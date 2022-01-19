بكين، الصين – شاركت الأستاذة نور شانغوي بصفتها مديرة مكاتب "طلال أبوغزاله العالمية" في الصين، في حوار الصداقة الأول بين الصين والأردن برعاية المجموعة الصينية للنشر الدولي بالتعاون مع جامعة الدراسات الأجنبية في بكين.

وعقد الحوار في بكين تحت عنوان "فرصة المائة عام: البناء المشترك لـمبادرة الحزام والطريق ورؤية الأردن 2025"، بحضور ما يزيد على مائة مشارك من الأكاديميين ورجال الأعمال والسياسيين الدوليين من بينهم سعادة السيد حسام الحسيني، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة السيد تشن تشوان دونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وشاركت الأستاذة شانغوي في مناقشات المائدة المستديرة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الصينية -الأردنية من خلال عرض تجربتها في تنفيذ المشاريع العابرة للحدود، بالإضافة إلى الإنجازات المتنامية لمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" في الصين باعتبارها واحدة من المؤسسات الداعمة لإرساء العلاقات الودية بين البلدين والتي بدأها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، منذ ثلاثة عقود.

وقال السفير الحسيني بأن التحديات التي أحدثها وباء كورونا عززت العلاقات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر نقطة التقاء الحزام البري الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدا ضرورة تكاتف البلدين للتخطيط للتنمية المستقبلية.

من جانبه، أكد سعادة السيد تشن تشوان دونغ أنه يتعين على الجانبين إبراز المزايا التكميلية، وتعزيز المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، منوها إلى أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والاتصالات، والنقل، والزراعة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع الذكي وغيرها من المجالات.

كما أكد على ضرورة تعزيز التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات بين الشعبين وتوسيع منصات التعاون لبناء مجتمع صيني عربي بمصير مشترك.

وأكدت شانغوي على أهمية هذه الأهداف، مشيرةً إلى التزام "أبوغزاله العالمية" بالمساعدة في تطويرها من خلال الإجراءات اللازمة بقيادة الدكتور أبوغزاله بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أبوغزاله يحرص على تعميق العلاقة طويلة الأمد التي تربط طلال أبوغزاله العالمية مع الأمة الصينية العظيمة وامتدت على مدى العقود الثلاثة الماضية وذلك من خلال افتتاح العديد من مكاتب طلال أبوغزاله العالمية في جميع أنحاء الصين، كما أنها تعد أول مؤسسة أجنبية تنشئ وكالة ملكية فكرية في البلاد، بالإضافة إلى افتتاح مكتب طلال أبوغزاله لخدمات الفيزا ومعهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس في الأردن، كما تم التعاون مؤخرا مع مصانع خطوط الإنتاج الصينية لتصنيع مجموعة متنوعة من الأجهزة التكنولوجية والمتوفرة حاليا في جميع أنحاء العالم.

ويشار إلى أن الدكتور أبوغزاله حصل على "الجائزة الفخرية" من الرئيس شي جينغ بينغ في عام 2014 تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الصينية العربية، وشارك مؤخرًا كمتحدث في الحوار الذي أقامته الرابطة الصينية للتفاهم الدولي، كما دعم خطة الرئيس شي للتعافي العالمي المكونة من ثماني ركائز أساسية.

طلال أبوغزاله العالمية

تأسست "طلال أبوغزاله العالمية" في عام 1972، وهي منظمة دولية يعمل بها أكثر من 2000 متخصص في مختلف مجالات الخبرة من خلال أكثر من 110 مكاتب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى. وهي واحدة من أكبر المجموعات المهنية العربية التي تقدم خدمات متنوعة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع استراتيجية توسع تهدف إلى تلبية احتياجات قائمة عملاء المجموعة المتزايدة وتقديم خدمات جديدة إلى القائمة الحالية من عملائها.

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