القاهرة، مصر: أعلنت شركة أتكنز رياليس (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز TSX: ATRL)، وهي شركة متكاملة للخدمات المهنية وإدارة المشاريع ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، عن توسيع تواجدها الإقليمي في الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد في القاهرة، مصر. يعد المكتب الجديد جزءًا من مركز التكنولوجيا العالمي (GTC) التابع للشركة ويدعم نموذج تنفيذ المشاريع العالمي الخاص بها من خلال توفير القدرات والمواهب للعمل جنبًا إلى جنب مع مناطقها وأسواقها في مشاريع العملاء الاستراتيجية، مما يؤدي إلى توحيد المعايير والمرونة وجودة التسليم والتميز التقني.

وتتواجد الشركة في القاهرة منذ عام 2007، حيث دعمت تسليم مشاريع رئيسة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيلعب المكتب الجديد دورًا رئيسًا في تسريع النمو الإقليمي للشركة من خلال خدمات التصميم والهندسة وإدارة المشاريع الشاملة المدعومة بالحلول الرقمية والخبرة في مجال صافي الانبعاثات الصفري. هذا وقد حضر حفل الافتتاح فيليب هور، الرئيس التنفيذي للعمليات، والضيوف والشركاء، وفريق عمل أتكنز رياليس في القاهرة.

وقد علّق فيليب هور قائلاً: "تشهد منطقة الشرق الأوسط اليوم نمواً غير مسبوق في البنية التحتية، مما يتطلب تعزيز الابتكار والكفاءة في تسليم المشاريع أكثر من أي وقت مضى. وتواصل شركة أتكنز رياليس لعب دور رئيسي في دعم المشاريع التحويلية التي تلبي الاحتياجات السكانية المتزايدة وأجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة". وتابع: "يعد مكتب القاهرة الجديد إضافة استراتيجية لمراكزنا العالمية للتميز، التي من شأنها أن تضيف المزيد من القيمة لعملائنا وتساعد في تعزيز فرص العمل في مصر."

يقع المكتب الجديد في مدينة نصر النابضة بالحياة في مدينة القاهرة، في برج "إيه 6" بمجمع سيتي ستارز، ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 250 موظفًا. وهو يحتوي على العديد من محطات العمل المفتوحة وصالة للاستراحة وقاعات للاجتماعات وحجرات للجلوس مصممة لتعزيز التعاون والمشاركة. يمثل مكتب القاهرة مركز التميز الخامس للتميز في شركة، مع مكاتب أخرى منتشرة في جميع أنحاء الهند في بنغالور وجورجاون ومومباي وبيون.

مع وجودها لأكثر من 50 عامًا في الشرق الأوسط، اكتسبت شركة أتكنز رياليس سمعة عالمية في تقديم بعض المشاريع الأكثر شهرة في جميع أنحاء المنطقة، من برج العرب إلى أوبرا دبي ومترو الرياض. وتشمل بعض المشاريع الكبيرة التي ربحتها الشركة مؤخرًا مشروع "ذا لاين" في نيوم بصفتها مؤسسة شريك تسليم، ومشروع "المربع الجديد" وبرج "المكعب"، وذلك بصفتها المخطط الرئيسي لتصميم هذه الوجهة الغامرة التي ستحدث تغيير في الطريقة التي يستمتع بها الناس بتجربة الضيافة والتجزئة والترفيه في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية في مناطق أساسية (كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، آسيا، الشرق الأوسط وأستراليا) والطاقة النووية، ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكد إن".

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال:

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

زينة كوركي

المديرة الأولى لشؤون التواصل والعلاقات العامة

"أتكنز رياليس"- الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادىء

البريد الإلكتروني: zeina.kourki@atkinsrealis.com