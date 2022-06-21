بوخوم، ألمانيا - شاركت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم "أروقا" التي يرأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، وأكاديمية طلال أبوغزاله للتدريب، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" في المؤتمر الدولي السادس لمنظمة "هيومان ريستارت" بعنوان "معايير الجودة الأوروبية في التعليم العالي"، والذي تم تنظيمه في مركز المؤتمرات في جامعة بوخوم – ألمانيا.

شارك في المؤتمر جهات أوروبية تعليمية متعددة اضافة لعدد من خبراء جودة التعليم من الأردن، والعراق، وإقليم كردستان، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، وفلسطين، والجزائر، وفرنسا، وهنغاريا، وفنلندا، والولايات المتحدة الاميركية، وتركيا بالإضافة إلى ألمانيا، حيث تم استعراض كلمات وأبحاث علمية تطبيقية في علم الجودة ومعاييرها.

قدم المدير التنفيذي لـ"أروقا" الأستاذ ياسر النادي ورقة بحثية بعنوان: "التعلم الرقمي بين اليوم والغد"، بين خلالها أهمية التعليم الرقمي وتحويل التحديات إلى فرص للوصول إلى التعليم الجيد، وقا أنّ استشراف المستقبل ضرورة ملّحة لإيجاد أنواع جديدة من التعليم بما يواكب مستجدات العصر من خلال ضبط معايير جودة التعليم الإلكتروني وبيان دورها في العملية التعليمية التطويرية.

فيما قدم المدير التنفيذي لأكاديمية طلال أبوغزاله الأستاذ يوسف الرواس شرحا عن أهداف ومهام الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى تطوير وبناء قدرات الشباب. وأشار إلى الخبرة الطويلة للأكاديمية وما حققته من إنجازات وانتشار واسع عربياً ودولياً. كما مهّد للتعاون مع العديد من الجهات المشاركة في المؤتمر.

جاء المؤتمر بهدف إقامة التعاون بين الجهات المشاركة في تطبيق معايير الجودة الأوروبية في التعليم العالي، من خلال إقامة جسور تواصل بين الخبراء الأوروبيين المختصين وبين المشاركين المعنيين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من الوطن العربي والشرق الأوسط، وعقد الاتفاقيات ومشاريع التعاون بين الجهات والهيئات المشاركة وتشكيل المجلس الأوروبي العربي للتطوير المستدام.

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