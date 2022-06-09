القاهرة: بدأت، أعمال منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي.

وقد تحدث الدكتور طلال أبوغزاله في الجلسة الافتتاحية، وتطرق لعدة مواضيع حول أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية ودور التكنولوجيا في زيادة الوعي والمعرفة لدي المواطن العربي. وتم ذلك بحضور السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومعالي الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، معالي الدكتورة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان، وسعادة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وسعادة الاستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور عبد الحميد ممدوح المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية.

وذكّر الدكتور طلال أبوغزاله بأهمية التكاتف العربي، داعيا الدول العربية إلى أن تعمل على توفير الإنتاج الذاتي في ثلاث حاجات أساسية هي الغذاء، الدواء، والتقنية.

وأضاف أن الاهتمام بالبنية التحتية هو النهج الصحيح الذي يجب أن تطبقه البلاد العربية كما تطبقه مصر. وقال "إن استرضاء الناس هو تفكير سلبي حيث يتم ذلك عادة على حساب البنية التحتية، مما سيسبب مشاكل في المستقبل "على سبيل المثال الشاب يريد سيارة ومنزل ولكن كيف يستخدم السيارة أو يصل إلى المنزل في بنية تحتية هالكة".

وقال الدكتور أبوغزاله "إن ما يفعله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو شجاعة ونظرة مستقبلية يفتقدها زعماء كثيرون حيث يضع مصر في التصنيف السابع اقتصادياً بحلول 2030 م وهذا الكلام من واقع التقارير التي تصدر عن مراكز الأبحاث الأمريكية والتي اطلعت عليها وهي متاحه للجميع ولكن أنا أؤكد لكم أن مصر ستكون السادسة وليست السابعة على حساب تركيا وأنا رجل إحصائيات وأرقام ولست رجل تنبؤات".

وفي نهاية الجلسة الرئيسية قام كل من السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإهداء الدكتور طلال أبوغزاله درع المنتدى تقديراً لجهود سعادته ومشاركته الفعالة.

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