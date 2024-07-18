تأتي الفعالية استمراراً للجهود المتواصلة لأبوظبي العالمي لتعزيز علاقاته مع مجتمع الأعمال في جزيرة الريم، لضمان عملية انتقال سلسة قي أعقاب توسيع نطاق اختصاصه

حضر الفعالية أكثر من 150 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في جزيرة الريم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليته الثانية لمجتمع الأعمال في جزيرة الريم، وذلك بعد النجاح الذي حقّقته الفعالية الأولى، حيث تؤكد هذه الفعالية التزام أبوظبي العالمي الراسخ وجهوده المستمرة لتعزيز علاقته بالشركات المحلية ودعم انتقالها بانسيابية وسلاسة إلى المنظومة الشاملة لأبوظبي العالمي مع اقتراب الموعد النهائي لاستكمال عملية الانتقال بحلول نهاية العام الحالي.

حضر الفعالية أكثر من 150 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في جزيرة الريم، وتخللها استعراض أهم المستجدات حول الترخيص ورسوم التسجيل وآليات الانتقال، كما عزّزت الفعالية الحوار الهادف والتفاعلي مع السادة الحضور.

ومع اقتراب الموعد النهائي لانتقال الشركات العاملة في جزيرة الريم إلى نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، شارك ممثلو أبوظبي العالمي الاليات والتفاصيل حول كيفية تحويل التراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أبوظبي العالمي. كما أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي عن تخفيضات كبيرة في رسوم الحصول على التراخيص التجارية بما تتجاوز نسبتها 50% على تراخيص الشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة ضمن نطاقها الجغرافي ،على ان يتم . تطبيق هذه التخفيضات، ، اعتباراً من 1 يناير 2025، وذلك بهدف تعزيز ودفع عجلة النمو داخل المركز المالي.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: "في إطار جهودنا المتواصلة لتمكين ودعم مجتمع الأعمال، نلتزم في أبوظبي العالمي بضمان إحاطة الشركات بمجريات العملية الانتقالية الحالية وتأثيرها على الأنشطة والأعمال. لذلك ننظم هذه الفعاليات لتكون منصة تقوم بتوفير التوجيه والدعم للشركات التي تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها، وذلك بما يعزز من بيئة الأعمال المتكاملة في أبوظبي. وفي هذه المناسبة، أود أن أؤكد أيضاً على أن دمج شركات جزيرة الريم في المنظومة الشاملة لأبوظبي العالمي يعد أحد أولوياتنا الرئيسية، ما يعكس حرصنا على توفير بيئة مواتية وداعمة للشركات العاملة في أبوظبي العالمي والإمارة، ويعزز مسيرة النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد المحلي."

ويشكل اندماج جزيرة الريم في منظومة أبوظبي العالمي مرحلة تحوّلية جديدة تعزز مكانته كمركز مالي دولي رائد ووجهة عالمية مفضلة. ومنذ توسيع نطاق اختصاصه، حرص أبوظبي العالمي على تقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق مركز المعلومات التابع له في "شمس بوتيك مول"، إلى جانب مراكز إضافية في الأبراج التجارية في جزيرة الريم، مما عزز التفاعل والمشاركة المباشرة وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال المحلي. كما أعلن أبوظبي العالمي في وقت سابق من هذا العام أيضاً عن مبادرة تحفيزية لإعفاء شركات جزيرة الريم من رسوم الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024.

ومع اتخاذ كافة الترتيبات الانتقالية التنظيمية والإدارية واللوجستية والعمل المستمر على تنفيذها، يواصل أبوظبي العالمي الرد على الاستفسارات الرئيسية الواردة حول تأثير ونتائج توسيع نطاق اختصاصه.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الترتيبات الانتقالية لشركات جزيرة الريم، يمكن التواصل مع alreem@adgm.com.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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