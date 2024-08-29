أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية اليوم، اختتام النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي بنجاح، والذي أقيمت فعاليته بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي وبرعاية أدنوك للتجارة العالمية. واستكمل البرنامج البناء على ما حققته الدورتين السابقتين، حيث استقبل هذا العام أكثر من 100 طالب، ليواصل تقديم فرص قيّمة للشباب لاكتساب خبرات معرفية وعملية مبكرة في القطاع المالي وتطوير المهارات الأساسية لمساراتهم المهنية مستقبلًا.

وكانت فعاليات البرنامج المكثف قد انطلقت يوم 5 أغسطس واستمرت على مدار أسبوعين، وتضمنت مجموعة تفاعلية من الجلسات الحوارية وورش العمل المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية، التي شملت مجالات رئيسية من بينها، الثقافة المالية والتمويل المستدام ومستقبل ريادة الأعمال، ومهارات العرض والتحدث أمام الجمهور. وقد تم تصميم البرنامج لفئتين عمريتين مختلفتين تتراوحان من 12 إلى 15 عامًا ومن 16 إلى 18 عامًا، حيث اكتسب الطلبة المشاركين رؤى قيمة من خلال تجارب عملية ومحتوى عالي الجودة. كما تضمنت فعاليات البرنامج زيارات من فريق "هيئة المساهمات المجتمعية – معًا" الذين قدموا عروضًا توضيحية حول المبادرات المجتمعية المؤثرة.

وفي ذات السياق، قام الطلبة المشاركين بزيارة إلى مقر Hub71، حيث أطّلعوا على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة في المنظومة الشاملة للتقنيات ومساهماتها الحيوية في تعزيز هذا المجال. بالإضافة إلى استكشاف مختلف الاتجاهات والتطورات الرئيسية في قطاع التمويل من خلال جلسة معلوماتية حول أسبوع أبوظبي المالي. وكان من شأن الجمع بين ورش العمل العملية والتعرف على العالم الواقعي، أن قدم للمشاركين تجربة تعليمية شاملة أثّرت معرفتهم ومهاراتهم، وذلك في إطار التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتقديم فرص تعليمية عالمية المستوى والتأكيد على أهمية تبادل المعرفة وتنمية المهارات.

وبهذه المناسبة، قال جاسم المرزوقي، رئيس إدارة أول ، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي و مركز البحوث : "يعد هذا البرنامج شهادة على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين الشباب الإماراتي. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في سوق العمل في المستقبل. كما يلتزم كل من سوق أبوظبي العالمي وأكاديميته بوضع أسس مستقبل مالي أكثر إشراقًا للأجيال القادمة. وننظر إلى هذا البرنامج باعتباره خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ومن خلال تشجيع الطلبة على استكشاف مختلف المسارات المهنية وتعزيز فهمهم لعالم الأعمال، نسعى إلى تنمية الجيل التالي من قادة القطاع. وبهذه المناسبة، نعرب عن خالص شكرنا لشركة أدنوك للتجارة العالمية على شراكتها القيّمة التي أسهمت في نجاح هذه الدورة من البرنامج لهذا العام."

من جانبه، قال حميد الزعابي، نائب رئيس أول قسم الخدمات المشتركة في شركة "أدنوك للتجارة العالمية": "تلتزم ’أدنوك‘ بتوفير فرص عملية للشباب لاكتساب مهارات جديدة وبناء مسارات مهنية ناجحة تؤهلهم للمساهمة في دفع عجلة التقدم المستمر في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالشراكة مع ’ سوق أبوظبي العالمي‘ في برنامج التدريب الصيفي، وسنستمر في دعم المبادرات التي تمكّن الشباب وتساعدهم على الاستفادة من كامل إمكاناتهم وقدراتهم."

وتسهم هذه المبادرات التعليمية بدور أساسي في مساعدة الشباب على اكتساب الخبرات والمعرفة العملية، باعتبارها عنصرًا مهمًا لتنمية مساراتهم المهنية المستقبلية. ومن خلال تعزيز ثقافتهم المالية وتنمية مهاراتهم القيادية، تساهم البرامج التدريبية التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي في إثّراء مشهد القطاع المالي، والإعداد المبكر للشباب لتولي مواقعهم القيادية في المستقبل.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

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