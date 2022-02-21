بغداد، العراق- شارك سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" بدعوة رسمية من وزارة الصناعة والمعادن العراقية، كمتحدث رئيس في أعمال الملتقى الاقتصادي للصناعة والمدن الصناعية الذكية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته الوزارة برعاية وزير الصناعة السيد منهل عزيز .

عقد الملتقى في بغداد، بمشاركة عدد كبير من أصحاب العمل الأردنيين والعراقيين، وخاصة ممثلي الجهات المعنية بالصناعة والمدن الصناعية الذكية، والمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أبوغزاله على أهمية تحول المدن الصناعية إلى مدن ذكية ومستدامة في ظل التطور التكنولوجي والتحول إلى الإنتاج الصناعي المعرفي الذكي والاقتصاد والحكومة الذكية، مبينا أن التحول يحقق عدة أهداف أهمها حماية البيئة وتقديم الخدمات الأفضل، وفي ذات الوقت تنافسية التصدير.

وبين أبوغزاله، أن التحول الرقمي ليس تجارة ولا حكومة إلكترونية بل هو خطة متكاملة، معرباً عن تفاؤله بسير المستقبل العربي نحو التحول الرقمي، داعياً صانعي القرار في الوطن العربي لوضع خطة متكاملة ومتناسقة له.

وأشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" استطاعت خلال فترة بسيطة، أن تحقق نجاحاً في صناعة الأجهزة التقنية التي تخدم خطط التحول الرقمي، حيث أنشأت ثلاثة مصانع لها في الصين ومصر بالإضافة إلى الأردن، لتسهم من خلال هذه الصناعة في تحقيق أهدافها في دعم الحكومات والمؤسسات العربية.

من جانبه أكد الوزير منهل عزيز أن الهدف من هذا الملتقى هو الوصول إلى تكامل صناعي تكنولوجي متطور ما بين العراق والأردن، مشيرا إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجانبين من شأنه أن يخدم العراق في خططه في التحول الرقمي.

وكان قد تم توقيع اتفاقية على هامش الملتقى بين "أبوغزاله العالمية" وشركة المنار للتدريب والاستشارات وتأهيل الموارد البشرية، للتعاون في إعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات مشتركة وجاهياً، وبرامج تدريب رقمية تفاعلية عن بعد، بالإضافة لإعداد وتنفيذ مشاريع استشارات التدريب والتعليم.

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