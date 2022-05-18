الإمارات العربية المتحدة، دبي: تعلن آي إف إس، الشركة العالمية المختصة بالتطبيقات المؤسسية، عن مشاركتها في فعاليات معرض تليكوم وورلد الشرق الأوسط 2022 الذي يقام يومي 24 – 25 مايو في فندق ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي. وتفخر الشركة بكونها الراعي الذهبي للفعالية، والتي تستعرض خلالها القيمة المتحققة للمؤسسات في قطاع الاتصالات ومنها خدمة آي إف إس لإدارة الخدمات الميدانية، وإدارة الأصول المؤسسية، وآي إف إس كلاود.

ومن المقرر أن تتحدث مارني مارتن، رئيس آي إف إس لإدارة الأصول، في اليوم الأول من الفعالية لتقدم كلمة بعنوان "من التمكين إلى القيادة: كيف يمكن للاتصالات قيادة ثورة إنترنت الأشياء." تتحدث مارتن عن دور إنترنت الأشياء في وضع أسس متينة تمكّن المؤسسات من تحويل خدماتها بفضل أتمتة عمليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمة التنبؤية وتحسين قوة العمل عبر تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة. كما تعرض كيف يمكن لشركات الاتصالات التمتع بأفضلية تنافسية عبر تحسين أداء الأصول وتعزيز جودة الخدمات والتحوّل الملموس في تجربة العملاء.

وقالت مارني مارتن: "تشهد بيئة قطاع الاتصالات تطورًا مستمرًا مما يعني الحاجة إلى الابتكار المتواصل في نماذج الأعمال. لطالما كانت شركات الاتصال التقليدية أدوات تمكين للعملاء وللشركات، ولكن ثورة إنترنت الأشياء منحتها الفرصة لتقديم الخدمات المتفوقة عبر التحول إلى نموذج أعمال قائم على المخرجات. ولتتمكن المؤسسات من النجاح في هذا الصدد، لا بد لها من ضمان توفير التقنيات التي تمكّن تلك الخدمات المتقدمة وتسمح بتوفيرها، وتأتي مشاركتنا في تليكوم وورلد الشرق الأوسط لتساعدنا في التواصل مع كبرى شركات الاتصالات والشركات الأخرى في القطاع حيث يمكننا تبادل الأفكار حول التقنيات والتوجهات الحالية."

تشارك آي إف إس في الجناح 10 من المعرض، وسيتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة لمناقشة أبرز التوجهات المرتبطة بحلولها لإدارة الخدمات الميدانية، والتي حصلت للمرة السادسة على مرتبة متقدمة ضمن تصنيف المربع السحري من غارتنر بفضل رؤيته الشمولية. تدعم الحلول العملاء في تحقيق تحول الخدمات بشكل أسرع من أكثر الحلول المتخصصة بالمجال ابتكارًا.

ويحصل زوار الفعالية على رؤية متعمقة إلى حلول آي إف إس السحابية التي تمكّن مؤسسات الاتصالات من تحقيق تميّز الخدمة واغتنام الفرص التي تتيحها تقنيات الجيل الخامس. وتسمح أحدث نسخة من حلول آي إف إس كلاود، والتي انطلقت في أبريل 2022، بسرعة اعتماد القدرات الرقمية ما يمنح المؤسسات قدرة على تعزيز الإنتاجية ومرونة الأعمال والتميز التشغيلي.

من الجدير بالذكر أن آي إف إس تمكنت على مدى السنوات من بناء قاعدة متينة ومتسارعة النمو من العملاء في عدد من أهم القطاعات، بما فيها الطاقة والمرافق والموارد والتصنيع وصناعة الطيران والدفاع، مما يمكن عملاءها من تحقيق أعلى مستويات الخدمة.

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