الحدث شهد إطلاق جوائز إقليمية الأولى من نوعها في القطاع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت أبوظبي البحرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي، بنجاح النسخة الأحدث لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2022.

واستعرض فريق أبوظبي البحرية خلال المعرض مجموعة من المشاريع التي يجري تطبيقها لدعم نمو القطاع البحري وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي عاصمة بحرية عالمية رائدة، وشملت أول خرائط سلامة شاملة لجميع الممرات المائية، وإطلاق خدمات ترخيص الدراجات المائية (جت سكي)، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في قطاع اليخوت الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد المعرض توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات رائدة في القطاع، والتي ستدعم جهود أبوظبي البحرية لتطوير القطاع البحري والمراسي والموانئ في جميع أرجاء إمارة أبوظبي.

كما وفر المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على أول خدمة تكسي مائي والتي أطلقتها أبوظبي البحرية في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث توفر خدمات النقل البحري في ياس باي ومنطقة الريف ضمن جزيرة ياس. وقامت أبوظبي البحرية خلال فترة المعرض بتشغيل خدمة مماثلة لربط منطقة القناة بمكان انعقاد معرض أبوظبي الدولي للقوارب، ما سهّل النقل العام من موقع المعرض وإليه.

وفي ختام فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2022 أعلنت أبوظبي البحرية عن إطلاق مجموعة جديدة من الجوائز هي الأولى من نوعها في القطاع بهدف تكريم أفضل المرافق البحرية في المنطقة. وتأتي الجوائز في إطار جهود أبوظبي البحرية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة وتعزيز نمو القطاع عالمياً، وتغطي مجموعة من الفئات تشمل السلامة، ورضا المتعاملين، وأفضل الممارسات وغيرها. وفي إطار جهود أبوظبي البحرية لتحقيق التوازن بين توسيع وتطوير المراسي وحماية البيئة، فقد تم تخصيص عدة جوائز للاستدامة والمبادرات البيئية.

وتتربع على قمة هذه الجوائز جائزة تكرم المرسى الذي حقق أفضل أداء في جميع الفئات. وستقوم لجنة تضم خبراء مستقلين بالتحكيم في النسخة الأولى للجوائز التي من المقرر تسليمها إلى الفائزين خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023.

وأشار الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي، إلى حرص مجموعة موانئ أبوظبي على تأدية دور فاعل في دعم التنويع الاقتصادي في الإمارة وإرساء أفضل الممارسات المستدامة للمحافظة على ممراتنا المائية وترسيخ مكانتها بصفتها وجهة مهمة للأنشطة البحرية.

وقال: "يسرنا أن ننتهز فرصة المشاركة في هذا الحدث المهم لنستعرض العمل المهم الذي تم إنجازه لتسهيل وصول الزوار إلى الممرات المائية في إمارة أبوظبي مع الحرص على حماية بيئتنا البحرية الغنية والمتنوعة. وحرصنا في كل مبادرة وإنجاز تم تحقيقه، بما يشمل إطلاق خرائط السلامة البحرية في أبوظبي، وإجراءات تسجيل وترخيص الدراجات المائية وغيرها، على تحسين تجربة الترفيه البحري في أبوظبي من خلال تعزيز جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها ضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وبدوره، أعرب الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع معرض أبوظبي الدولي للقوارب واختيار أبوظبي البحرية لتكون راعياً رسمياً للمعرض الذي يعتبر حدثاً استثنائياً يمّكن رواد القطاع ومجتمع الترفيه البحري المحلي من التواصل والتعرف على أحدث التطورات في المجال البحري.

وقال: "نحرص من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب على تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي نبذلها، والتقدم الحاصل في إطار سعينا لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بصفتها وجهة بحرية عالمية متميزة".

وأضاف: "تؤدي المراسي البحرية دوراً رائداً في دعم منظومة عمل الأنشطة البحرية، لذلك فإن القطاع بحاجة إلى برنامج جوائز ذات مستوى رفيع يسهم في إبراز الممارسات المتميزة ويكرم الإنجازات المهمة. ونحن على ثقة بأن برنامج جوائز القطاع البحري الإقليمية سيسهم في تشجيع جهود تطوير المراسي الذكية والمستدامة، من خلال تحديد المطورين الحريصين على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم تجاه البيئة وجهودهم الرامية إلى دعم القطاع البحري. ونفتخر في اختيار معرض أبوظبي الدولي للقوارب ليكون منصة لإطلاق هذا البرنامج الذي يؤدي دوراً رئيسياً في تشجيع أنشطة الترفيه البحري والصيد".

وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي البحرية تأسست عام 2020 تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي وتتولى الإشراف على الممرات المائية وتنظيم حركة السفن والموانئ التجارية والمجتمعية والمراسي الترفيهية في الإمارة وتعمل على تنظيم أعمال الشركات التي توفر خدمات الترفيه البحري وتدير المرافق البحرية في الإمارة.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن القطاع البحري

يعد القطاع البحري جزءًا من مجموعة موانئ أبوظبي التي تمتلك محفظة متكاملة تضم القطاع الرقمي، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، وقطاع الموانئ. ويتيح القطاع البحري بيئة تجارية تنافسية مع بنية تحتية تجارية ولوجستية وتقنية متطورة وعالمية المعايير تعزز من كفاءة الخدمات والحلول المقدمة للشركاء والمتعاملين. ويضم القطاع البحري حقيبة واسعة من الشركات التابعة له والتي تقدم خدمات متكاملة ومخصصة لتلبية احتياجات المتعاملين داخل المياه أو خارجها. وتشمل هذه الشركات كلّا من سفين للخدمات البحرية، وسفين للشحن (سفين فيدرز، وسفين لإعادة الشحن، وأليجيتر) وسفين أوفشور (سفين للعمليات البحرية، ودايفتيك، وأوفكو)، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وكذلك أبوظبي البحرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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