سيحظى الفائزون بالتقدير الدولي، مع جائزة مالية محددة لكل فئة، وسيتم تكريمهم في حفل خاص ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة في أبوظبي.

باب التقديم مفتوح حتى 12 مارس 2025، عبر الموقع الرسمي لأسبوع أبوظبي العالمي للصحة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: - أعلن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عن إطلاق "جائزة الابتكار"، وهي مبادرة تهدف للاحتفاء بالإسهامات الرائدة في مجال الرعاية الصحية. تعزز هذه الجائزة روح الابتكار والتعاون، وتحتفي بالأفراد والمؤسسات الذين يقودون جهود التطوير ويساهمون في بناء ثقافة التميز والارتقاء بمستقبل قطاع الرعاية الصحية. سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل خاص ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل.

تُكرّم هذه الجائزة، التي تشرف عليها دائرة الصحة – أبوظبي، المبدعين والمبتكرين الذين يقدمون حلولاً رائدة للتحديات الأبرز في قطاع الرعاية الصحية. تُلهم هذه الجائزة وتحفز المزيد من التقدم من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي تُسهم قي تحسين تجربة المرضى، وتعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها. سيحظى الفائزون بتقدير دولي، وسيحصل كل منهم على جائزة مالية محددة لكل فئة.

تشمل الجائزة أربع فئات: الابتكار الفردي، والمؤسسات المحلية، والإقليمية، والعالمية. باب التقديم مفتوح أمام المبتكرين، ومقدمي الرعاية الصحية، والمؤسسات البحثية من مختلف أنحاء العالم. يشترط في المشاركات أن تُقدم حلولاً لمعالجة التحديات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على عناصر الابتكار والتأثير وقابلية التوسع والاستدامة. وينبغي أن تندرج الحلول ضمن أحد المجالات الثلاثة التالية: الرعاية الصحية الرقمية والابتكارات في مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية والتشخيصية. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قد تم تطويرها أو تحسينها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن تكون مدعومة بأدلة تبرهن على فعاليتها.

باب المشاركة مفتوح حتى يوم 12 مارس 2025، عبر الموقع الرسمي لأسبوع أبوظبي العالمي للصحة، جوائز الابتكار – أسبوع أبوظبي العالمي للصحة. هذا وستقوم لجنة من الخبراء والمتخصصين تضم قادة وروّاد عالميين في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى خبراء في مجال الصحة الرقمية، وخبراء في مجال صياغة وتطوير السياسات بتقييم المشاركات.

قالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: " تجسد جائزة الابتكار قي أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التزام الإمارة بتشجيع ثقافة الابتكار المسؤول وتعزيز أطر التعاون العالمي في مجال الرعاية الصحية. ستحتفي هذه الجائزة بالابتكارات الرائدة من مختلف أنحاء العالم لتكون مصدر إلهام لحلول جديدة تدفع عجلة التقدم وتعزز رفاهية المجتمعات. ستساهم هذه الجائزة، في بناء منظومة رعاية صحية مستدامة وفعالة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار في الرعاية الصحية."

يُعد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منصة دائمة تهدف إلى تشجيع الابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز أطر التعاون العالمي، لمعالجة أبرز التحديات الصحية في العالم. ويهدف أسبوع أبوظبي العالمي للصحة إلى قيادة التحول من نموذج الرعاية الصحية التقليدي إلى نهج استباقي شامل يركز على الوقاية وتعزيز الصحة العامة، ومن المتوقع أن يجذب الحدث قادة القطاع وصناع السياسات والمبتكرين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية. يساهم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة في تبادل المعرفة وإقامة شراكات استراتيجية تعزز التقدم الملموس في الصحة العالمية.

نبذة حول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة:

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هو مبادرة حكومية رائدة من دائرة الصحة – أبوظبي، مكرسة لتعزيز الأجندة العالمية للرعاية الصحية. يوفر الحدث، إلى جانب الفعالية الرئيسية، منصة مستدامة للتفاعل المستمر طوال العام، مما يساهم في دفع عجلة التقدم نحو إنشاء نظام صحي عالمي استباقي أكثر تطوراً ومرونة. يعزز أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التعاون والابتكار والاستدامة، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الصحة. يجمع الحدث أبرز الخبراء وصناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين لمواجهة التحديات الكبرى، وعرض أبرز التطورات، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمستقبل الرعاية الصحية. يفخر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 بالتعاون مع شركاء استراتيجيين رئيسيين، بما في ذلك الشركاء الذهبيين برجيل القابضة وفياتريس، لتتوحد جهودهم للارتقاء بمستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

نبذة عن دائرة الصحة - أبوظبي

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن ضمن أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة دون حصر مراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة.

وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة.

كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي فيما يخص تكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

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