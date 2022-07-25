بغداد، العراق – اختتمت أكاديمية طلال أبوغزاله لبناء القدرات، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" البرنامج التدريبي الذي عقدته بعنوان "المهارات الثلاثية للعلاقات العامة الادارية والفنية والحركية"، لموظفي وزارة الصناعة والمعادن العراقية.

تم تدريب 100 من موظفي الوزارة في مقرها في العاصمة بغداد على شكل مجموعات، حيث تضمن البرنامج شرحا مفصلا عن سلوكيات الموظفين في دوائر الدولة للارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات، وتم التخريج بحضور المدير التنفيذي لمكاتب "أبوغزاله العالمية" في العراق الأستاذ حمزة عربيات، ومندوبا عن وزير الصناعة والمعادن، مدير العلاقات العامة والدولية في الوزارة الأستاذ وسام غازي عيسى.

وأعرب الاستاذ عربيات عن اعتزازه بالشراكة مع الوزارة التي تعد واحدة من أهم الوزارات الناجحة والمتميزة في العراق، مشيدا بدورها الكبير في تنمية الاقتصاد العراقي ومواكبة التحول التكنولوجي وبناء القدرات في المجالات الإدارية وصناعة التكنولوجيا وتعزيز الإبداع والابتكار.

من جانبه أكد الأستاذ عيسى أهمية التعاون مع "أبوغزاله العالمية" في مجال التدريب، المتخصصة والمتميزة به على مستوى العالم، داعيا إلى استمرار التعاون في مجال التدريب الوجاهي والرقمي في البرامج التدريبية التي توفرها المجموعة في مختلف التخصصات والخبرات، وتوسيع اطر التعاون من خلال الخدمات التي تقدمها المجموعة.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" تعد أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم، وتعمل في العراق من خلال مكتبين، في بغداد وكردستان العراق، لتقديم جميع خدماتها ومنتجاتها التقنية.

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