"نايشنوايد "الشركة الأمريكية الرائدة في إدارة التقييم العقاري لما تملكه من شبكة واسعة من خبراء التقييم العقاري في جميع أرجاء الولايات الأمريكية ، وتتميز بقاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى

تأتي عملية الاستحواذ استمراراً لاستراتيجية آركابيتا الهادفة إلى الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بالتركيز على شركات الخدمات التجارية غير كثيفة الأصول والمجهزة بأحدث التقنيات

الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت اليوم الشركة العالمية للاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز" ("آركابيتا") استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز، أل أل سي ("نايشنوايد")، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

والجدير بالذكر أن "نايشنوايد" تملك شبكة تضم أكثر من 15,000 خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة عملائها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى ممتازة، بالإضافة إلى 21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة، والتي تتميز بقدرتها على إنجاز أعمال التقييم العقاري بسرعة قياسية ومعدلات دقة أعلى مقارنةً بالشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع.

يشار إلى أن "نايشنوايد" قد استكملت خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في نفس القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3% على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة "نايشنوايد" بنمو إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات للعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار أمريكي و15 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وتعليقًا على ذلك، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آركابيتا": "إننا سعداء باستكمال الاستحواذ على شركة نايشنوايد، ونرى أنها متوافقة مع استراتيجيتنا الهادفة إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتركز على الاستحواذ على شركات خدمات تجارية وإمداد لوجستي غير كثيفة الأصول، كما أنها تتيح لنا أيضًا تسخير خبراتنا الواسعة ودرايتنا الشاملة في القطاع العقاري على المستوى العالمي".

وأضاف عبدالملك: "لقد اجتذبتنا نايشنوايد بنموذج أعمالها غير كثيف الأصول والمدر لتدفقات نقدية كبيرة وبفريق إدارتها الخبير وقاعدة عملائها الصلبة الموزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 50% من عملاء نايشنوايد حافظوا على علاقات قوية مع الشركة منذ أكثر من 6 سنوات، مما يبرز مقدرتها على الإحتفاظ بقاعدة عملائها وتنميتها. كذلك، فإن الشركة تستفيد من معدل تحويل للتدفقات النقدية الصافية يتجاوز نسبة 99%".

ومن جانبه قال نيل كارتر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة "آركابيتا": " تمثل شريحة العقارات السكنية فئة الأصول الأكبر في الولايات المتحدة، وهي تتميز بعوامل أساسية سليمة يحفّزها النمو السكاني وعلى الأخص في شريحة مشتري المنازل وزيادة مشاريع بناء المنازل الجديدة، والتي يتزايد معها الإقبال على الحصول على خدمات التقييم العقاري التي تعتبر شرطًا رقابيًا إلزاميًا لتقديم قروض الرهن العقاري لأغراض شراء المنازل الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، وتنفيذ عمليات إغلاق الرهن. وقد وصل حجم سوق خدمات التقييم العقاري إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو تراكمي بنسبة 32% منذ العام 2008. وشركة نايشنوايد رائدة في هذا القطاع، حيث إن منصتها المجهزة بأحدث التقنيات تتيح لها القدرة على تسريع نمو عملياتها الأساسية وتعزيز كفاءتها وتحسين هوامش أرباحها، بينما تواصل العمل على استكمال المزيد من صفقات الاستحواذ الإضافية".

هذا وقد أعرب سري فيلاماتي، الرئيس التنفيذي لشركة نايشنوايد، عن تفاؤله بإبرام هذه الصفقة، قائلاً: "إن الشركة سعيدة جدًا بشراكتها مع مجموعة آركابيتا الرائدة في إدارة الأصول البديلة حيث تجمعنا مع أركابيتا رؤية مستقبلية مشتركة، ما يكفل توفير الدعم المطلوب لشركة نايشنوايد لمواصلة العمل على تعزيز قدراتها الأساسية من حيث تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، والاستحواذ على الاستثمارات لتوسعة عملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة. كما يجمعنا بشركائنا هدف تحويل نايشنوايد إلى شركة رائدة حقيقية في قطاع خدمات إدارة التقييم العقاري، بما يحقق المنفعة لقاعدة عملائنا التي تضم أبرز مؤسسات الإقراض ومتعهدينا من خبراء التقييم المنتشرين في جميع الولايات الأمريكية، وذلك باستخدام أفضل نماذج الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين عملية التقييم، وبالتالي سوف تتمكن نايشنوايد من إحداث تغيير شامل في هذا القطاع في المرحلة القادمة".

والجدير بالذكر أن فريق إدارة مجموعة "آركابيتا" قد أبرم على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار دولار أمريكي، وتركزت استراتيجية الاستثمار إلى حد كبير بالاستحواذ على شركات خدمات تجارية وإمداد لوجستي غير كثيفة الأصول تستفيد من الاتجاه العام للشركات والمؤسسات الكبرى نحو التعاقد الخارجي على أنشطتها غير الأساسية، ومنها إدارة المرافق، سعيًا إلى خفض التكاليف وتحقيق كفاءات تشغيلية.

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عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم أكثر من 31 مليار دولار أمريكي في أكثر من 90 استثمارًا. وترتكز منهجية آركابيتا الاستثمارية على ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تعزز الثقة والامتياز والشراكة مع جميع المعنيين بالمجموعة. ويعمل فريق إدارة المجموعة الذي يتميز بخبرته التي تزيد عن 25 سنة، على توحيد مصالحه مع مصالح عملائه، وممارسة أنشطة أعمال المجموعة بعدالة وإنصاف وشفافية. وتتوزع مكاتب آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين، ما يتيح لنا قدرة فريدة على استيعاب المناخ الاستثماري المستقبلي دائم التغير. لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

عن شركة نايشنوايد بروبرتي آند أبرايزل سيرفسز، أل أل سي

تأسست نايشنوايد في العام 2008، وهي شركة مستقلة رائدة في قطاع إدارة التقييم العقاري، تقدم خدماتها لعملائها في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وتقوم بدور ضروري وأساسي في السوق يهدف إلى التخفيف من مخاطر قروض الرهن العقاري من خلال إدارة خدمات تقييم عقاري خارجية باستخدام منصة مجهزة بأحدث التقنيات للمؤسسات المقدمة لقروض الرهن العقاري. كما أن شبكة خبراء الرهن العقاري التي تديرها نايشنوايد تتيح تسهيل التفاعل بين المقرضين وبين أكثر من 15.000 خبير تقييم عقاري مستقل، لتوفير حل فعال ومنخفض التكلفة. وقد شهدت نايشنوايد نموًا بمعدل ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الخمس الأخيرة، واستكملت الاستحواذ على خمسة استثمارات إضافية، كما أنها تتطلع إلى تنفيذ عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المرتقبة لمواصلة نموها في المستقبل.

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