بمشاركة أكاديميين وخبراء من عدة دول

بيروت: افتتح سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية، المؤتمر الدولي حول "سلاسل التزويد البحري والبشري والغذائي الزراعي والدعم اللوجستي"، في الجامعة الأمريكية في بيروت بمشاركة أكاديميين وخبراء ورجال أعمال من لبنان والأردن وفرنسا وبلجيكا.

ونظمت الجامعة الأمريكية في بيروت هذا المؤتمر بهدف إطلاق برنامج الماجستير في "إدارة سلاسل التوريد الدولي" من خلال مشروع "إيراسموس بلس" بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وشارك في المؤتمر كل من كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من الأردن، والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة القديس جوزيف من لبنان، بالإضافة إلى جامعة KEDGE Business School في فرنسا وجامعة Antwerp من بلجيكا.

خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر والذي شارك فيه رقميا، رحب الدكتور أبوغزاله برئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، سعادة الدكتور فضلو خوري، معربا عن فخره لكونه أحد خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1960.

وأضاف قائلا: " لقد جرى التطرق لموضوع سلاسل التوريد، والذي نحن اليوم في صدد إطلاقه كبرنامج أكاديمي، عندما كنت عضوا في فريق خبراء منظمة التجارة العالمية في عام 2012، حيث كان لديها العديد من التصورات والتوصيات التي قدمت لهذا البرنامج. وكان لدينا نظام عقوبات موحد يتم تنفيذه من قبل منظمة التجارة العالمية فقط. أما اليوم وبعد عقد من الزمن، فقد ظهرت تطورات جديدة فيما يخص العقوبات والتي تختلف عما كنا عليه في السابق، مما يستوجب إعادة النظر في برنامج سلاسل التوريد المقترح لجعله أكثر موائمة لتحقيق الأمن القومي للمجتمع، لا سيما في مجال الإمداد الغذائي والتعليم الطبي والتكنولوجي."

واقترح الدكتور أبوغزاله إعادة هيكلة البرنامج الذي يتم إطلاقه لمعالجة الاختيار بين إدارة سلسلة التوريد العالمية، والتي تعطلت بسبب العقوبات، من جهة وواقع الاحتياجات الوطنية من جهة ثانية.

ودعا الدكتور أبوغزاله إلى إعادة النظر في البرنامج لمناقشة كيفية المضي قدمًا في عمليات إدارة سلسلة التوريد العالمية خاصةً في ظل النظام الحالي للعقوبات أحادية الجانب الذي بدأته الولايات المتحدة، والذي يتم تنفيذه بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم من خلال العقوبات المضادة والذي أدى إلى تعطل تدفق السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.

واختتم الدكتور أبوغزاله حديثه بتقديره "أن الأمر سيستغرق من 8 إلى 10 سنوات لنكون قادرين على العيش مرة أخرى في إطار نظام عالمي جديد حيث يمكننا الادعاء بأن لدينا القدرة على الاستمتاع بحياة رائعة لإدارة سلسلة التوريد".

ومثّل كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار كلا من الدكتور لؤي جريسات، الأستاذ المشارك في التسويق وإدارة سلاسل التزويد والمنسق للمشروع، والأستاذ مأمون أبوالسباع، مساعد العميد للشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية في الكلية الجامعية.

يشار إلى أن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) هي مؤسسة مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وحاصلة على الاعتماد الدولي FIBAA وعضوية الاعتماد الدولي AACSB.

وبرنامج Erasmus + هو برنامج الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والتدريب الذي يؤكد على أهمية النهج الدولي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وخاصة في التعليم العالي، ويعتمد البرنامج على خبرة ونجاح برامج التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي، كما أنه يدعم التبادل الدولي للطلاب والأساتذة والإداريين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

#بياناتشركات

- انتهى -