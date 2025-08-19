أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود مؤتمر بيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بيتكوين مينا" إلى العاصمة أبوظبي في نسخته الثانية، ليؤكد مكانته كمنصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في عالم البيتكوين والعملات الرقمية على مستوى المنطقة. يُنظَّم هذا الحدث مجموعة أدنيك إحدى شركات مدن، بالتعاون مع شركة BTC ميديا، ويجمع المؤتمر نخبة من المتحدثين المؤثرين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية ومعرض ديناميكي، بهدف تعزيز منظومة التمويل الرقمي وتسريع وتيرة تبني العملات المشفرة.

ويُرحّب المؤتمر بكوكبة من أبرز قادة الصناعة على المستويين المحلي والدولي، إذ يُلقي الكلمة الرئيسية مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجي (التي كانت تُعرف سابقًا باسم مايكروستراتيجي). وسيستعرض سايلور رؤيته العالمية حول مستقبل العملات الرقمية، مما يُعزز من مكانة المؤتمر كحدث محوري في المنطقة؛ ويُسلّط الضوء على التحولات القادمة في عالم التمويل الرقمي.

يُعدُّ مايكل سايلور من أبرز الشخصيات التي ساهمت في ترسيخ مكانة البيتكوين كأصل استثماري رئيسي في خزائن الشركات حول العالم، وسيشارك في مؤتمر بيتكوين مينا، المقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي يومي 8 - 9 ديسمبر 2025.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن تنظيم مؤتمر بيتكوين مينا للمرة الثانية؛ يُرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والريادة الفكرية في مجال الأصول الرقمية. ومع تطلعاتنا لعام 2025، يسعدنا التعاون مع شركة BTC؛ للارتقاء بالمنصة إلى آفاق جديدة، وجمع نخبة من رواد الأعمال العالميين والمنظومة الديناميكية في المنطقة لصناعة فعالية أكثر تأثيرًا وشمولية."

فيما قال براندون غرين، رئيس قسم التسويق في شركة BTC: "يُسعدنا استضافة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتيجي" مايكل سايلور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، في أول مشاركة له ضمن مؤتمر بيتكوين الإقليمي. ونفخر بجمع أحد أبرز رواد تبني بيتكوين في أسواق رأس المال؛ مع أكثر الاقتصادات تطلعًا للمستقبل، في كلمة رئيسية تاريخية تُجسّد لحظة فارقة في مسيرة الأصول الرقمية بالمنطقة."

من عبقرية الأعمال إلى اعتمادية البيتكوين.. رحلة التحول الاستراتيجي في المشهد المالي

شكّلت الخطوة الجريئة التي اتخذها مايكل سايلور في العام 2020، بتخصيص خزينة شركته للاستثمار في بيتكوين، تحولًا جذريًا في مفاهيم إدارة رأس المال المؤسسي، إذ وعلى مدى السنوات الخمس التالية، أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في حماية قيمة المساهمين، وجذبت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا، كما دفعت العديد من مجالس الإدارات حول العالم إلى إعادة النظر في سياساتها المالية ونهجها تجاه الأصول الرقمية.

ومن أشهر المقولات المتداولة عن مايكل سايلور "في عالم تتآكل فيه قيمة المال وتزداد تكلفة الأصول، يبرز بيتكوين كأندر وأثمن ما توصل إليه الإنسان. إنها الأصل الذي لا يُضاهى... ولا بديل له".

بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعود إلى أبوظبي

تشكّل الكلمة الرئيسية التي سيلقيها مايكل سايلور إنجازًا بارزًا ليس فقط لمؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل للمنطقة بأكملها. فمنذ إقامة النسخة الأولى من المؤتمر في العام 2024، رسّخ مكانته كمحطة محورية على خارطة فعاليات بيتكوين العالمية، جامعًا نخبة من القادة والمفكرين مثل الخبير الاقتصادي الدكتور سيف الدين عمّوص ورجل الأعمال إريك ترامب، وبدعم من شركات كبرى مثل منصة تداول العملات المشفرة بينانس، ومنصة الخدمات المالية إيتورو، ومنصة الخدمات المالية M2.

واستقطبت الفعالية آلاف الحضور إلى مركز أدنيك أبوظبي، على مدار يومين حافلين برؤوس الأموال العالمية، والأفكار الريادية، واللحظات غير المتوقعة، بما في ذلك مباراة لكرة القدم؛ جمعت جمهور المؤتمر بأبطال دوري كرة القدم الأمريكية.

وتستند نسخة العام 2025 إلى الزخم المتصاعد الذي حققته الفعالية، مُعيدةً بذلك الحوار العالمي حول بيتكوين إلى قلب الشرق الأوسط. ومع صعود أبوظبي كمركز محوري للطاقة والتمويل والبنية التحتية الرقمية، يُجسّد حضور مايكل سايلور مؤشراً واضحاً على تنامي الاهتمام بإدماج بيتكوين ضمن الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة.

وسيجمع مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مجددًا، وتحت سقف واحد؛ نخبة من قادة الصناعة، والمستثمرين المؤسسيين، والأفراد ذوي الثروات العالية، ورواد الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع المحتوى، والمهتمين بالتعلم، لفتح حوارات جادة حول مستقبل المال والتحول المالي العالمي.

حول مؤتمر بيتكوين

يُعد مؤتمر بيتكوين، الذي تنظمه شركة BTC ميديا – الشركة الأم لمجلة بيتكوين – سلسلة فعاليات عالمية تجمع نخبة المتحدثين في المجال، إلى جانب ورش عمل متخصصة، ومعارض، وأنشطة ترفيهية. وتُشكّل هذه الفعاليات منصات تفاعلية حيوية تجمع قادة صناعة بيتكوين، والمطورين، والمستثمرين، والمتحمسين، لتبادل الأفكار وبناء العلاقات. وقد أُقيم الحدث الرئيسي لعام 2025 في لاس فيغاس، على أن تُعقد نسخة 2026 في المدينة ذاتها خلال أبريل المقبل. وتشمل الفعاليات الدولية الأخرى: "بيتكوين آسيا" في هونغ كونغ (أغسطس 2025)، يتبعها "بيتكوين أمستردام" (نوفمبر 2025)، ومن ثم "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي تُنظمها مجموعة أدنيك في أبوظبي (ديسمبر 2025).

-انتهى-

#بياناتشركات