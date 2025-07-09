الكويت: شاركت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، في حفل خاص بإطلاق النسخة العاشرة من برنامج "كُنْ" لريادة الأعمال الاجتماعية التابع لمؤسسة لوياك، والذي يهدف إلى تهيئة الطلاب لتحقيق طموحاتهم المستقبلية في مجال إدارة الأعمال، حيث تواصل أجيليتي رعايتها لنسخة هذا العام لتدريب 60 طالباً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، من خلال تجربة تعليمية مكثفة تمتد على مدى خمسة أسابيع.

وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون مع كليّة بابسون – المؤسسة التعليمية الأمريكية الرائدة في تعليم ريادة الأعمال – بهدف ترسيخ العقلية الريادية لدى الطلاب وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة في التغيير المجتمعي. ويشمل البرنامج ورش عمل تفاعلية، وجلسات إرشادية، ومشاريع جماعية، يشارك من خلالها الطلاب في استكشاف أساسيات إدارة الأعمال، والتعامل مع تحديات اجتماعية وبيئية واقعية، وتنمية مهارات القيادة، والتواصل، والتفكير النقدي، وذلك بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وبهذه المناسبة قالت السيدة/ مريم الفودري، الرئيس التنفيذي للتسويق لمجموعة أجيليتي: "انسجاماً مع رؤية الدولة في تطوير القدرات الوطنية وتشجيع الابتكار، تعتز أجيليتي بمواصلة دعم برنامج "كُنْ" لريادة الأعمال الاجتماعية بنسخته العاشرة كونه يساهم في هذا التوجه التنموي عبر ما يقدّمه من أدوات وخبرات لازمة تعدّ الشباب للنجاح. نشكر شركائنا في مؤسسة لوياك، ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا المشاركين"

تمتد شراكة أجيليتي الاستراتيجية مع "لوياك" منذ عام 2006، حيث ساهمت في إعداد 550 شاباً وشابةً في الكويت لدخول سوق العمل عبر دورات "لوياك" المتخصصة ومبادراتها المميّزة في نشر الثقافة المالية وتعزيز طموح الشباب بريادة الأعمال، ويأتي دعم النسخة العاشرة من برنامج "كُنْ" ضمن برنامج أجيليتي للمسؤولية الاجتماعية في 2025، والذي يستهدف تمكين أكثر من 5,000 شخص في الكويت، من خلال شراكة أجيليتي مع أبرز المؤسسات غير الربحية في الكويت وذلك استكمالاً لمسيرة تعاون ممتدة لأكثر من 20 عاماً، أسهمت في إيصال أثر المبادرات إلى أكثر من 51,000 شخص في الكويت حتى اليوم.

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ومدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.agility.com

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