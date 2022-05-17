ستشارك نخبة من جامعات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب في البطولة من 14 إلى 17 يوليو، في بطولة تستضيفها شركة Pixel Gaming في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيتم بثها مباشرة.

خلال هذا البطولة، سيتنافس الطلاب على لعبتيّ ليغ أوف ليجيندز (League of Legends) وفالورانت (VALORANT )، ليتقاسم الفائزون مجموعة من الجوائز بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق رسمياً اليوم، ولأول مرة في تاريخ المنطقة، النسخة الأولى منhttps://universityesports.ae/ دوري أبطال جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Amazon UEM)، في بطولة تستضيفها شركة بيكسيل للألعاب (Pixel Gaming) في مقرها الرئيسي في مركز القناة للتسوق، أبوظبي من 14 إلى 17 يوليو، وسيتم بثها مباشرة لمحبي الألعاب الإلكترونية. هذا وستشارك في البطولة التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي فرق جامعية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب.

تأتي هذه البطولة في أعقاب النمو السريع الذي تشهده الألعاب الإلكترونية والطلب المتزايد عليها في تلك الدول، مما يجعلها ضمن أفضل الأسواق التي تدعم تطوير الألعاب ونشرها. هذا وستتنافس الفرق المدرجة في القائمة النهائية للفوز بأبرز ألعاب ريوت غيمز التالية: ليغ أوف ليجيندز (League of Legends) وفالورانت (VALORANT).

تجدر الإشارة إلى أن دوري أبطال جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية، الذي تنظمه مينا تيك للترفيه، يُعتبر أهم بطولة تُبث مباشرة للرياضات الإلكترونية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، مما يمنح الطلبة الفرصة للمنافسة دولياً وتمثيل جامعاتهم وبلدانهم. ستقام التصفيات المؤهلة لهذه المسابقة في شهري أبريل ومايو، وستخوض أفضل ثمانية فرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة من المنافسات المؤهلة إلى النهائيات الكبرى التي ستجرى في شهر يوليو.

بالإضافة إلى تتويج أبطال النسخة الأولى لدوري جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستوفر هذه البطولة للطلاب فرصة الحصول على حصة من مجموع جوائز المنافسة، التي تصل قيمتها إلى 10,000 دولار (5,000 دولار للفائز في كل مسابقة). سيتم بث هذه النهائيات الكبرى على الهواء مباشرة، باللغتين العربية والإنجليزية، وستتضمن أنشطة أخرى، مثل عرض حفلات بحضور نخبة بارزة من أشهر الستريمرز والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

تزايد الاهتمام بالألعاب الإلكترونية في المنطقة

وفقاً لتقرير صادر عن ستاتيستا (Statista)، ارتفعت عائدات صناعة الألعاب بشكل كبير، حيث حققت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب عائدات تُقدّر بملايين الدولارات من صناعة الألعاب، اعتباراً من يناير 2021. احتلت المملكة العربية السعودية الصدارة بإيرادات تزيد عن 680 مليون دولار أمريكي، تليها الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغت عائداتها 280 مليون دولار أمريكي. وبفضل تواصل ارتفاع أعداد اللاعبين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطمح مختلف الشركات المتخصصة في الألعاب الإلكترونية إلى دخول هذا المجال لتلبية توقعات هذا الجمهور الكبير واستقطابه.

وبهذه المناسبة، عبر السيد ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة مينا تيك للترفيه، عن شعوره بالفخر والاعتزاز برؤية نهائيات بطولة جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصبح حقيقة على أرض الواقع، بعد أن بدأت الشركة أعمالها في المنطقة في أكتوبر 2021. وأضاف، "لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والامتنان لشركائنا، أمازون وريوت غيمز، لدورهم الفاعل في مساعدتنا على تحقيق حلم جميع اللاعبين ومحبي الألعاب الإلكترونية في المنطقة. هذه النهائيات،

بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر القليلة المقبلة، عبارة عن رحلة جميلة ننطلق فيها معاً نحو هدف واحد: تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نقطة مرجعية في مجال الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم."

لقد أصبح دوري أبطال جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممكناً بفضل دعم الشركاء البارزين، مثل ريوت غيمز، الناشر الأكثر شهرة الذي تعاون مع GGTech للترفيه منذ البداية على إطلاق مسابقات جامعية في جميع أنحاء العالم، وشركة أمازون، التي يعود الفضل لها بتسمية البطولة والمساهمة في تعزيز مستوى المنافسة ورفعها نحو مستويات جديدة، وجميع الرعاة الرسميين الذين رافقونا في أول بطولة، مثل دوريتوس وكلير في المملكة العربية السعودية، ولايفبوي في الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن مجموعة GGTech للترفيه

تهدف GGTech إلى تقريب عالم ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من المجتمع وذلك بتعزيز القيم المختلفة مثل التآلف والروح الرياضية والعمل الجماعي والرغبة في الارتقاء بالمهارات والقدرات واستخدام الترفيه كحافز للتعليم. تلتزم "GGTech للترفيه" بالبيئات التفاعلية وتتخصص بتطوير وإنتاج وتسويق ألعاب الفيديو، كما تحرص على الاستثمار في إنشاء محتوى مبتكر بتقنيات جديدة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط. للاطلاع على المزيد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.ggtech.es