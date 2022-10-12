أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بالكوليرا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

وقالت الوزارة إنه في ضوء الإصابات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الحالات المثبتة في المناطق الشمالية بالبلاد إلى 26 حالة إصابة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم الخميس الماضي (6 أكتوبر) تسجيل البلاد أول حالة إصابة بالكوليرا على أراضيها منذ عام 1993، وقالت إن الحالة تم تسجيلها يوم 5 أكتوبر الجاري.

للمزيد: لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بالكوليرا منذ عام 1993



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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