الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة آلاين تكنولوجي، المدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز (ALGN)، عن الإطلاق الرسمي لجهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro للمسح الضوئي داخل الفم في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مشاركتها في المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2026، الذي أُقيم خلال الفترة الممتدة بين 5 إلى 7 فبراير في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتعكس مشاركة آلاين تكنولوجي في هذا الحدث العلمي البارز التزامها المستمر بدعم التحول الرقمي في قطاع طب الأسنان، وتعزيز معايير التميّز السريري في مختلف أنحاء المملكة، ويُعد المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان من أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على مستوى المملكة، حيث يجمع نخبة من أطباء الأسنان العامين، وأطباء الأسنان في تخصصات التقويم والترميم، ويوفر منصة رائدة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية في الممارسة السنية.

وضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، قدّمت آلاين تكنولوجي جلسات تعليمية متخصصة بإشراف المتحدث الدولي الدكتور توماسو واينستين، الذي ألقى محاضرتين تناولتا دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير الممارسات السنية الحديثة، وركزت الجلسات على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استشارات المرضى، إضافة إلى تطبيقات المسح الضوئي المتقدم داخل الفم وسير العمل الرقمي في حالات إعادة التأهيل السني المعقدة، مع تسليط الضوء على دقة النتائج، وكفاءة الإجراءات، وإمكانية التنبؤ بالمخرجات العلاجية.

وبالتوازي مع فعاليات المؤتمر، نظمت الشركة فعاليات خاصة لإطلاق جهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro في كل من جدة بتاريخ 5 فبراير، والرياض بتاريخ 6 فبراير، بحضور أطباء تقويم الأسنان ومقدمي علاجات إنفزلاين®، إلى جانب أطباء الأسنان العامين، وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من المتحدثين الإقليميين والدوليين، من بينهم الدكتور مشاري الفوزان، والدكتور نيكولو دوفيديو، والدكتور سيجو جورج، والدكتور توماسو واينستين، حيث استعرضوا تجاربهم العملية حول أثر جهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro في تعزيز دقة التشخيص، وتطوير خطط العلاج، والارتقاء بتجربة استشارة المرضى داخل العيادات.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال أنجيلو ماورا، المدير العام الأول لشركة آلاين تكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا:

"يمثل طرح جهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro للمسح الضوئي داخل الفم في السوق السعودي محطة مهمة في مسيرة آلاين تكنولوجي داخل المملكة، فبالاعتماد على تقنية "آي تيرو مالتي دايركت كابتشر"، يوسّع جهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro من القدرات التشخيصية في كلٍ مسارات تقويم الأسنان والترميم، بشكل يوفر للأطباء مستويات أعلى من الدقة والكفاءة والثقة في اتخاذ القرار العلاجي، ونفخر بمواصلة دعم عيادات طب الأسنان في المملكة العربية السعودية عبر إتاحة أحدث ابتكارات المسح الضوئي داخل الفم، وتقريبها من الأطباء ومرضاهم".

ومن جانبه، قال الدكتور نيكولو دوفيديو، طبيب أسنان متخصص في طب الأسنان الترميمي: "تُعد الدقة والكفاءة عنصرين أساسيين في جميع مراحل الرعاية ضمن طب الأسنان الترميمي، ويقدم جهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro مستوى جديداً من جودة المسح والمرونة السريرية التي من شأنها تبسيط سير العمل الرقمي، وتعزيز وضوح التشخيص، توفير نتائج علاجية أكثر قابلية للتنبؤ لصالح المرضى".

وخلال المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، دُعي الحضور إلى زيارة جناح آلاين تكنولوجي في المعرض، حيث أتيحت لهم فرصة تجربة العروض الحية لجهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro لأول مرة في المملكة، ويتميز الجهاز بقدرته على التقاط بيانات أكثر بسرعة ودقة، مع مجال رؤية أكبر بثلاث مرات، ومسافة التقاط قصوى تصل إلى 25 ملليمتراً، ما يسهم في تسهيل مسح المناطق التشريحية الصعبة، مثل سقف الحلق، والمساحات الخالية من الأسنان، والأسنان المتزاحمة أو غير مكتملة البزوغ.

وتتيح البصريات المتقدمة والبرمجيات المدمجة إنشاء نماذج فوتوغرافية عالية الواقعية ثلاثية الأبعاد تدعم تشخيصاً دقيقاً ونتائج علاجية أكثر قابلية للتنبؤ في كلٍ من تقويم الأسنان والترميم، كما يجمع الجهاز بين النماذج فوتوغرافية عالية الواقعية ثلاثية الأبعاد ، وكاميرا فموية عالية الدقة، إضافة إلى تقنيات الكشف عن التسوس بين الأسنان، ضمن نظام متكامل واحد، يساعد الأطباء على تقليل زمن بقاء المريض على كرسي العلاج وتحسين كفاءة سير العمل داخل العيادة.

ويعزز إطلاق آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro التزام آلاين تكنولوجي الأوسع بمجال التعليم والتدريب، حيث يمكن للأطباء في المملكة الاستفادة من جلسات جماعية عبر الإنترنت، وعروض الأندية العلمية، ومبادرات تعليمية متخصصة تركز على تعظيم الفائدة السريرية للتقنية، بدعم من فريق الشركة المحلي وممثليها.

وقد أصبح جهاز آي تيرو لومينا برو iTero Lumina™ Pro متاحاً رسمياً للأطباء في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 5 فبراير 2026، ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو مراسلة آلاين تكنولوجي بشأن الجهاز الجديد التسجيل، التواصل عبر نموذج التواصل المتاح على المنصة الرقمية الخاصة بالشركة: https://www.digitalplatform.me/why-itero

وتواصل آلاين تكنولوجي استثماراتها في تقديم الابتكار والحلول الرقمية والبرامج التعليمية إلى المنطقة، دعماً للتطور المستمر في قطاع طب الأسنان في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى الشرق الأوسط.

لمحة حول شركة آلاين تكنولوجي

تتولى شركة آلاين تكنولوجي تصميم وتصنيع نظام "إنفزلاين" للتقويم الشفاف، الذي يُعد النظام الأكثر تقدماً في العالم، إضافة إلى أجهزة "آي تيرو" للمسح الضوئي داخل الفم وخدماتها، وبرمجيات إكسوكاد للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب.

وتُشكّل هذه التقنيات ركائز أساسية تمكّن من تطوير سير العمل الرقمي في كلٍ من تقويم الأسنان وعلاجات الترميم، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى وكفاءة العيادات لصالح ما يقارب 295.6 ألف طبيب من عملاء الشركة حول العالم، كما تمثل أساساً للوصول إلى فرصة سوقية تُقدّر بنحو 600 مليون مستهلك على مستوى العالم.

وخلال الأعوام الثمانية والعشرين الماضية، ساعدت آلاين تكنولوجي الأطباء على علاج أكثر من 22.1 مليون مريض باستخدام نظام "إنفزلاين"، وتواصل الشركة قيادة مسيرة تطور طب الأسنان الرقمي من خلال منصة آلاين الرقمية، وهي منظومة متكاملة من التقنيات والخدمات الفريدة والمملوكة للشركة، تُقدَّم كحل سلس وشامل يمتد من البداية إلى النهاية للمرضى والمستهلكين، وأطباء تقويم الأسنان، وأطباء الأسنان العامين، والمختبرات وشركاء القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aligntech.com

للحصول على معلومات إضافية حول نظام "إنفزلاين" أو للعثور على طبيب معتمد في منطقتكم، يرجى زيارة:

www.invisalign.com

ولمزيد من المعلومات حول نظام "آي تيرو" للمسح الرقمي، يرجى زيارة:

www.itero.com

وللاطلاع على معلومات إضافية حول حلول إكسوكاد للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب في طب الأسنان وقائمة الموزعين المعتمدين، يرجى زيارة:

www.exocad.com

تُعد إنفزلاين®، وآي تيرو، وإكسوكاد، وآلاين ومنصة آلاين الرقمية، وآي تيرو لومينا، علامات تجارية مملوكة لشركة آلاين تكنولوجي.

لمزيد من التفاصيل حول شركة آلاين تكنولوجي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

للاستفسارات الإعلامية:

وكالة ألتو

align@thealtoagency.com

