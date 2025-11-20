استضاف بنك HSBC في سلطنة عُمان أولى جولات منتدى كبار خبراء HSBC الاقتصاديين في مسقط حيث ضم قادة الأعمال وصناع السياسات وكبار العملاء لمناقشة التوجهات الاقتصادية الكلية والتوقعات المستقبلية لسلطنة عُمان ولمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

ولقد تركزت جولات هذا المنتدى العالمي المتنقل لخبراء HSBC الاقتصاديين، الذي يُعقد في الأسواق التي يعمل فيها البنك، على تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان،حيث قدم الاقتصاديين من HSBC وجهات نظرهم العالمية حول توقعات النمو الاقتصادي ومرونة السياسات والبيئة الاستثمارية على المستوى الإقليمي .

هذا وتواصل سلطنة عُمان تميزها على مستوى المنطقة، بفضل انضباطها المالي المستمر، وقوة النمو في القطاعات غير النفطية، وبرامجها الطموحة للتنويع الاقتصادي، مما يُسهم في دفع عجلة الزخم الاقتصادي للسلطنة.

ووفقاً للتقارير التي صدرت مؤخراً عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لسلطنة عُمان بنسبة ٢.٥٪ في عام ٢٠٢٥، مدفوعاًُ بالاستثمار في قطاعات التصنيع والبناء والخدمات. كما أن الموقف المالي الحذر الذي تنتهجه السلطنة مع توقع بقاء سعر النفط ضمن نطاق 60 دولار أمريكي للبرميل، من شأنه أن يدعم تحقيق الاستقرار المالي للسلطنة ويضمن لها المرونة في ظل التقلبات العالمية.

وتعليقاً على ذلك، صرح إيلي الأسمر، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في عُمان قائلاً: "يستمر بنك HSBC بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات العُمانية من خلال لعب دور بارز في تقديم الدعم لمسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها السلطنة. ولا يقتصر دورنا هذا على تقديم الخدمات المصرفية وحسب، بل يركز أيضاً على فتح آفاق جديدة من خلال تقديم رؤى وخبرات عالمية وتوفير فرص النمو المتبادلة مع الاسواق العالمية من خلال شبكة HSBC الدولية. ومع رغبة السلطنة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن آفاق الرخاء المستدام تبدو أكثر إشراقاً من أي وقت مضى."

وقال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "يأتي التقدم الذي تحققه سلطنة عمان من وضوح الأهداف والسياسات الثابتة التي تنتهجها السلطنة. كما إكتسب النشاط الاستثماري في سلطنة عمان زخما قويا هذا العام ومع معدل يقارب 190% من الناتج الاجمالي المحلي، فإن حجم المشاريع المخطط العمل عليها الآن يعتبر الاعلى بمعدل الضعف نسيباً من اي سوق آخر في المنطقة."

هذا ويتم تشكيل مستقبل عُمان الاقتصادي بفضل السياسةً الثاقبةً التي تنتهجها السلطنة، وجهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار وإيجاد الأسس القوية لتحقيق النمو المستدام. وسيواصل بنك HSBC التزامه الراسخ تجاه دعم طموحات الدولة، وسيعمل عن كثب مع الشركات العالمية الأجنبية والمؤسسات العُمانية ممن لديها تركيز وتوجهات لتوسيع نطاق أعمالها وعلاقاتها على المستوى الدولي، وذلك من خلال توفير المعرفة والخبرة والحلول المالية لتمكين العملاء من تحقيق النجاح في ظل بيئة عالمية دائمة التغير.

