احتفاءً بالأبطال الأصحاء

40 مدرسة وأكثر من 3000 طفل يستفيدون من برنامج "نمط الحياة الصحي" لهذا العام الدراسي

مسابقة "Healthy Hero" تتيح لطفلين فرصة الفوز برحلة العمر إلى استاد الاتحاد الشهير في المملكة المتحدة لمشاهدة مانشستر سيتي

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة : بعد نجاح البرنامج التجريبي الذي أطلق في العام الماضي ، وسعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شراكتها مع مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم بدولة الإمارات لإطلاق برنامج يستهدف تحقيق أنماط حياة صحية للأطفال، بمشاركة أكثر من 3000 طالب في المرحلة الابتدائية، ممن تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات في 40 مدرسة في أبوظبي؛ بما يمثل 260٪ زيادة مقارنة بالنسخة التجريبية من البرنامج. ويتضمن البرنامج هذا العام مسابقة لمنح طفلين وأولياء أمورهم فرصة لتسجيل للفوز برحلة العمر إلى ملعب الاتحاد في مانشستر بالمملكة المتحدة والاحتفال في المدرجات خلال إحدى مباريات مانشستر سيتي الرئيسية لهذا الموسم.

يعد برنامج `` أنماط الحياة الصحية '' جزءًا لا يتجزأ من مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ، وهي عبارة عن منصة تم إطلاقها في عام 2021 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

تستهدف مبادرة "ود" الوالدين والأطفال والشركاء وصنّاع السياسات والمجتمعات المدنية والهيئات البحثية وصناديق الاستثمار الاجتماعي ومراكز الابتكار، بالإضافة إلى القطاع الخاص من خلال التدخلات الاستراتيجية والبرامج المخصصة التي تعزز وتطور مجالات الطفولة المبكرة محليًا وعالميًا. وفي ضوء هذا التوجه، يسلط برنامج "أنماط الحياة الصحية" الضوء على أهمية اللعب للأطفال، والدور المحوري الذي يقوم به في تعزيز النمو المعرفي والجسدي والسلوكي للأطفال الصغار. لذلك تم بناء البرنامج استناداً إلى فلسفة ورؤية البرنامج التدريبي لأكاديمية مانشستر سيتي بما ينسجم مع قيم وثقافة المجتمع المحلي.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش التفاعلية التي ستقام خلال العام الدراسي الحالي، وتركز على تثقيف الأطفال حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي ونشط مع تشجيعهم على بناء عادات صحية، مثل المشاركة في لعب كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج لهذا العام في مدرسة بيرل الابتدائية في أبو ظبي حيث تم إشراك 15 من الطالبات و11 والطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7-8 بالبرنامج، للمشاركة في الورش التفاعلية التي يقدمها مدربو مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم وتغطي الجوانب النظرية والعملية، حيث يعرفون الأطفال بأهمية الأنشطة الرياضية، وتناول الغذاء الصحي والمحافظة على أسلوب حياة صحي، وهي جميعها من الأولويات الرئيسية لمبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة. ومع نهاية الورشة الأولى، سيتم افتتاح مسابقة بطل العام الصحي الجديدة لهذا العام، والتي ستشهد مشاركة المدارس الشريكة في البرنامج من أجل ترشيح اثنين من "الأبطال الصحيين" (طفل وطفلة)، من الذين تمكنوا من المواظبة على أسلوب حياة أكثر صحة طوال العام الدراسي، سواء على المستوى الشخصي أو كانوا قدوة لأصدقائهم. وسيتم تقديم الترشيحات في مايو 2023، مع اختيار الفائزين بشكل عشوائي من الترشيحات في يوم اللعب العالمي، 28 مايو للعام 2023. وسيحصل الفائزون على رحلات جوية مع الإقامة وتذاكر المباريات حتى عام 2023 / 24 مباراة في الدوري الإنجليزي على أرضه وجولة خلف الكواليس في ملعب الاتحاد الشهير.

وبهذه المناسبة قالت منال طاهر رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في الهيئة: “بعد نجاح النسخة التجريبية من البرنامج، نحن متحمسون لرؤية هذه الشراكة تنطلق على نطاق أوسع للعام الدراسي الجديد. ويشاركنا في هذا الحماس المدارس والأطفال، ويسعدنا أن نتمكن من تحقيق أفضل النتائج لجميع الأطفال المشاركين. "

وأضافت: " تنطلق جميع جهودنا من رؤيتنا في أن يتمتع كل طفل صغير بالصحة والعافية ويتحلى بالثقة بالنفس وأن يكون محباً للاطلاع وقادراً على التعلم وتنمية قيم متينة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة في أبوظبي، وهذا البرنامج هو وسيلة رائعة لنشر هذا الثقافة المتمحورة حول اللعب، وتشجيع أطفالنا الصغار وأسرهم على تبني أنماط حياة صحية تعزز نموهم وتطورهم."

ومن جانبه قال سايمون هيويت، مدير أول لعمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى سيتي فوتبول سيرفيسز: " نحن نوسع نطاق برنامج أنماط الحياة الصحية الخاص بنا المصمم لأطفال المدارس الابتدائية الأصغر سنًا. ليس من السابق لأوانه أبدًا التحدث عن فوائد الرياضة والتغذية والخيارات الصحية، ويسعدنا إجراء هذه الجلسات التفاعلية وجهاً لوجه وفي الفصل مرة أخرى.

شراكتنا مع هيئة الطفولة المبكرة و مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب شعبية كرة القدم، تسمح لنا ليس فقط بتحفيز الطلاب الصغار الذين نقوم بتدريسهم، ولكن نأمل أن نتمكن من مساعدتهم على إلهام مجتمعهم الأوسع من الأشقاء والآباء وأخصائيي الرعاية أيضًا. "وقال جوي ماركروفت رئيس قسم التربية البدنية ، أكاديمية بيرل : "لقد استفاد الأطفال بشكل كبير من ورشة العمل الشخصية. بعد صيف طويل وحار وما يقرب من عامين من التعلم عبر الإنترنت فإنهم متشوقون للعودة إلى الفصول الدراسية معاً واكتساب الخبرات والمعارف الحياتية ومهارات كرة القدم من أشهر المدربين، والمرح مع زملائهم من جديد"

" لقد كان إطلاق مسابقة البطل الصحي نجاحًا جيدًا، وأعتقد أنها ستؤثر كثيراً في تشجيع الأطفال على المشاركة في المزيد من أنشطة الحياة الصحية وأن يكونوا قدوة لزملائهم في الفصل وأنا متحمس لذلك ".

إذا كنت ترغب في تسجيل اهتمامك ببرنامج هذا العام ، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على CFS.AbuDhabi@cityfootball.com

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نبذة عامة عن مدارس السيتي لكرة القدم في دولة الإمارات

تركز رسالة مدارس مانشستر السيتي لكرة القدم في دولة الإمارات على مبادئ أكاديمية مانشستر السيتي والبرامج التدريبية المتبعة فيها، وتقدّم للأولاد والبنات، بين 3 و18 عاماً، فرصة لتحسين مهاراتهم الكروية والحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، إلى جانب تكوين صداقات، والاستمتاع بالكثير من المتعة والمرح، ضمن بيئة تعليمية داعمة ومحفزة وتحت إشراف مدربي نادي الـالسيتي المتمرسين.

نبذة عن مبادرة "ودّ" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة

تأسست مبادرة "ود" لتنمية الطفولة المبكرة بمبادرة من هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، وتسعى المبادرة إلى تطوير منهجيات رائدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة على المستويين المحلي والدولي. ومن خلال اعتماد مجموعة متنوعة من وجهات النظر، تهدف مبادرة "ود" إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأطفال وتعزيز قطاع تنمية الطفولة المبكرة في أبو ظبي وحول العالم.

نبذة عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 2019 للإشراف على قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي. وتركز الهيئة على دعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة، وتهدف إلى دعم النمو الأمثل للطفل وتعزيز رفاهيته من خلال الصحة والتغذية والدعم الأسري، وحماية الطفل، والتعليم والرعاية المبكرين. وجاء تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة انطلاقاً من التزام حكومة أبوظبي الراسخ بتحسين النتائج والمخرجات في تنمية الأطفال. وتتمثل رؤية الهيئة بأن يتمتع كل طفل صغير بالصحة والعافية ويتحلى بالثقة بالنفس وأن يكون محباً للاطلاع وقادراً على التعلم وتنمية قيم متينة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة في أبوظبي.