجتمعات والهويات. ومن خلال التركيز على هذا المفهوم، أنشأت دبي منصة متكاملة تغذي الابتكار الإبداعي والتعاون والفرص. ومن خلال أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى توفير منصة تحتضن المواهب الاستثنائية القادمة من حي دبي للتصميم ودولة الإمارات والمنطقة والعالم، لعرض أعمالهم وإبداعاتهم على مستوى العالم. وفي هذا العام، ستتبنى المواهب دعوتنا لإعادة التفكير في الأفكار العادية وتعزيز الابتكارات والتصاميم الرائعة التي توضح وجهة البوصلة الإبداعية. ويعد أسبوع دبي للتصميم جزءاً لا يتجزأ من التقويم الخريفي النابض بالحياة في حي دبي للتصميم والذي يعكس رؤيتنا في تعزيز اقتصاد إبداعي مستدام ومرن."

وبهذه المناسبة قالت ناتاشا كاريلا، مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم: "تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، يعد أسبوع دبي للتصميم لهذا العام المهرجان الأكثر ابتكاراً في تاريخه. حيث ستضيف برامجنا وفعالياتنا القائمة بالتعاون مع حي دبي للتصميم عناصر مميزة وتجارب استثنائية تثير إعجاب المصممين وأصحاب المواهب الإبداعية وأفراد المجتمع على حدٍ سواء. فقد حاولنا تركيز الاهتمام على كيفية تلاقي الممارسات المختلفة لإعادة النظر في موضوع الاستدامة من خلال استعادة المواد التقليدية وإعادة تصورها في أشكال وتصاميم جديدة. ونحن ندرك مدى أهمية هذا الأمر من أجل مستقبل صناعة التصميم."

ومن جهته، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة": "يلعب التصميم دوراً محورياً في توسيع آفاق التصميم والابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ركيزة أساسية في خارطة طريقنا الاستراتيجية"، مؤكداً التزام وحرص "دبي للثقافة" على دعم أصحاب المواهب الإبداعية وتمكينهم وصقل مهاراتهم ودفعهم نحو الأمام، ما يساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويحقق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وقال بن خرباش: "يعد أسبوع دبي للتصميم بمثابة تكريم سنوي للمصمّمين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم"، وعبر عن اعتزاز الهيئة بدعم الحدث الذي يساهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين.

أبرز البرامج المقررة ضمن أسبوع دبي للتصميم 2023

"داون تاون ديزاين"

يستعد الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم، "داون تاون ديزاين"، لاستضافة النسخة العاشرة في تجربة لن تُنسى مقابل الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم (من 8 وحتى 11 نوفمبر 2023)، حيث يقدم معرض "داون تاون ديزاين" الرائد أحدث التصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض أحدث المجموعات الفنية والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال التركيبية والمفاهيمية الإبداعية والتجارب التفاعلية والفعاليات المختصة بقطاع التصميم. كما يعد المعرض الوجهة الأولى والمثالية للباحثين عن أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والأثاث والإضاءة والإكسسوارات المنزلية.

معرض أبواب

سيشهد أسبوع دبي للتصميم عودة معرضه الشهير «أبواب» ليكون جزءاً من فعالياته الرئيسية مع إعادة تصميمه لهذا العام، حيث يشكل المعرض منصة لمواهب التصميم الإقليمية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وتم منح التكليف الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم 2023 إلى المهندس المعماري الإماراتي ومؤسس استوديو التصميم "ملّا" MULA، عبد الله الملّا، الذي سيقوم بإنشاء جناح معماري يتمحور حول الاستدامة والمواد المستخدمة، كما سيتضمن قائمة من التدخلات والأداء الاستعراضي.

مسابقة أشغال مدنية

وتعود مسابقة التصميم "أشغال مدنية" ضمن أسبوع دبي للتصميم 2023، بدعوة المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة لتصاميم أثاث خارجي مبتكر في المناطق العامة، مع الالتزام بنهج التصميم المسؤول. وسيتم الإعلان عن التصميم الفائز خلال الحدث في حي دبي للتصميم، الذي تم اختياره من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء في قطاع التصميم، وهم: أحمد بوخش، وروبرت شكسبير، وسيريل زاميت.

الأعمال التركيبية

يعد أسبوع دبي للتصميم الوجهة المثالية لتمكين المجتمع الإبداعي العالمي، وسيضم أكثر من 20 مشروعاً وعملاً تركيبياً يتم عرضها في جميع أنحاء حي دبي للتصميم، مع التركيز على كيفية التقاء التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، فضلاً عن إعادة تصور أشكال جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة: ستقدم مجموعة FabPub، وهي مشروع مشترك بين Mamou-Mani Architects و Therme Group، جناح The Altostrata ، وهو هيكل معماري تم بناؤه عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مصنوع من مادة PLA القابلة للتحلل وأساسها السكر، بالإضافة إلى تكوين جدران تبريد بيئية مصنوعة بالكامل من نبات الليف ولوائح لب الورق، وابتكارات أخرى، كما سيعرض المهندسان المعماريان وائل الأعور وكازوما ياماو من وكالة واي واي للأبحاث والتصميم، نموذجاً أولياً لتصميم هيكل مَأوىً تقليدي يحمل اسم Urban Hadeera، تم تصميمه باستخدام بدائل الأسمنت المستدامة التي طورت من خلال مشروعهم البحثي Wetland Lab الحائز على جوائز عدة.

المعارض والمنافذ والمتاجر المؤقتة

على مدار أسبوع دبي للتصميم، ستعرض سلسلة من المعارض أحدث مشاريع التصميم من المنطقة وخارجها، بما في ذلك: "معرض المصممين الإماراتيين السنوي الذي يقام هذا العام بإدارة فاطمة المحمود وبدعم من "دبي للثقافة"، والذي سيسلّط الضوء مرة أخرى على أعمال المصممين المحليين الجدد والناشئين، وسيقدم برنامج "100/100 لأفضل ملصق عربي"، بدعم من منصّة 421، ملصقات من المنطقة تهدف إلى توثيق الثقافة البصرية في العالم العربي. وستعرض الكلية الملكية للفنون في لندن مشاريع تستكشف الاستدامة والتصميم والتقنيات الناشئة المرتبطة بموضوعات تشمل المنسوجات والرعاية الصحية والبنية التحتية وإعادة تأهيل البيئات، بالإضافة إلى عروض تقديمية أخرى تستعرض مشاريع الطلاب المبتكرة ومكتبة المواد المستخدمة وأعمال الشركات المعمارية الناشئة والراسخة.

النقاشات وورش العمل والحلقات التعليمية

يتخلّل برنامج "أسبوع دبي للتصميم" مجموعة من النقاشات وورش العمل والحلقات التعليمية التي تقام على مدار الأسبوع للزوار من جميع الأعمار والخبرات في مجال التصميم في سلسلة من الأنشطة العملية. وستكون هذه فرصة للتجربة والتعلم من مجموعة مختارة من المهنيين الأكفاء، من أساتذة المؤسسات العالمية الشهيرة إلى الخبراء والحرفيين المختصّين. وسيكون هناك قائمة رفيعة المستوى من الضيوف والمتحدثين بالإضافة إلى الكلمة الافتتاحية التي ستقدمها الباحثة والمصممة والفنانة التشكيلية، ليدويج إديلكورت خلال "المنتدى" الذي يقام ضمن "داون تاون ديزاين" هذا العام.

سوق أسبوع دبي للتصميم

يعد سوق أسبوع دبي للتصميم الذي سيقام (من 11 وحتى 12 نوفمبر) تجربة استثنائية فريدة لجميع الزوار الذين يرغبون بالاحتفاظ بقطع تذكارية من أسبوع دبي للتصميم، حيث سيتمكنون من خلاله التعرّف على أفضل المبدعين والحرفيين والمصممين، واستكشاف العلامات الناشئة والرائدة في المدينة بدءاً من القطع الفريدة المصنوعة يدوياً، والمنتجات ذات المواد المستدامة، ووصولاً إلى مجموعة واسعة من أكشاك الأطعمة اللذيذة والفعاليات الممتعة للأطفال، ويقع السوق أو The Marketplace في قلب حي دبي للتصميم، وهي وجهة مفضلة لكافة أفراد العائلة.

شهد أسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقته في عام 2015 تطوراً مستمراً ليصبح من أبرز الأحداث العالمية في مجال التصميم. وذلك بفضل مجموعة برامجه الغنية والمتنوعة، والصدى العالمي الذي أحدثه، والتزامه بدعم الابتكار والمواهب المحلية، فضلاً عن دوره في تعزيز مكانة دبي كمركز مزدهر للتصميم والإبداع في الشرق الأوسط. على مر السنين، اكتسب أسبوع دبي للتصميم شهرة على نطاق واسع وأثبت دوره البارز كمنصة عالمية للمصممين الناشئين والرائدين والمحترفين لعرض أعمالهم وتصاميمهم، ودعم تواصلهم مع المتخصّصين وتوسيع آفاق نمو أعمالهم في الشرق الأوسط وخارجه.

يعتبر حي دبي للتصميم (d3) جزءاً من محفظة التطويرات الخاصة بمجموعة تيكوم، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية.

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لمحة عن حي دبي للتصميم

يعد حي دبي للتصميم موطناً لحاضنة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم ش.م.ع، يشكل بيئة أعمال متكاملة متخصصة بالقطاعات الإبداعية، بما في ذلك التصميم والفنون والعمارة والأزياء، وتماشياً مع مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال في المنطقة وخارجها، يعد حي دبي للتصميم مفهوماً رائداً في الصناعة يمكّن الأشخاص والشركات من النمو والإبداع المشترك، مع توفير منصة قوية للإبداع في الوقت نفسه. ويتمتع حي دبي للتصميم بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي، وهو أحد الأحياء التجارية والحيوية في المدينة الذي يتحدى الآلاف من الأشخاص لإعادة التفكير في نمط حياتهم العادية.

وبفضل البنية التحتية الحديثة المصممة لتلبية احتياجات الصناعة وإطار العمل الصديق للأعمال، يوفر المجتمع للمواهب الإبداعية أدوات التعاون والنمو، مما يعزز مكانة دبي باعتبارها مدينة التصميم الإبداعية التابعة لليونسكو.

حي دبي للتصميم هو منطقة بيع بالتجزئة متطورة تقدم مجموعة متنوعة من البوتيكات متعددة العلامات التجارية وعلامات الأزياء والمعارض الفنية وصالات العرض. بالإضافة إلى ذلك، يعد حي دبي للتصميم موطنًا للشركات الرائدة والمواهب بما في ذلك المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي ومصممي المنتجات والأزياء.

وتقام بعض الفعاليات الأكثر شعبية في المنطقة في حي دبي للتصميم وتجذب الفنانين والجماهير العالمية إلى المعارض والتجمعات الثقافية والأزياء مثل أسبوع دبي للتصميم، وأسبوع الموضة العربي، وسول دي إكس بي. كما تستضيف المنطقة بانتظام قائمة من المحادثات الصناعية وورش العمل والبرامج التعليمية، والتي تناسب جميع الأعمار. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.dubaidesigndistrict.com

نبذة عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة):

تلتزم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقًا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

تحرص "دبي للثقافة" على إحياء الإرث التاريخي للإمارة وصونه، وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي وفقاً لاستراتيجيتها 2020-2026، والممكنات التي تسهم بتفعيلها لدعم المواهب، من خلال استثمار أصولها الثقافية والفنية والتراثية المتمثلة في إدارة 6 معالم تراثية بارزة و5 متاحف ومركز الجليلة لثقافة الطفل و8 من فروع مكتبات دبي العامة في الإمارة، بما يُسهم في خلق منظومة اقتصادية محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.dubaiculture.gov.ae