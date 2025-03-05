أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف أبوظبي للمرة الأولى منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست" في دورته الرابعة خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك في إطار شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و"سكيفت"، منصة الأخبار والدراسات التحليلية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات معرض بورصة السياحة العالمية في برلين، ما يسلط الضوء على الإمارة باعتبارها وجهةً رائدةً لتنظيم أرقى الفعاليات الدولية.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعكس استضافة هذا الحدث العالمي المرموق في أبوظبي التزامنا بالمساهمة الفعالة في رسم ملامح مستقبل قطاع السفر والسياحة. ويجمع المنتدى رواد القطاع للحوار، وتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف آفاق جديدة للنمو في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ونمضي، من خلال التعاون مع "سكيفت"، في استثمار قوة الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في تحقيق أهدافنا المشتركة، وتمهيد الطريق لمزيد من التقدم والازدهار لجميع الجهات المعنية والعاملة في قطاع السياحة".

ويواصل الحدث البناء على إرث ونجاح "منتدى سكيفت جلوبال فورم" السنوي في نيويورك، الذي يُعد منارة للابتكار والريادة في قطاع السياحة العالمي. وأصبح منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست" بدوره مركزاً لاستشراف مستقبل القطاع في منطقة الشرق الأوسط، مستقطباً نخبة من القادة والمسؤولين والمبدعين للتعرف على أحدث الابتكارات، ودراسة العوامل الرئيسية المؤثرة في القطاع، واغتنام الفرص السانحة محلياً وعالمياً.

وشهدت دورة العام الماضي من المنتدى حضور أكثر من 500 مشارك من 32 دولة، تعرفوا على أحدث التوجهات التي تعيد تشكيل ملامح قطاع السياحة، من الاهتمام المتنامي بتجارب السفر الفريدة، إلى التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال رفعت علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سكيفت": "يسرّنا الإعلان عن تنظيم الدورة الرابعة من منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست" خلال الربع الأخير من عام 2025 في أبوظبي. ويواصل المنتدى صياغة المستقبل من خلال أفكار إبداعية، وحوارات ملهمة، وفرص تواصل استثنائية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار. وتُعدّ أبوظبي، بمزيجها الفريد من الثقافة والضيافة الأصيلة، الوجهة المثالية لاحتضان هذا الحدث، حيث تجمع نخبة من رواد القطاع لاستكشاف التحولات المستقبلية في السفر والضيافة. ونشكر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على دعمها وشراكتها معنا".

ويقدّم منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست"، إلى جانب برنامجه الرئيسي، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى إحداث تأثير ملموس في قطاع السياحة، من بينها مبادرة "لقاء الجيل الجديد"، التي تهدف إلى بناء جسور الحوار بين الرائدات صاحبات الخبرة والمواهب النسائية الواعدة.

ويتماشى البرنامج مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الساعية إلى تمكين المواهب ودفع عجلة الابتكار. وتسهم الشراكات الاستراتيجية، مثل التعاون مع "سكيفت"، في توظيف الإمكانات التي توفرها الفعاليات العالمية لتحفيز النمو المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للتميز في قطاع السفر والسياحة.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

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