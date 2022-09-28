حدث غير تقليدي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يؤديه أولياء الأمور في تنشئة جيل وناجح ومزدهر

الملتقى يشكل منصة فاعلة لحوار عالمي يشارك فيه أكثر من 60 خبيراً ومتحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً لتبادل أحدث المنهجيات والرؤى التربوية

أبوظبي: تنظم دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي "ملتقى أولياء الأمور" الأول من نوعه في العالم، والذي تقام فعالياته في الاتحاد أرينا - جزيرة ياس في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022. سيسهم هذا الحدث الرائد شكلاً ومضموناً في إعادة صياغة وتعزيز الدور المحوري الذي يؤديه أولياء الأمور والأسرة ككل في تنشئة أطفال أصحاء ومزدهرين.

يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود الدائرة لرفع نسبة مشاركة أولياء الأمور في مسيرة تعلم ونمو أبنائهم، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لتوفير البيئة الداعمة للطلبة في جميع المراحل والأصعدة، لا سيما في الزمن الحالي الذي يتطلب أساليب معاصرة تحاكي جيل الحاضر والمستقبل. ولتحقيق ذلك، سيستضيف الملتقى مجموعة غنية من البرامج التي تدعم أولياء الأمور في التعامل مع المراحل العمرية من الطفولة المبكرة والمتوسطة وحتى مرحلة المراهقة، عبر 5 محاور رئيسية هي الهوية، التنمية، الصحة والرفاهية، آفاق وتصورات جديدة والطفولة المبكرة. سيُتاح للمشاركين في الملتقى فرصة التعرف إلى أحدث الممارسات والمنهجيات التربوية المعاصرة التي ستصقل مهاراتهم ليحققوا أفضل ما لديهم كأفراد، وأزواج، ومقدمي رعاية.

ومن جانبها، علقت معالي سارة مسلّم، وزير دولة للتعليم المبكر، رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: "يعكس إطلاق "ملتقى أولياء الأمور" حرص قيادتنا الرشيدة على دعم منظومة التعليم، مع التركيز على استدامة هذا القطاع الحيوي لبناء أجيال المستقبل. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى دعم هذه المنظومة على أوسع نطاق، ولا يقتصر دعمنا في هذا الملتقى لأولياء الأمور فقط، بل لكل شخص في العائلة له تأثير في حياة الأطفال، حتى الأصدقاء المقربين. فالدعم الأسري يرفع من ثقة الأطفال بأنفسهم ويزيد من اهتمامهم في التعلم واكتساب المعرفة وسعيهم لتحقيق أهدافهم. لذلك، ننظر إلى أولياء الأمور كشركاء رئيسيين في مبادرات التطوير لمنظومة التعليم."

وأضافت معاليها: "نسعى من خلال "ملتقى أولياء الأمور" إلى إنشاء حوار عالمي من شأنه تعزيز العلاقة الإيجابية القائمة بين المدارس وأولياء الأمور والطلبة. سيجمع هذا الحدث الفريد من نوعه نخبة من أبرز الخبراء في المجال، لطرح ومناقشة أحدث المقاربات والتصورات التربوية، كما سيوفر منصة حيوية للتفاعل والتواصل وتبادل المعارف. نحن على ثقة أن تطوير ممارسات التربية الحالية والمستقبلية سيسهم في خلق فرص لمستقبل يزدهر فيه الأطفال ويتفاعلون بشكل إيجابي مع العالم من حولهم".

وفي نفس السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دعمها للملتقى ومشاركتها فيه كشريك المعرفة الرسمي، حيث تعتبر المنظمة أن ممارسات التربية الإيجابية والدعم الأسري من أهم الركائز التي تمكن الأطفال من بدء حياتهم بنجاح، وذلك من خلال وضع الأسس الصحيحة لنموهم وتطورهم الصحي والأكاديمي والاجتماعي.

سيقدم هذا الملتقى التفاعلي على مدار 3 أيام للمشاركين فرصة غير مسبوقة للاستفادة والتعرف إلى منهجيات وطرائق تربوية حديثة يقدمها أكثر من 60 خبيراً محلياً وإقليمياً ودولياً رائداً، ولتبادل وجهات النظر والتجارب، وذلك عبر سلسلة من الجلسات الحوارية، وحلقات النقاش، والأنشطة المتميزة، والورش العملية، وأنشطة التواصل والتعارف.

من بين أبرز المتحدثين المشاركين في الملتقى، الدكتورة شيفالي تساباري، الشخصية اللامعة في مجال علم النفس السريري وخبيرة التربية الموصى بها من قبل أوبرا. د. شيفالي هي مؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً في قائمة ذا نيويورك تايمز لـ 3 مرات، وصاحبة النهج الريادي الذي يركز على الحياة الواعية وقضايا الأبوة والأمومة والذي تمزج فيه بين منهجيات علم النفس الغربي وفلسفة التربية الشرقية. ويمكن الاطلاع على قائمة المشاركين التي يتم تحديثها باستمرار عبر الرابط: https://parenthooduc.com/ar/speakers.

وسيتمكن المشاركون من تصميم تجربتهم في الملتقى بالشكل الذي يلبي اهتماماتهم، حيث يمكنهم اختيار أيٍ من الباقات المتوفرة، وتحديد الجلسات التي سيحضرونها خلال الفعاليات. وتتوزع الباقات على الفئات التالية: الباقة البلاتينية بسعر 810 درهم إماراتي تشمل حضور 21 جلسة حوارية و3 جلسات رئيسية، والباقة الذهبية بسعر 585 درهم إماراتي تشمل حضور 14 جلسة حوارية وجلستين رئيسيتين؛ والباقة الفضية بسعر 320 درهم إماراتي تشمل حضور 7 جلسات حوارية وجلسة رئيسية واحدة. كما ويمكن للمشاركين حضور الجلسات بشكلٍ منفصل، حيث يبلغ سعر التذكرة للجلسة الواحدة 50 درهم إماراتي للجلسات الحوارية، و100 درهم للجلسات الرئيسية. وستتوفر أسعار خاصة لجميع الباقات والجلسات لدى الحجز المبكر.

الجدير بالذكر أن "ملتقى أولياء الأمور" حدث غير ربحي، وسيتم التبرع بجميع عائدات بيع التذاكر لصالح الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال.

تقام فعاليات "ملتقى أولياء الأمور" في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، أبوظبي في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: parenthooduc.com

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نبذة عن "ملتقى أولياء الأمور"

"ملتقى أولياء الأمور" الأول من نوعه في العالم، تقام فعالياته في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، أبوظبي في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022 بهدف تمكين أولياء الأمور تحت شعار "معاً ننشئ المستقبل"، وهو حدث غير ربحي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي لإعادة صياغة والارتقاء بالدور الجوهري الذي يضطلع به أولياء الأمور والأسرة ككل في تنشئة أطفال أصحاء ومزدهرين.

ويسعى "ملتقى أولياء الأمور" إلى إنشاء وتكريس حوار عالمي يرمي إلى إعداد أولياء الأمور بشكل أفضل لمواجهة التحديات الجديدة والحرجة في عالم متغير بعيداً عن أساليب التوجيه التقليدية وطرائق التربية التي عفى عليها الزمن، وهو يقدم برنامجاً غنياً على مدار 3 أيام مثرية يغطي المراحل العمرية من الطفولة المبكرة والمتوسطة وحتى مرحلة المراهقة من خلال إثارة مواضيع ونقاشات مؤثرة تندرج في 5 محاور رئيسية يطرحها ويناقشها 60 خبيراً محلياً وإقليمياً ودولياً. سيتمكن أولياء الأمور المشاركون من الاطلاع والتعرف إلى أحدث المنهجيات والطرائق التربوية لإحداث التأثير الإيجابي وإثراء الحوار؛ فتمكين أولياء الأمور اليوم، يجعلهم أكثر استعداداً لمواجهة تحديات الغد.

لمزيد من المعلومات ومتابعة مستجدات "ملتقى أولياء الأمور"، يرجى زيارة www.parenthooduc.com، أو متابعة حساب @Parenthood.UC على إنستغرام، و @ParenthoodUC على وفيسبوك، وتويتر، ولينكد إن، ويوتيوب.

حدث غير تقليدي، غير اعتيادي، لا يفوتكم. ملتقى أولياء الأمور حيث "معاً ننشئ المستقبل"!