أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، حصوله على شهادة الإنجاز البيئي لإعادة تدوير النفايات الورقية والشهادة الخضراء لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، من كل من مؤسسة "بروشريد" و"إنفيروسيرف" العالميتين المتخصصتين في مجال إعادة تدوير النفايات، وذلك لجهوده في تطوير خطط فعّالة ومبتكرة لدعم مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد اتخذ خطوات مهمة لخفض مستويات بصمته البيئية والكربونية على مستوى عملياته التشغيلية، وذلك في إطار رؤيته طويلة المدى التي تركز على تعزيز مبادئ الاستدامة. ويشارك المصرف حاليًا في عدد من مبادرات إعادة تدوير النفايات، والتي حققت نتائج مهمة، من بينها المحافظة على ما يوازي 329 شجرة، وتوفير استهلاك 7358 جالونًا من النفط، و77456 كيلووات من الطاقة و135506 جالونًا من المياه.

ويعد هذا التكريم، شهادة على جهود والتزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتحسين مستويات الإدارة البيئية والاستفادة من الفرص التي تعزز مساهمته الفاعلة في مجال الاستجابة لقضايا تغير المناخ. حيث يأخذ المصرف بعين الاعتبار التأثيرات البيئية لعملياته التشغيلية من خلال تعزيز مؤشرات الأداء البيئي المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفايات والانبعاثات الكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا أساسيًا من الأهداف البيئية للمصرف، تتمثل في رفع مستوى وعي موظفي المصرف ومورديه وعملائه تجاه أهمية خفض بصمتهم البيئية والكربونية من خلال مبادرات إعادة تدوير النفايات والشراء المسؤول وزيادة المعاملات الرقمية بهدف خفض العمليات الورقية.

ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم دور فاعل ومؤثر في جهود تنمية وازدهار المجتمع في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال دعمه ومساندته لتحقيق أهداف الاستدامة في الدولة، والأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. كما وضع المصرف مبادئ "المستقبل المستدام" كأحد الركائز الأساسية في خطته الإستراتيجية الممتدة لخمس سنوات. كما سيطلق استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الرامية إلى مساعدة المصرف على الانتقال إلى نموذج العمليات التشغيلية منخفضة الكربون وتعزيز التزامه تجاه قضايا المسؤولية الاجتماعية.

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