أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة صباح اليوم، بتخريج دفعة جديدة ضمت 46 موطنًا ومواطنة نجحوا في إتمام دراستهم ضمن النسخة السادسة من برنامجي التدريب "تمكين" و"قيادات". كما أعلن المصرف عن ترقية 21 موظفاً من الخريجين لاستلام مناصب قيادية في المصرف ضمن أقسام حيوية متعددة.

وكان المصرف قد أطلق النسخة السادسة من برنامجه التدريبي بالتعاون مع جامعة هارفارد العريقة في إطار التزامه المستمر برعاية الكوادر الوطنية المتميزة في القطاع المصرفي الإماراتي. وتضمن البرنامج أربع مراحل استمرت لمدة ستة أشهر ركزت على مجالات محددة من بينها تطوير العقلية القيادية والقدرات والمهارات، وتمكين الموظفين وتعزيز تفاعلهم، وإدارة الابتكار والتغيير والارتقاء بالأداء القيادي.

ويعد برنامجي "قيادات" و"تمكين" من البرامج التدريبية المصممة خصيصًا لتمكين الموظفين المواطنين المتميزين في مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد تم تصميم المناهج التدريبية لكلا البرنامجين بهدف توفير المعرفة والمهارات والكفاءات التي تساعد المشاركين على تطوير مسيرتهم المهنية وإعدادهم لتولي مواقع قيادية في المستقبل، كما تساهم هذه البرامج في دعم جهود دولة الإمارات التي تستهدف تشجيع المزيد من المواطنين على الدخول إلى قطاع الخدمات المالية الوطني.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، صرح السيد ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، قائلاً: " يفخر مصرف أبوظبي الاسلامي أن يقوم للعام السادس بتخريج دفعة من أفضل الكوادر الوطنية لدينا من برنامج يهدف الى صقل مهارات هذه الكوادر وتأهيلهم لاستلام مراكز قيادية في المصرف. ففي مصرف أبوظبي الاسلامي نعمل بجهد لتأهيل وتطوير بناة الغد من مواطني دولتنا الحبيبة، وذلك انطلاقاً من إيماننا بضرورة المساهمة في عملية التطوير والنهوض التي تشهدها الدولة، ولعب دور أساسي في رفدها بالمواهب والكوادر المؤهلة من المواطنين القادرين على إحداث فرق إيجابي في هذه المسيرة."

وصرحت السيدة بشرى الشحي، رئيس قسم الموارد البشرية لمصرف أبوظبي الإسلامي، قائلة: "نهنئ خريجي برنامجي "تمكين" و"قيادات" لهذا العام. ونحتفي معهم بناجح النسخة السادسة من البرنامجين. نحن ندرك في "مصرف أبوظبي الإسلامي" أهمية بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا لموظفينا وللكوادر الوطنية في القطاع المالي ، لذا من المهمّ بالنسبة لنا تثمين الجهود الجادة التي يبذلها موظفونا والاحتفاء بمساعيهم المستمرة لتعزيز وصقل قدراتهم على اكتساب المعارف والمهارات الجديدة. فالتزامهم

لا يعتبر عامل تمكين لمصرف أبوظبي الإسلامي فحسب، بل يمتدّ أثره ليشمل اقتصاد الدولة وقطاعنا المصرفي والمالي الوطني بشكلٍ عام، ومن هنا تقع على كاهلنا مسؤولية تزويد كوادرنا بالفرص التعليمية والأدوات المناسبة للوفاء بهذا الالتزام."

وكان المصرف قد أعلن عن توظيف نحو 320 مواطنًا خلال عام 2022 في مناصب مختلفة، من بينها مناصب في الإدارة العليا. وأثمرت حملة التوظيف عن رفع نسبة التوطين في المصرف إلى 45%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ودليل على التزام المصرف باستيعاب المزيد من المواهب الإماراتية ضمن قواه العاملة. حيث تتماشى جهود التوطين لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مع أجندة التوظيف الوطنية بهدف دعم جهود التطور الوظيفي الشامل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

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