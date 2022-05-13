أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت أبوظبي مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 بجائزة "أفضل جناح متميز".

ورحب الجناح بالزوار بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، محلقاً بهم إلى أبرز التجارب الملهمة في أبوظبي خلال عبورهم ممر رقمي يسلط الضوء على أبرز مناطق الجذب السياحي ومعالمها الطبيعية.

واعتمد تصميم الجناح على عناصر إبداعية تدعو الجميع للاستمتاع بعروض أبوظبي الثقافية والعائلية والترفيهية ومعالمها السياحية والطبيعة بما يناسب تطلعاتهم، من الراحة والاستجمام على شواطئ جزيرة السعديات الهادئة برمالها البيضاء النقية، وفي قصر السراب منتجع الصحراء في الربع الخالي، وخوض تجارب ثقافية مفعمة بالأصالة في متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، واستكشاف واحات العين ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى المرح والمغامرة في "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووترورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" بجزيرة ياس.

واستقبل الجناح شخصيات ووفود من أهم الجهات العاملة والمعنية بقطاع السفر والسياحة في الإمارات والمنطقة والعالم، وشهد الإعلان عن مبادرات طموحة، من ضمنها إطلاق العلامة التجارية الجديدة لجزيرة السعديات، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها وجهة رائدة تنبض بالشواطئ الخلابة والتجارب الطبيعية والثقافية، والكشف عن حملة أبوظبي الصيفية الجديدة "صيفك معنا أحلى"، بحضور نجوم الحملة ومن بينهم أحدث متسابقة للفورمولا 1 الجدة "F1 Granny". كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022 ستشهد مواجهتين بين حامل لقب الدوري الأمريكي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك في أول مباريات الدوري بمنطقة الخليج العربي. وأـلهبت عروض مهارات كرة السلة، التي قدمها عدد من أبرع اللاعبين على إيقاعات الموسيقى المميزة لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حماس الحضور والزوار. وحظيت عروض "بيت العود" الحية بتفاعل كبير، مؤكدة ثراء التراث الموسيقي الإماراتي.

واحتضن الجناح كذلك الإعلان عن شراكات استراتيجية ترسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة، بما في ذلك رعاية الجولات الصيفية لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ومذكرات تفاهم مع الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، ومجموعة "تريب دوت كوم".

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: "سعداء بهذه الجائزة التي تتوج مشاركتنا الناجحة في سوق السفر العربي، وتحتفي بجهود كافة شركائنا في الجناح، وفرق التصميم والتنفيذ التي أخرجته بهذه الصورة الرائعة. وقد ركزنا على مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم عن طريق توفير منصات تفاعلية تأخذ الزوار في رحلة إلى وجهتنا، واطلاعهم على عروضها الترفيهية والثقافية ومعالمها السياحية والطبيعية وتجاربها الفريدة، ودعوتهم لاكتشافها وفقاً لاهتماماتهم".

يذكر أن الجائزة تُمنح للجناح الأكثر قدرة على استقطاب الحضور وزوار المعرض عبر الاستخدام المبتكر للتقنيات الرقمية لإبراز المقومات السياحية والثقافية للوجهة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الدقاق

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

971507037115+

Mohammed.daqqaq@bcw-global.com

أو

عفاف الشرقاوي

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

+971505027375

afaf.elsharkawy@bcw-global.com