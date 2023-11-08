بتنظيم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ينطلق المعرض من 23 إلى 25 نوفمبر

إلى نوفمبر أنشطة وفعاليات تعليمية وترفيهية مبتكرة لدعم وتعزيز التطور البدني والذهني للأطفال

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: سعياً إلى خلق بيئة محفزة وتشجيعية توسع قدرات الأطفال المعرفية، وتعزز مهاراتهم الاجتماعية، وتتيح لهم فرصة عيش أجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء، أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن تنظيم "معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة" في نسخته الأولى تحت شعار "تعلم باللعب.. تطور بالتعلم" والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة 23- 25 من الشهر الجاري في حديقة أم الإمارات.

ويتضمن المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الدولة في مجال تنمية الطفولة المبكرة مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب والفعاليات المتميزة والمبتكرة التي تهدف إلى دعم وتعزيز التطور البدني والذهني للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تتضمن أكثر من 40 ورشة تفاعلية ومعرفية وترفيهية و21 عرضاً مسرحياً و10 جلسات حوارية تناقش العديد من الموضوعات التي تعنى بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، والرعاية والتعليم المبكرين، والدعم الأسري،، فضلاً عن تخصيص فعاليات وأنشطة مبتكرة للأطفال أصحاب الهمم.

وقال سعادة المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "نحرص بشكل مستمر على تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية عبر تزويد الأسرة ومقدمي الرعاية بالخبرات والمعرفة الضرورية والمهارات والموارد اللازمة لتنمية قدراتهم وتمكينهم من رفع المستوى الصحي لأطفالنا الذين نرى فيهم مستقبل وطننا".

وأضاف: "يأتي هذا المعرض ثمرة تعاوننا المشترك مع أكثر من 12 شريك استراتيجي و42 مزود خدمة لتوفير منصة تعليمية تنموية ترفيهية مبتكرة تقوم من خلالها العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث باستعراض أحدث الخدمات والتجارب المتخصصة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وبما يوفر للأسر والأطفال فرصة لاستكشاف عروض وخدمات تنمية الطفولة المبكرة خارج المدرسة الأمر الذي يُسهم في تعزيز نمو الأطفال الجسدي، والذهني والنفسي في بيئة ممتعة ومبتكرة وتفاعلية في الهواء الطلق".

ويُتيح المعرض الفرصة لأولياء الأمور لخلق روابط قوية مع أطفالهم عبر مشاركتهم في العديد من الأنشطة التفاعلية التي تتناسب معهم، وهو ما يعزز التواصل الفعّال بين أفراد الأسرة، ويذكر أن هذا المعرض هو فعالية مجتمعية مجانية لجميع أفراد العائلة.

وسيضم المعرض أكثر من 50 جناحاً ويشارك فيه كل من هيئة الرعاية الأسرية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل ومؤسسة التنمية الأسرية ودائرة الثقافة والسياحة وموانئ أبوظبي واللوفر- أبوظبي ومؤسسة أبوظبي للإعلام بالإضافة إلى 42 مزود خدمة.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساءً. وللمزيد من المعلومات حول معرض تنمية الطفولة المبكرة، ولمزيد من المعلومات حول المعرض؛ دعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني (https://eca.gov.ae) ومتابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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